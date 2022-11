Das britische Asylsystem ist nach Jahren der politischen Vernachlässigung „kaputt“ – und Tausende sind dazwischen gefangen

London

CNN

—



An einem kühlen Dienstagabend setzte an Londons geschäftiger Victoria Station ein Bus eine Gruppe von 11 Personen ab – einige trugen Flip-Flops und ohne Mäntel – und fuhr davon.

„Sie waren kalt, hungrig, gestresst und desorientiert“, so die Obdachlosenhilfe Under One Sky, deren Team die Gruppe entdeckte und Hilfe leistete. Die Personen konnten „nirgendwo hingehen“, bis ein Mitarbeiter des Innenministeriums alarmiert wurde und die Nothotelunterkunft der Gruppe fand.

Die Gruppe bestand aus Asylsuchenden, die sich im Manston Migrant Processing Centre in Kent, Südengland, aufgehalten hatten, einer Einrichtung, die nach Angaben von Wohltätigkeitsorganisationen und Gesetzgebern überfüllt und in schreckliche und unmenschliche Lebensbedingungen geraten ist.

Nach Angaben des Innenministeriums hatten Beamte den Eindruck, dass die 11 Personen eine Unterkunft in London organisiert hatten. Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, sagte, es sei „beschämend“, dass sie im Zentrum der Stadt ausgesetzt wurden, und nannte es „ein völliges Versagen von Pflicht und Führung“.

Aber der Vorfall ist sinnbildlich für Großbritanniens dramatisch überfordertes System im Umgang mit Asylsuchenden und illegalen Einwanderern.

Die Zahl der im Vereinigten Königreich bearbeiteten Asylanträge ist in den letzten Jahren eingebrochen, wodurch die Menschen monate- und jahrelang in der Schwebe blieben – in Bearbeitungseinrichtungen oder provisorischen Hotels gefangen und arbeitsunfähig – und eine hartnäckige Debatte über die britischen Grenzen angeheizt wurden.

„Das System ist kaputt“, sagte die britische Innenministerin Suella Braverman am Montag vor dem Parlament – ​​ein unbestreitbares, aber erschütterndes Eingeständnis nach 12 Jahren konservativer Herrschaft, die eine endlose Reihe von Ministern gesehen hat, die versprochen und versäumt haben, gegen die illegale Migration vorzugehen.

Braverman machte eine rasche Zunahme von Überfahrten mit kleinen Booten über den Ärmelkanal verantwortlich, die von Menschenschmugglern auf dem europäischen Festland organisiert wurden. Der angeschlagene Minister beschrieb die Überfahrten in hochbrisanten Worten als eine „Invasion“ der britischen Südküste. „Hören wir auf, so zu tun, als wären sie alle Flüchtlinge in Not“, sagte sie.

Aber das Chaos, mit dem Migranten und Asylsuchende im Vereinigten Königreich konfrontiert sind, ist auch das Ergebnis eines Jahrzehnts politischer Entscheidungen, bei denen Finanzierung und Maßnahmen nicht mit der hartnäckigen Rhetorik übereinstimmen, die von aufeinanderfolgenden konservativen Regierungen vertreten wird.

„Es ist chaotisch und grausam“, sagte Ben Ramanauskas, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Oxford und Berater von Liz Truss, während die frühere Premierministerin Außenministerin für internationalen Handel war, gegenüber CNN über das System des Landes im Umgang mit Asylsuchenden.

„Ein Teil davon ist auf die vom Innenministerium festgelegte Kultur zurückzuführen, die die meisten Einwanderer mit Argwohn betrachtet und sie wie potenzielle Kriminelle behandelt“, sagte Ramanauskas. „Es ist ein zutiefst unfaires und ungerechtes System.“

Das Innenministerium reagierte auf diese Anschuldigung nicht direkt, als es von CNN angesprochen wurde, sagte aber in einer Erklärung: „Die Zahl der Menschen, die in Großbritannien ankommen und eine Unterkunft benötigen, hat Rekordhöhen erreicht und unser Asylsystem unter unglaubliche Belastung gestellt.“

Ein weiterer auffälliger Einblick in das Leben von Migranten in den britischen Verarbeitungsanlagen kam diese Woche aus der Manston-Anlage heraus über den Zaun geflogen.

„Wir haben jetzt ein schwieriges Leben … wir füllen uns, als wären wir im Gefängnis (sic)“, stand in einem Brief, der anscheinend von einem jungen Mädchen geschrieben und in eine Flasche gestopft wurde, die dann versammelten Journalisten zugeworfen wurde.

„Einige von uns sind sehr krank … es gibt einige Frauen, die schwanger sind, sie tun nichts für sie (sic) … Wir brauchen wirklich Ihre Hilfe. Bitte helfen Sie uns“, heißt es in dem Brief.

