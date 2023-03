tz Welt

Haben Sie den Jackpot gekraakt? Hier is de Gewinnzahlen. (Symboolfoto) © Imago

Eurojackpot op dinsdag, 07.03.2023: Hier vindt u de gewonnen prijzen van de Europese loterij. Ik ben een jackpot van 25 miljoen euro.

Der Eurojackpot heeft niet veel prijzen gewonnen, maar de meeste diensten in Helsinki (Finland) waren waardeloos.

Im Gewinntopf Stecken am Dienstdag, 7 maart 2023 insamt 25 miljoen euro .

insamt . Die Ziehung der Eurojackpot-Gewinnzahlen vinden am Dienstag gegen 21 Uhr (Ortszeit) statt.

München – Der Eurojackpot is een europäische Lotterie met hohen Gewinnen, die werden ingewisseld voor twee keer zoveel. Denn die Lotterie Eurojackpot komt tot 10. Geburtstag nicht nur nieuwe Spielregeln, sondern auch een nieuwe Ziehungstag. Zusätzlich zum üblichen Freitag zijn die Gewinnzahlen nun auch servicetags ermittelt – zum ersten Mal seit der Einführung of Eurojackpots im Jahr 2012.

Beim Eurojackpot schenkt es een gangz Klaren Unterschied zu dem Duitse Klassiker Lotto 6 aus 49. Voor de Eurojackpot sinds nämlich sämtliche Lotto-Spieler aus 18 europäischen Ländern teilnahmeberechtigt. Im Zuge des Neuen Ziehungstages haben die 18 Länder auch die Obergrenze for the Jackpot angehoben: Dieser liegt nun statt bisher bei 90 Millionen of satten 120 Millionen Euro.

Eurojackpot op dinsdag, 07.03.2023: Here gibt’s die aktuellen Gewinnzahlen von heute

Van Eurojackpot is am Dienstdag, 7 maart 2023, wieder auslost. Het is een Waarde van 25 miljoen euro terwijl Gewinn zich voorbereidt. Im Folgenden haben wir für Sie the actuellen Gewinnzahlen aufgelistet.

Die Auslosung des Eurojackpots am Dienstdag, 07 maart 2023:

Winnzahlen (5 tot 50): 4, 11, 12, 16, 42

4, 11, 12, 16, 42 Eurozahlen (2 aus 12): 3, 5

(Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: www.eurojackpot.de, stand: 7 maart 2023)

Eurojackpot: Wie funktioniert das Glücksspiel?

De regels van Eurojackpots zonder meer: Als je de Jackpot weet, kan je ervoor kiezen om Eurolotto in te schrijven tegen de beste prijs. Für die Auslosung diese sieben Zahlen aus verschiedenen Lostrommeln werden gezogen. Zunächst waren fünf Zahlen von 1 tot 50 gezogen. Anschliessend erfolgt een Ziehung aus den Lostrommeln “Pearl” en “Venus”, hieraus wird juwelen een Zahl von 1 tot 12 durch Zufall ermittelt.

Als het goed is, kunnen de spelers van Ihrem Lottoschein 5 von 50 Zahlen pro Feld an. Voor de zwei Zusatzzahlen kreuzen Sie außerdem zwei aus zwölf Zahlen an. Insgesamt Reichen Sie ook einen Lottoschein mit sieben von Ihnen tippten Zahlen ein. Für die Teilnahme müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.

Eurojackpot: Wie kan er winnen bij Eurolotto?

Winnende leider nicht ganz so einfach wie die Teilnahme: Um den kompletten jackpot als je het weet, moet je als een van de spelers spelen in het hele Europa van Eurolotto-Zahlen vorhersagen. Den Hauptgewinn erhalten Sie ook insgesamt siebenrichtigen Zahlen. Het kan in zwölf Gewinnklassen auch wat kleinere Gewinne.

Dat is een unterschied zum duitse lotto 6 aus 49: Hier zijn neben der hoofdgewinnklasse nur noch acht andere gewensklassen. De winst voor de Eurojackpot ligt bij een van de statistische wahrscheinlichkeit van 1 tot 140 miljoen. Der Wert vestigde zich in een van de gewinnwahrscheinlichkeit bij Lotto 6 aus 49. Auch das hat sich mit den nieuwe Regeln verändert. Zuvor legde die kans, de Eurojackpot naar beneden, op 1 naar 95 miljoen.

Wanneer werden die Lottozahlen des Eurojackpot gezogen?

Dat Zie de gewonnen prijzen van Eurojackpots op dinsdag en vrijdag om 21:00 Uhr in Finnland statt. Aufgrund der Zeitverschiebung läuft das auf 20:00 Uhr in Deutschland hinaus.

