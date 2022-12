Das CONCACAF-Trio könnte bei der Copa America 2024 dabei sein

Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten, die alle Teil der CONCACAF sind, könnten möglicherweise an der Copa America 2024 teilnehmen. Die drei Teams richten die Weltmeisterschaft 2026 aus und suchen im Vorfeld des Turniers nach einer stärkeren Konkurrenz.

Als Gastgeber hat sich das Trio offensichtlich bereits für die nächste WM qualifiziert. Diese Teams müssten nicht den langwierigen Prozess durchlaufen, um ihren Platz im Wettbewerb zu bestimmen. Dies würde bedeuten, dass sie auch viel Zeit für Spiele in ihren Terminkalendern hätten.

Die UEFA Nations League hat große Freundschaftsspiele gesperrt

Der mexikanische Torhüter Guillermo Ochoa behauptete, sein Team könne „nicht nur Freundschaftsspiele in den USA spielen“. Da die UEFA Nations League andere Mannschaften auf der ganzen Welt daran gehindert hat, Freundschaftsspiele gegen europäische Länder zu planen, könnte der nächste Schritt sein, nach Süden zu gehen.

Bei der Copa America, dem wichtigsten Turnier in Südamerika, treten einige der besten Mannschaften der Welt an. Argentinien, Brasilien, Uruguay, Kolumbien und Chile sollen alle am Wettbewerb 2024 teilnehmen. Viele Experten sagen, dass die USA, Kanada und Mexiko darum bitten sollten, an dem Turnier teilzunehmen. Dazu gehört Taylor Twellman von ESPN.

Twellman erhebt Anspruch auf die CONCACAF-Nationen bei der Copa America 2024

„Damit die CONCACAF bei der Weltmeisterschaft auf höchstem Niveau mithalten kann, müssen sie bessere Konkurrenz finden“, sagte Twellman. „Die UEFA Nations League hat die Freundschaftsspiele für die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko zerstört. Ich würde es lieben, sie bei der Copa America antreten zu sehen, und da ich es selbst getan habe, ist es ein so schwierigerer Platz zu spielen als der Gold Cup.“

Wie Twellman sagte, ist die Beteiligung des Trios an der Copa America nicht unbedingt lächerlich anzudeuten. An dem Turnier nehmen regelmäßig Teams von außerhalb Südamerikas teil. Tatsächlich waren bei der Copa America 2019 Japan und Katar dabei. Es wurde sogar behauptet, dass bis zu sechs Teams aus der ganzen Welt zum Turnier 2024 eingeladen werden könnten. Das wäre natürlich mehr als genug Platz, um Platz für das CONCACAF-Trio zu schaffen.

Jede mögliche Beteiligung der drei Nationen müsste von FIFA, CONCACAF und CONMEBOL genehmigt werden. FIFA-Vizepräsident Victory Montagliani sagte kürzlich gegenüber FOX Sports, dass der Dachverband des Sports mit dem Trio zusammenarbeitet, um mehr Konkurrenz zu finden.

„Wir arbeiten mit unseren drei Gastgeberländern zusammen, um unsere Kalender so aufeinander abzustimmen, dass sie nicht nur genug Platz für Freundschaftsspiele, sondern auch für richtige Wettbewerbe haben“, sagte Montagliani. „Wir sind immer bereit, große Events in der CONCACAF auszurichten.“

Mexiko hat bereits neun Mal an der Copa America teilgenommen. Die USA haben auch drei Auftritte gemacht. Kanada hat jedoch noch nie zuvor an dem südamerikanischen Turnier teilgenommen.

FOTO: IMAGO / Icon Sportswire