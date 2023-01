Das Büro des Premierministers von Alberta kontaktierte die Staatsanwaltschaft der Krone wegen Coutts-Fällen: Quellen

Eine Mitarbeiterin im Büro der Premierministerin von Alberta, Danielle Smith, schickte eine Reihe von E-Mails an die Staatsanwaltschaft der Krone von Alberta, in denen sie die Einschätzung und Anweisung der Staatsanwälte in Fällen herausfordert, die sich aus den Grenzblockaden und Protesten der Coutts ergeben, wie CBC News erfahren hat.

Die E-Mails wurden letzten Herbst verschickt, Laut Quellen, die CBC zugestimmt hat, nicht zu identifizieren, weil sie befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Kurz nachdem Smith zum Vorsitzenden der Vereinigten Konservativen Partei gewählt und als Premierminister vereidigt worden war, bat ihr Büro um eine Unterrichtung über die Fälle. Nachfolgende E-Mails kritisierten die Einschätzung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft und drängten die Charakterisierung des Protests zurück.

„Das ist auf so vielen Ebenen so unangemessen – es ist ein reiner Eingriff in die Unabhängigkeit der Krone“, sagte eine Quelle mit Kenntnis der Korrespondenz.

Die Enthüllung kommt nur wenige Tage, nachdem Smith selbst von Kommentaren zu zwei Fällen zurückgegangen war, als sie sagte, sie habe die Staatsanwälte der Krone kontaktiert, und anschließend klargestellt, dass sie „zu keinem Zeitpunkt“ direkt mit den Staatsanwälten kommuniziert hatte.

Das Büro des Premierministers antwortete nicht auf die Bitte von CBC um Stellungnahme.

Im vergangenen Winter wurden mehr als ein Dutzend Menschen nach einer Blockade an der kanadisch-amerikanischen Grenze aus Protest gegen COVID-bezogene Beschränkungen und Impfvorschriften angeklagt. Vier Fälle – von Anklagen wegen Waffen und Unfug bis hin zu Verschwörung zur Begehung von Morddelikten – durchlaufen derzeit die Gerichte in Lethbridge.

Das Büro von Crown wird E-Mails nicht kommentieren

CBC News fragte Kim Goddard, den stellvertretenden stellvertretenden Minister des Justizministeriums, nach der Korrespondenz. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft von Alberta, Michelle Davio, antwortete nicht mit „Ja“ oder „Nein“, wenn sie wiederholt gefragt wurde, ob der stellvertretende stellvertretende Minister (ADM) die E-Mails gelesen habe.

Die gleiche Frage wurde Staatsanwalt Steven Johnston gestellt, dem stellvertretenden Leiter der spezialisierten Staatsanwaltschaft und der Krone, die für alle Fälle im Zusammenhang mit Coutts zuständig ist.

Davio schrieb in einer E-Mail, dass Goddard sich „nicht daran erinnern“ könne, die E-Mails gelesen zu haben, sagte aber: „Es ist schwierig, mit 100-prozentiger Sicherheit zu sagen, dass weder Kim [Goddard] noch Steve [Johnston] die von Ihnen beschriebenen, aber nicht bereitgestellten E-Mails gesehen haben.“

„Da die E-Mails der Alberta Crown Prosecution Service (ACPS) nicht zur Verfügung gestellt wurden, können wir keinen Kommentar abgeben“, schrieb Davio.

Melden Sie jede Kommunikation von politischen Mitarbeitern: interne E-Mail an die Staatsanwaltschaft

CBC News hat eine Kopie einer internen E-Mail erhalten, die Goddard am vergangenen Freitag an die Staatsanwälte von Alberta gesendet hatte, nachdem Smith Kommentare über den Kontakt mit Staatsanwälten abgegeben hatte, die ihr Büro später als Premierminister mit „ungenauer“ Sprache klarstellte. Smith fügte hinzu, sie habe nur mit dem Generalstaatsanwalt und seinem Stellvertreter gesprochen.

In der E-Mail versicherte Goddard den Staatsanwälten, dass sie sich verpflichtet habe, den Verhaltenskodex der ACPS zu befolgen, der vorschreibt, dass das Ermessen der Staatsanwaltschaft frei von unangemessenem Druck oder Einfluss sein muss.

„In den seltenen Fällen, in denen Informationen über eine bestimmte Strafverfolgung angefordert wurden, wurden die ordnungsgemäßen Verfahren befolgt“, sagte Goddard.

Die ADM sagte weiter, dass sie nur dem Generalstaatsanwalt oder dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Informationen zur Verfügung stellen werde.

„Ich werde andere gewählte Beamte oder politische Mitarbeiter nicht über Details informieren, die Einzelfälle betreffen“, schrieb Goddard.

„Wenn Sie jemals von einem gewählten Beamten oder politischen Mitarbeiter angesprochen werden, um einen Ihrer Fälle zu besprechen, ist es zwingend erforderlich, dass Sie eine solche Kommunikation unverzüglich Ihrem Generalstaatsanwalt oder mir melden.“

Spannungen und öffentliches Interesse

Es gab Spannungen zwischen dem Justizministerium und dem Büro des Premierministers, wenn es um Fälle vor Gericht ging, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber CBC News.

Sie erklärten, dass Justizminister Tyler Shandro und seine Mitarbeiter nicht an den E-Mails beteiligt waren, die an ACPS-Anwälte gesendet wurden – und das Ministerium versucht seit Monaten, die Unabhängigkeit der Entscheidungen der Staatsanwaltschaft zu stärken.

Letzten Freitag sagte Smith endgültig, dass sie keinen Kontakt zu den Staatsanwälten der Krone gehabt habe. Dies folgte auf zwei frühere Gelegenheiten, bei denen die Premierministerin erklärte, sie habe eine Überprüfung der COVID-bezogenen Fälle beantragt und die Staatsanwälte gefragt, ob es sich lohne, bestimmte Fälle zu verfolgen.

E-Mails, die vom Büro von Premier Danielle Smith stammten, gingen an die Staatsanwaltschaft von Alberta Crown bezüglich der Anklage wegen Coutts Blockade, berichten Quellen von CBC News. (Jeff McIntosh/The Canadian Press)

In einem Dezember-Interview mit Rebel News hatte Smith in Frage gestellt, ob die Verfolgung der Fälle im öffentlichen Interesse sei und ob eine vernünftige Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung bestehe.

„Ich habe es den Staatsanwälten vorgelegt und sie gebeten, die Fälle unter Berücksichtigung dieser beiden Dinge zu überprüfen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir eine echte Wende der Seite sehen werden“, sagte sie .

„Und so fahren Sie damit fort, einen zu verfolgen, wenn die Öffentlichkeit weitergezogen ist? Das ist die große Frage, mit der sich die Krone abfinden muss.“