Wanneer de Auslosung verpasst haben, kunt u in ons artikel de volgende actie ondernemen. Eurojackpot wordt aangeboden door een online-gewin en de koppeling tussen deze koppelingen kan niet worden weergegeven. Hier langzaam Sie ganz die von Ihnen getipt Zahlen een en erfahren, ob Sie in einer Gewinnkategorie Glück hatten.

Jeden Dienstdag en Freitag de Eurojackpot-Zahlen zijn vrijgegeven. Die Auslosung zelf gevonden in Helsinki, der finnischen Hauptstadt, statt.

Eurojackpot op dinsdag, 07.03.2023: Kan je live op tv kijken?

Die Live Ziehung gevonden in studio van finnischen Finse zenders MTV3 in Helsinki statt. Live gevolgd kann die Ziehung nur im finnischen TVin de restlichen Ländern diese nicht direkt übertragen.

Eurojackpot op dinsdag, 07.03.2023: Kan je zien in de livestream?

Leider nichtje. In alle andere Europese Ländern kan de Ziehung eine Rückschau auf YouTube angesehen. De video met de Ziehung-gibts staat op het YouTube-kanaal „eurojackpot results“.

Hoe kan ik de Eurojackpot online spelen?

Ze kunnen allemaal veel loten om Eurojackpot online te spelen. Een van de meest populaire websites van Lotto.de is de Informationsangebot der im Deutschen Lotto- en Totoblock-zusterammengeschlossenen Landesslotteriegesellschaften.

De winst van Eurojackpot ligt op 1:140 miljoen.

Die Spielteilnahme is eerst ab 18 Jahren möglich.

Glücksspiel kan snel werken. Infos worden aangeboden onder de gratis hotline 0800 137 27 00 of onder www.bzga.de.

Eurojackpot spelen: wie funktioniert das eigentlich?

Beim Eurojackpot stehen pro Tippfeld 50 Zahlen zur Auswahl.

Es müssen 5 Kreuze waren ingesteld.

Außerdem gedem trieste zwei Euro-Zahlen zwischen 1 en 12 gewählt.

Je mehr Zahlen man right tippt, desto mehr kann man gewonnen.

Wer fünf Zahlen en zwei Euro-Zahlen correct fooien, kraakt de Eurojackpot.

Eurojackpot-Annahmeschluss: Wie kan er lang een dienstdag online spelen?

Dat is je nach Bundesland unterschiedlich. Hier vindt u Sie eine Übersicht, die lang in het Welchem ​​Bundesland een jedem Dienstag online den Eurojackpot spelen.

19:00 Uhr 19:00 Uhr 18:45 uur 18:40 uur 18:45 uur 18:44 uur 19:00 Uhr 18:45 uur 18:50 uur 18:59 Uhr 18:45 uur 18:45 uur 18:45 uur 18:45 uur 18:45 uur 19:00 Uhr

Welche Zahlen werden gezogen door Eurojackpot am häufigsten?

Eurojackpot zelfverwezenlijkt Statistieken über die am häufigsten zoog Zahlen im Eurolotto.

Hier is een overzicht van de am häufigsten gezogen Zahlen im Eurojackpot (stand: oktober 2021):

63 mal 62 mal 58 mal 57 mal 57 mal

Auch die Zahlen, die bislang am Seltensten worden gezogen, zonder in de statistische documentatie. Hier is een overzicht van de seltensten Eurojackpot-Zahlen (vanaf oktober 2021):

36 mal 41 mal 41 mal 43 mal 43 mal

Eurojackpot: Die Rekordgewinne des Eurolotto

De hoogste jackpot, van een persoon in de Eurojackpot, wint een winst van 90.000.000 euro. Dies is laut lotto.de bisher neunmal voorgekommen. De allereerste 90-Millionen-Jackpot brak op 15 mei 2015 een spel uit de Tschechische Republik. Fünf der neun glücklichen Gewinner kamen aus Deutschland. Durch die nieuwe Obergrenzen en jetzt wieder Rekordgewinne für Deutschland möglich.

Eurojackpot: Hilfe bij Glücksspielucht

Eurojackpot is een Europees Glücksspiel. Die Teilnahme en Glücksspielen kunnen snel werken. Als je niet zeker weet of je een van de beste effecten hebt, kun je een “Check dein Spiel” of een Glücksspiel Test en een Beratung in Anspruch nehmen gebruiken. Falls Als Hilfe goed is of een van de meest populaire Glücksspielsucht informeert wollen, vindt u alle informatie over de pagina’s van BZGA of “Spielen mit Verantwortung”.