Das Call of Duty: Modern Warfare-Franchise, erklärt

Der Ruf der Pflicht Franchise hat kontinuierlich Verkaufsrekorde aufstellen und lieferte grundsolide Multiplayer-Erlebnisse, die das Ego-Shooter-Genre fast im Alleingang in die Moderne trugen. Es bleibt eine entscheidende Säule in der Gaming-Branche, und zwar so sehr Sony und Microsoft stritten darüber im Vorfeld Der Xbox-Riese übernimmt Activisionder Herausgeber hinter dem Franchise.

Ruf der Pflicht ist die Art von Spiel, die auch Nicht-Gamer kennen, aber der aktuelle Stand der Franchise ist verwirrend. Ein aktueller R/Gaming-Beitrag (das inzwischen von den Moderatoren entfernt wurde) namens „Recent“. Ruf der Pflicht Zyklus „verwirrend“ aufgrund der aktuellen Namenskonventionen der Serie. Zum Beispiel eine remasterte Version von Call of Duty 4 Modern Warfare (siehe bei Amazon) kam 2016 heraus; Drei Jahre später startete eine Neuinterpretation/ein Neustart des Franchise-im-Franchise. Sein Titel? Call of Duty Modern Warfare (siehe bei Amazon). Dann ist da noch die Tatsache, dass Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) (siehe bei Amazon) Und Call of Duty: Modern Warfare II (2022) (siehe bei Amazon) sind verschiedene Spiele mit unterschiedlichen Geschichten und Inhalten, aber Moderne Kriegsführung 2 Karten werden neu erstellt Moderne Kriegsführung III (nicht Moderne Kriegsführung II). Sie können also sehen, wie die ganze Tortur bei den Fans für Verwirrung sorgt.

Mit Moderne Kriegsführung III (was sich von 2011 unterscheidet Modern Warfare 3), die am 10. November erscheinen soll, ist es an der Zeit, die Verwirrung zu beseitigen.

Bild : Aktivierung

Das Original Call of Duty Modern Warfare Trilogie

Der erste Moderne Kriegsführung Spiel war Call of Duty 4 Modern Warfaredas von Infinity Ward entwickelt und am 5. November 2007 veröffentlicht wurde. Es war das erste Spiel in der Ruf der Pflicht Das Franchise spielt in der Neuzeit, da sich alle vorherigen Titel auf den Zweiten Weltkrieg konzentrierten. Es stellte die mittlerweile ikonische Task Force 141 vor, darunter die Charaktere Captain John „Soap“ MacTavish und Captain John Price, die versuchen, eine Gruppe russischer Ultranationalisten und ihre Mitarbeiter zur Strecke zu bringen.

Moderne KriegsführungDer Multiplayer-Modus bot einige der bekanntesten Karten der Franchise, wie „Shipment“ und „Crash“, und galt weithin als fantastisches Beispiel für Online Kabeljauein Erlebnis, das mit Titanen vergleichbar ist Halo 3.

Moderne Kriegsführung endete mit einem kleinen Cliffhanger: Price erhielt eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, nachdem er sich in einem schweren Endkampf verletzt hatte, und die Ereignisse dieses Spiels führten direkt ins Jahr 2009 Moderne Kriegsführung 2 (Spoiler: Price lebt und es gibt eine Gefängnisausbruchmission, bei der Sie ihn retten müssen.) Die Fortsetzung (ebenfalls von Infinity Ward entwickelt) stellt zwei mittlerweile bekannte Charaktere vor: Sergeant Gary „Roach“ Sanderson und Lieutenant Simon „Ghost“ Riley. Die Geschichte geht gewissermaßen auf das zurück, was im Originalspiel geschah: Die Ultranationalisten übernehmen Russland und die Task Force 141 versucht, sie davon abzuhalten, Terroranschläge auf der ganzen Welt zu verüben.

