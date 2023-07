Washington

Wie CNN bestätigte, stellte Sonderermittler Jack Smith im Mai im Rahmen der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit den Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, eine Vorladung an das Büro des Außenministers von Arizona.

Das Büro von Adrian Fontes sei der Vorladung nachgekommen, die über einen externen Anwalt eingegangen sei, sagte ein Sprecher des Außenministers am Donnerstag.

Fontes teilte Erin Burnett von CNN am Donnerstagabend mit, dass in der Vorladung Unterlagen im Zusammenhang mit zwei nach der Wahl 2020 eingereichten Klagen gesucht wurden, eine von der Trump-Kampagne und eine andere von der damaligen GOP-Vorsitzenden von Arizona, Kelli Ward, die die unbegründeten Wahlbetrugsvorwürfe des ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbreitete .

„Es war nur eine weitere der zufälligen, vielfältigen und … leichtfertigen Klagen, die überall in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereicht wurden, in dem schwachen und fehlgeleiteten Versuch, eine amerikanische Wahl zu stürzen“, sagte Fontes über den Fall, in den Ward verwickelt war.

Fontes gab auch bekannt, dass die Vorladung vom Mai eine von zwei Vorladungen war, die sein Büro erhalten hatte. Das Büro habe Ende Dezember eine erste Vorladung erhalten, sagte er.

Die Vorladung vom Mai, über die Anfang dieser Woche erstmals von der Republik Arizona berichtet wurde, ergänzt das, was über die Untersuchung des Sonderermittlers bekannt ist, da sich die Ermittler kürzlich auf die Bemühungen konzentriert haben, in sieben Bundesstaaten, die Donald Trump verloren hat, darunter Arizona, alternative Wahllisten aufzustellen. Trump und seine Verbündeten führten zudem Rechtsstreitigkeiten wegen Wahlbetrugs im Bundesstaat.

Die Nachricht kommt, nachdem ein ehemaliger hochrangiger republikanischer Beamter in Arizona, der den Druck von Trump und seinen Verbündeten nach der Wahlniederlage des ehemaligen Präsidenten im Jahr 2020 ablehnte, CNN am Mittwochabend sagte, er habe im Rahmen derselben laufenden strafrechtlichen Ermittlungen mit dem FBI gesprochen.

Der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses von Arizona, Rusty Bowers, gab bekannt, dass das Interview mit den Ermittlern vier Stunden gedauert habe und vor einigen Monaten stattgefunden habe.

„Ich zögere, über Vorladungen usw. zu sprechen. Aber ich wurde vom FBI interviewt“, sagte Bowers gegenüber Kaitlan Collins von CNN, als er gefragt wurde, ob er vorgeladen worden sei.

In den letzten Wochen haben sich Bundesermittler auf die Bemühungen von Trump und seinen Top-Anwälten konzentriert, als sie gefälschte Wähler organisierten, um in seinem Namen Stimmen beim Kongress einzureichen, und als sie versuchten, den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence dazu zu bewegen, das Wahlergebnis zu blockieren .

CNN berichtete zuvor, dass Ermittler Beweise und Aussagen von falschen Wählern in Nevada, dem Außenminister von Georgia und verschiedenen Wahlbüros in umkämpften Bundesstaaten sichergestellt hätten – ein Hinweis auf die Bandbreite von Smiths bisheriger Arbeit.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.