Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr beschafft n

Bundeswehr erhält moderne Soldatenfunkgeräte. Nach der parlamentarischen Zustimmung in der vergangenen Woche wurde heute ein Vertrag über die Lieferung von 1.852 in Betrieb genommenen Funkgeräten mit der Firma Elbit Systems Deutschland unterzeichnet. Der Gesamtauftrag hat ein Volumen von rund 160 Millionen Euro, die ersten Geräte sollen im ersten Quartal 2023 an die Truppe ausgeliefert werden.

Der neue Sendedienst V/UHF Truppenfunk deckt den zukünftigen Bedarf im Bereich Truppenfunk ab. Als Funkgeräte für die einzelnen Soldatinnen und Soldaten und zum Einbau in Fahrzeuge mit der dazugehörigen Peripherie geliefert, wird die bisherige Funkgerätefamilie sukzessive abgelöst. Um zukünftig Einheitlichkeit sowohl in der Anwendung als auch in der logistischen Versorgung zu gewährleisten, werden die im zukünftigen Infanteristensystem eingesetzten Funkgeräte durch die heute beauftragten modernen und leistungsfähigen Geräte ersetzt. Durch die Kombination verschiedener Übertragungstechniken wie UHF/VHF-Funk, HF-Funk, Mobilfunknetze und Satellitenkommunikation kann der Kommunikationsbedarf der Truppe, insbesondere beim Einsatz eines abgesessenen Infanteriezuges, zukünftig zuverlässig sichergestellt werden. Die Beschaffung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Neben den bereits beauftragten Radios können weitere Bestellleistungen aus dem Rahmenvertrag ausgelöst werden. Pressekontakt: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

