Der britische Superschwergewichtler Delicious Orie besiegte den Aserbaidschaner Mahammad Abdullayev und gewann Gold bei den Europaspielen, nachdem er sich Anfang dieser Woche für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert hatte.

Am letzten Tag der European Games fügte Team GB seiner Bilanz zwei Gold- und eine Bronzemedaille hinzu, wobei Orie mit seinem Sieg ausgewählt wurde, die Flagge bei der Abschlusszeremonie zu tragen.

Team GB beendete das Turnier mit 49 Medaillen und übertraf damit seinen bisherigen Rekord von 47 Medaillen aus Baku im Jahr 2015.

Zu seinem Sieg und seiner Ernennung zum Fahnenträger sagte Orie: „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet.“

„Ich bin so stolz, Team GB zu repräsentieren – das ist alles, was ich jemals tun wollte, seit ich mit dem Boxen angefangen habe, und hier sind wir. Ich bin ein Fahnenträger … alle meine Träume werden einfach an einem Tag wahr! Es ist alles wahr geworden.“ zusammen. Ich bin sehr dankbar.

„Es bedeutet mir alles, diese Flagge tragen und Großbritannien repräsentieren zu können. Ich habe als Kind so viel durchgemacht und dieses Land hat mir so viele Möglichkeiten gegeben.“

„Großbritannien ist der Grund, warum ich hier stehe, es ist der Grund, warum ich eine Goldmedaille habe. Die Menschen sind großartig, es ist ein Land voller Möglichkeiten, und hier bin ich und beweise es.“

„Mann, ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Für mich ist das mein Dankeschön – der Gewinn von Goldmedaillen für mein Land. Diese Flagge über meinem Kopf halten zu können und der britischen Öffentlichkeit zu zeigen, dass ich sie verehre …“ Ich möchte Ihnen allen für Ihre Unterstützung danken – Sie sind der Grund, warum ich hier bin und mein Ding mache.“

Vor seinem Schwergewichtskampf mit Adullayev hatte Orie bereits seine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris bestätigt. Er ist außerdem Inhaber des Titels der Commonwealth Games ab 2022.