Moderne Kriegsführung 2 Bekanntermaßen gehörte auch die dazu umstrittene Wahlkampfmission „No Russian“ Dabei kam es zu einer Massenerschießung auf einem Moskauer Flughafen. Der Mehrspielermodus (der fantastische Karten wie Highrise und Favela enthielt) erhielt Lob, obwohl er nicht viel von der Formel des Vorgängerspiels abwich.

Im Jahr 2011 erschien schließlich Activision Modern Warfare 3, der erste Teil der von Sledgehammer Games und Infinity Ward gemeinsam entwickelten Serie. Die Kampagne knüpfte direkt an die Ereignisse des vorherigen Spiels an, wobei die Crew der Task Force 141 erneut die Hauptakteure war. Obwohl die Kampagne spannend und unterhaltsam war, war sie auch ziemlich unvergesslich.

Multiplayer-mäßig, MW3 Killstreaks wurden komplett überarbeitet, um den Erhalt dieser Killstreaks zu erschweren. Außerdem wurden neue Spielmodi, ein neuer Koop-Modus namens „Survival“ und ein überarbeiteter Koop-Spielmodus „Spec Ops“ hinzugefügt, um den Wiederspielwert zu erhöhen. Zu der Zeit, Gamasutra gemeldet dass Activision-CEO Bobby Kotick das nannte Modern Warfare 3 starten Sie „den größten Unterhaltungsstart aller Zeiten in jedem Medium.“

Bild : Aktivierung

Der Neustart Call of Duty Modern Warfare Trilogie

Hier wird es knifflig. Nach Moderne Kriegsführung 2 Die Moderne Kriegsführung Das Franchise stagnierte fünf Jahre lang, bis zur Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare Remastered im Jahr 2016. Zunächst konnte man dieses Remaster (das von Raven Software entwickelt wurde) nur kaufen, wenn man es kaufte Unendliche Kriegsführungdas von Infinity Ward entwickelte Kapitel, das mit der Franchise-Tradition brach, indem es ein futuristischeres Setting bot. Modern Warfare Remastered wurde später im Jahr 2017 zum Einzelkauf angeboten, nachdem in Petitionen ein separater Verkauf gefordert wurde.

Der Remaster enthielt die gleiche Kampagne wie das Originalspiel, mit aktualisierten Grafiken, Texturen, Beleuchtung und ähnlichen Verbesserungen. Im Mehrspielermodus wurden einige neue Spielmodi hinzugefügt, die danach aufgetaucht waren Call of Duty 4Veröffentlichung.

Von dort aus ist die Zukunft der Moderne Kriegsführung Franchise war unklar. Es kursierten Petitionen, die ein Remaster forderten Moderne Kriegsführung 2aber stattdessen ging Activision einen ganz anderen Weg: Es veröffentlichte den sechzehnten Ruf der Pflicht Spiel, einfach synchronisiert Call of Duty Modern Warfareim Jahr 2019. Als Neustart der Unterserie bietet sie eine Mischung aus neuen Charakteren wie Alex, Gaz und Farah sowie Fanfavoriten der Task Force 141 wie Price, Soap und Ghost, wobei viele wiederkehrende Charaktere im Beitrag vorgestellt werden -Kampagne Spec Ops und Multiplayer-Modi, die die Hauptgeschichte fortsetzten.

Bild : Aktivierung

Aber Activision hat einen großen Durchbruch geschafft Moderne Kriegsführung‚S zweite Staffel – am 10. März 2020, Kriegsgebiet debütierte als neuer Battle-Royale-Spielmodus Moderne Kriegsführung. Spieler konnten es auch kostenlos herunterladen und spielen, ohne das Remake von 2019 zu kaufen, und den Free-to-Play-Aspekt gepaart mit dem Altbewährten Ruf der Pflicht Das Gameplay hat sich gefestigt Kriegsgebiet als außer Kontrolle geratener Hit. Entsprechend Statista„innerhalb von 24 Stunden nach (seiner) Veröffentlichung am 10. März 2020 …Call of Duty: Warzone hat weltweit sechs Millionen aktive Spieler angehäuft. Nach nur 13 Monaten auf dem Markt stieg diese Zahl auf über 100 Millionen Downloads.“ Und Kriegsgebiet fungierte als weiteres Medium, durch das die Moderne Kriegsführung Die Geschichte könnte weitergehen, das Schicksal von Alex enthüllen (der im Remake von 2019 für tot gehalten wurde) und andere Charaktere (hauptsächlich Bösewichte) aus der Vergangenheit einbeziehen Moderne Kriegsführung Spiele.

