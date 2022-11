Das Bundeswirtschaftsministerium will die Nutzung der Geothermie in Deutschland deutlich ausbauen und ausbauen

Wie aus einem Eckpunktepapier hervorgeht, über das die Zeitungen der Funke Mediengruppe in ihrer Freitagsausgabe berichten, plant Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) acht konkrete Maßnahmen. Unter anderem soll die Datenlage zu möglichen Standorten schnellstmöglich verbessert werden: In einem vom Ministerium beauftragten Forschungsprojekt sollen die Bundesanstalt für Geowissenschaften, das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik und die Geologischen Landesämter eine Datenbank aufbauen das sind „plausible, zugängliche und aufbereitete Informationen über das lokale geothermische Potenzial“, heißt es in dem Papier.

Dafür sind zwei Jahre angesetzt, erste Ergebnisse könnten laut Wirtschaftsministerium Anfang 2023 vorliegen. Gleichzeitig will die Bundesregierung eine „Erkundungskampagne“ starten. Mindestens hundert aussichtsreiche Standorte sollen vor Ort daraufhin überprüft werden, wo sich Bohrungen tatsächlich lohnen. Bereits im nächsten Jahr sollen nach Angaben des Ministeriums erste vielversprechende Bereiche untersucht werden. Neben der Förderung über das Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze, das seit September 40 Prozent der Investitionskosten für Geothermieprojekte decken kann, soll auch die Nutzung in Unternehmen stärker gefördert werden. Auch die Geothermie kann als Klimaschutz gefördert werden -neutrale Quelle für Prozesswärme. Dies soll durch Investitionszuschüsse oder Darlehen mit Tilgungszuschüssen möglich sein. Ähnlich wie bei der Windkraft will auch das Wirtschaftsministerium dafür sorgen, dass die Genehmigungsverfahren künftig schneller ablaufen. Daran soll eine Lenkungsgruppe mehrerer Ministerien arbeiten. „Erdwärme steht uns ganzjährig zuverlässig zur Verfügung, sie ist wetterunabhängig, krisenfest und nahezu unerschöpflich“, sagte Wirtschaftsminister Habeck den Funke-Zeitungen. Es ist richtig, ihren Einsatz in Deutschland weiter zu fördern. Sein Haus hat deshalb einen Vorschlag mit konkreten Punkten entwickelt, den man nun zur Beratung stellen will. Darauf sollten konkrete Geothermieprojekte aufbauen. „Die Nutzung der Erdwärme muss aus unserer Sicht konsequent zusammen mit dem Ausbau und der Dekarbonisierung der Wärmenetze betrachtet werden“, sagte Habeck. „Denn beides ist wichtig für Kommunen und für den Ausbau einer klimaneutralen Wärmeversorgung.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH