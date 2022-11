Das chinesische Festland meldet die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid seit der Sperrung von Shanghai

Dieses Restaurant musste zusammen mit vielen anderen in Pekings Geschäftsviertel Chaoyang den Speiseservice am Wochenende aussetzen, da die Covid-Infektionen stark zunahmen.

Alle drei Personen, die zwischen 87 und 91 Jahre alt waren, hatten laut staatlichen Medien Vorerkrankungen und lebten in Peking. In den Berichten wurde nicht angegeben, ob sie geimpft waren.

Die südliche Provinz Guangdong, insbesondere die Hauptstadt Guangzhou, ist nach wie vor am stärksten von der Covid-Welle in diesem Monat betroffen. Für Sonntag meldete die Provinz fast 1.000 Covid-Infektionen mit Symptomen und mehr als 8.000 ohne Symptome.

Die Behörden von Guangzhou sagten am Sonntag, dass Schulen in sieben der elf Bezirke der Stadt den Unterricht online halten würden, während ein Bezirk den persönlichen Unterricht schrittweise wieder aufnehmen könnte. Am 10. November haben Schulen in acht Distrikten ihre Klassen für die meisten Schüler online gestellt.

Die jüngste Welle von Covid-Infektionen auf dem chinesischen Festland hat alle 31 Regionen des Landes auf Provinzebene getroffen, mit unterschiedlichen Einschränkungen lokaler geschäftlicher und sozialer Aktivitäten. Allein für Sonntag meldete Festlandchina mehr als 26.000 Covid-Infektionen mit und ohne Symptome.