Im Jahr 2022 erscheint Activision Moderne Kriegsführung II, das direkt an die Ereignisse des vorherigen Spiels anknüpft. Es gibt mehr Task Force 141, ein paar neue Gesichter und die eventuelle Rückkehr des Call of Duty 4 (das OG Moderne Kriegsführung) Hauptbösewicht, Vladimir Makarov. Seit dem Neustart der Franchise Ruf der Pflicht hat seine Charaktere und Handlungsstränge als eine Art Videospielversion von behandelt Krieg der Sterne– ikonische Helden kehren zurück, gehen aber nicht den gleichen Weg, und alte Schurken tauchen wieder auf, genau dann, wenn man glaubt, dass sie endgültig verschwunden sind. Ich würde nicht unbedingt eine Art etablieren Kabeljau Kanon (wobei das Schicksal eines bestimmten Charakters in einem bestimmten Spiel als sein wahres Ende angesehen wird), aber der Umgang des Franchise mit seiner Kernbesetzung über die Neustarts hinweg macht es verlockend.

In Bezug auf den Mehrspielermodus führte die Fortsetzung einige neue Spielmodi ein (Knockout und Prisoner Rescue), brachte aber vor allem die Kontroverse mit sich Warzone 2.0das das Original ersetzte Kriegsgebiet als es am 19. November 2022 startete. Warzone 2.0 führte einen neuen Modus ein: DMZ, der Kotaku„sagte Claire Jackson ist „alles, was Schützen anstreben sollten.“

Bild : Aktivierung

Moderne Kriegsführung III

Und das bringt uns zum Kommenden Moderne Kriegsführung III. Es ist das erste Spiel, das mit der Franchise-Tradition der abwechselnden Subgenres bricht, da es nur ein Jahr später herauskommt Moderne Kriegsführung II. Kotaku‚S Claire Jackson hat die Kampagne überprüft wenn du mehr wissen willst. Plus, mit MWIII, Ein Zombies-Modus steht bevor Moderne Kriegsführung zum allerersten Malund Multiplayer wird (verwirrenderweise) zurückbringen jede einzelne Karte vom Original Moderne Kriegsführung 2. Wir wissen, dass es eine Ausführungsanimation gibt, die es Ihnen ermöglicht Töte Menschen mit Grasrauchund das Red Dot-Minikarten werden zurückkehren (Sie wurden kontrovers herausgeschnitten Moderne Kriegsführung II).

Am wichtigsten ist, dass Moderne Kriegsführung III Multiplayer-Beta Das fand Anfang Oktober statt und gab uns einen guten Einblick in das, was wir von dem Spiel erwarten können. Wir haben gesehen, wie umfangreich die Waffenauswahl ist (sie umfasst alle Waffen von IIsowie mehr als 30 neue Waffen und Zubehörteile), wie Ihre Operatoren vom vorherigen Spiel übernommen werden (Nicki Minaj-Fans, steht auf) und habe einen guten Blick auf die überarbeiteten klassischen Karten geworfen.

Wille Moderne Kriegsführung III ein Hit bei langjährigen Fans sein? Es scheint so zu sein, aber genau wissen werden wir es erst, wenn es am 10. November für PlayStation, Xbox und PC erscheint. Ob es gut ist oder nicht, wir hoffen, dass wir Ihnen heute hier zumindest dabei geholfen haben, die geschichtsträchtige (und verwirrende) Geschichte der Franchise zu verstehen. Das ist viel!

Update 05.11.2023 10:30 Uhr ET: Aktualisierte Kopie, um sie einzuschließen Moderne Kriegsführung III Überprüfung der Kampagne.