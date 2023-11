Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD Sachsen-Anhalt als eindeutig rechtsextremistisch ein

Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz sicherte sich die AfD Sachsen-Anhalt Rechtsextremismus (Symbolbild). (dpa / Carsten Koall)

Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt wird seit 2021 vom Landesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Seitdem hat der Verfassungsschutz weitere umfangreiche Hinweise gesammelt, die mit der Menschenwürde nicht vereinbar sind , Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sagte Hollmann. Nach ihrer Bewertung kann und muss der Landesverband als durchaus extremistisch eingestuft werden. Dadurch erhält der Verfassungsschutz nun einen größeren Ermessensspielraum bei der Wahl der nachrichtendienstlichen Mittel. Wörtlich erklärte Hollmann: „Der Landesverband vertritt nicht nur weiterhin verfassungsfeindliche Positionen, die zur Einstufung als Verdachtsfall geführt haben, sondern hat sich seit der Corona-Pandemie auch so stark radikalisiert, dass eine systematische Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln gerechtfertigt ist.“

Unmenschliche Wortwahl und Verachtung

Das Bundesamt für Verfassungsschutz stellte Äußerungen des AfD-Landesverbandes fest, die mit der Menschenwürde unvereinbar seien. Es wird deutlich, dass die AfD Sachsen-Anhalt die Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Religion fordert. Führende Vertreter bedienten sich einer dämonisierenden Wortwahl, etwa indem sie Migranten als „Eindringlinge“, „Eindringlinge“ oder „kulturfremde Versorgungsmigranten“ diffamierten. Darüber hinaus strebt die AfD Sachsen-Anhalt nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in ihrer jetzigen Form an. Die Abgeordneten streben danach, das demokratische Prinzip der Bundesrepublik Deutschland sowie ihrer Institutionen und ihrer Vertreter zu verachten, um das Vertrauen der Bevölkerung in sie grundlegend zu untergraben.

Die AfD Sachsen-Anhalt ist nun der zweite Landesverband, der auf diese Weise eingestuft wird. In Thüringen hatte das Landesamt für Verfassungsschutz die AfD und ihren umstrittenen Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke bereits im März 2021 als entschieden rechtsextremistisch eingestuft Die AfD insgesamt eine Ebene tiefer, nämlich als Rechtsextremismus-Verdachtsfall.

AfD kündigt rechtliche Schritte an

In Sachsen-Anhalt ist die AfD die stärkste Oppositionspartei im Landtag. Das Bundesland mit rund 2,2 Millionen Einwohnern wird von einer Koalition aus CDU, SPD und FDP regiert. AfD-Landeschef Martin Reichardt kündigte eine rechtliche Prüfung an. „Wir werden die notwendigen rechtlichen Schritte gegen diese Einstufung einleiten. Darüber wird der Landesvorstand nächste Woche beraten“, sagte Reichardt der Deutschen Presse-Agentur. „Ich sehe eine klare politische Motivation des Verfassungsschutzes. Unsere Umfragewerte steigen, die Mitgliederzahlen steigen, wir haben Kommunal- und Europawahlen im Jahr 2024: Deshalb ist der Verfassungsschutz.“ Die Verfassung, die von der Regierung ausgenutzt wird, verschärft sich. Aber wir sind eine durch und durch demokratische Partei. Die Vorwürfe gegen uns sind unbegründet.“ AfD-Fraktionsvorsitzender Oliver Kirchner fügte hinzu: „Mich interessiert nicht, was der Verfassungsschutz behauptet.“ Er verwies darauf, dass seine Partei in einer Wählerbefragung kürzlich die CDU überholt habe. Die Einschätzung sei politisch motiviert, das Innenministerium werde von der CDU geführt, sagte Kirchner.

Zustimmung in anderen Parteien

Die Fraktionschefin der Linken im Landtag, Eva von Angern, sagte, sie sei von der Entscheidung nicht überrascht. „Überall in Sachsen-Anhalt erleben wir regelmäßig, wie diese Partei Grund- und Menschenrechte mit Füßen tritt.“ Rüdiger Erben, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, erklärte: „Ich kann die Einstufung und die Erläuterung des Verfassungsschutzes nachvollziehen.“ Das Problem des Rechtsextremismus wird durch die Einstufung des Verfassungsschutzes jedoch nicht gelöst. „Als demokratische Zivilgesellschaft können wir alle jeden Tag im Alltag etwas tun, um die Menschen um uns herum für das Erkennen leerer Parolen zu sensibilisieren und den Gegnern des Rechtsextremismus den Rücken zu stärken.“ Die Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, Madeleine Linke, schrieb auf der Online-Plattform diktatorische Regierungsformen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Heuer sagte der Deutschen Presse-Agentur, man werde die Gründe für die Entscheidung prüfen und in Ruhe in der Fraktion diskutieren. „Wir sind froh, dass dieses Land einen staatlichen Verfassungsschutz hat“, fügte Heuer hinzu.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2023 im Deutschlandfunk gesendet.