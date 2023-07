Peking. Nach Angaben der Behörden kamen am Montag elf Menschen ums Leben, als das Dach einer Schulturnhalle in China einstürzte. Der Unfall ereignete sich am Sonntag in der nordostchinesischen Stadt Quiqihar. Einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge sollen Bauarbeiten für den Einsturz verantwortlich sein. Arbeiter hatten auf dem Dach Material gelagert, das mit Regenwasser durchnässt war.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 19 Personen in der Turnhalle der Mittelschule Nr. 34. Wie viele davon Schüler waren, wurde nicht bekannt gegeben. Das letzte Opfer wurde am Montagmorgen geborgen.

RND/AP