Die Situation im Asylbearbeitungszentrum sei ein „Verstoß gegen menschenwürdige Bedingungen“, sagte der konservative Gesetzgeber Roger Gale am Montag gegenüber Sky News, als Dutzende von Wohltätigkeitsorganisationen an den Premierminister schrieben, um Bedenken wegen „Überbelegung“ zu äußern.

Die Einrichtung beherbergt derzeit etwa 4.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, obwohl sie nur 1.500 aufnehmen soll, sagte Gale. Einwanderungsminister Robert Jenrick sagte später gegenüber Sky News, dass einige Leute im Zentrum „auf dem Boden schliefen“.

Er behauptete, die „Hauptursache für das, was wir in Manston sehen, sei nicht die Regierung“, sondern die wachsende Zahl von Migranten, die über den Ärmelkanal an die Küste Englands gelangen.

Diese Zahlen sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Laut Daten des Innenministeriums sind in diesem Jahr 38.000 Menschen mit kleinen Booten in Großbritannien angekommen, gegenüber 28.000 im letzten Jahr und weniger als 2.000 im Jahr 2019.

Die Übergänge sind ein relativ neues Phänomen, das auftauchte, nachdem Tausende von Migranten, die nach England übersetzen wollten, Monate und Jahre im sogenannten „Dschungel“ von Calais verbrachten, einer weitläufigen Siedlung an der Nordküste Frankreichs, die von französischen und britischen Grenzbeamten bewacht wird.

„Ende 2018 fuhren ein paar Boote erfolgreich durch den Kanal“, was zu einer kleinen „Heimindustrie“ von Schmugglern führte, sagte Rob McNeil, der stellvertretende Direktor des Migrationsobservatoriums, gegenüber CNN.

„Es hat nicht nur funktioniert, sondern weil es ein sehr sichtbares Spektakel war, wurde es im britischen öffentlichen Diskurs sehr prominent. Es waren Nachrichten auf der Titelseite“, sagte er. „Und so wurde es für andere Menschen sichtbar, dass dies eine erfolgreiche Technik war.

„Anstatt einen Engpass in Calais zu haben, hatten Sie plötzlich einen Duschkopf (mit) mehreren kleinen Düsen an der französischen Küste“, von dem aus Menschen gefährliche Reisen in Beibooten und kleinen Schiffen starten konnten, sagte McNeil. „Das ist viel schwieriger für die Polizei.“

Die Zahl der Ankünfte im Vereinigten Königreich bleibt im Vergleich zu den EU-Mitgliedstaaten relativ niedrig; Laut dem Migration Observatory belegte Großbritannien im vergangenen Jahr den vierten Platz bei der Gesamtzahl der Asylanträge und den 19. Platz bei den Pro-Kopf-Anträgen unter den europäischen Ländern.

Aber während die Regierung mit dem Finger auf vermehrte Grenzübertritte gezeigt hat, weil sie das Asylnetzwerk des Landes überrannt haben, hat sie wenig getan, um ihre Auswirkungen auf das Vereinigte Königreich zu verringern – und eine Litanei von Ministerentscheidungen hat die Störung für Briten und Migranten gleichermaßen verschlimmert.

Die Geschwindigkeit, mit der Asylanträge bearbeitet werden, ist in den letzten Jahren erheblich eingebrochen. Laut dem Migration Observatory erhielten 87 % der Anträge im zweiten Quartal 2014 innerhalb von sechs Monaten eine erste Entscheidung, aber sieben Jahre später waren es nur noch 6 %. Der Rückgang kommt, nachdem die Regierung Mitte 2019 ihr Sechsmonatsziel aufgegeben hat.

Es bedeutet, dass Migranten in provisorischen Unterkünften und Hotels untergebracht werden, während sie darauf warten, Neuigkeiten über ihren Anspruch zu hören, eine Politik, die Braverman wiederholt kritisiert hat. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte gegenüber CNN, dass derzeit mehr als 37.000 Asylsuchende in Hotels untergebracht seien, was den britischen Steuerzahler 5,6 Millionen Pfund (6,35 Millionen Dollar) pro Tag koste.

Viele Migrationsexperten zeigen mit dem Finger für dieses Gesetz direkt auf die Regierung.

„Das Innenministerium hat eindeutig Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen getroffen, die sich auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit ausgewirkt haben“, sagte McNeil.

„Wenn die Anträge von (Asylsuchenden) schneller und effizienter bearbeitet würden, dann würde das System nicht so verheddert werden, wie es ist, und die menschliche Erfahrung dieser Menschen wäre weniger unangenehm, während gleichzeitig die Kosten steigen würden für den Steuerzahler erheblich geringer wäre“, fügte er hinzu.

„Dieses Problem hat niemandem geholfen. Es ist wichtig, dass dieser Asylrückstau dringend angegangen wird, wenn die Regierung die Situation in den Griff bekommen will.“

Bis heute ist die Politik der Regierung – ein Abkommen zur Abschiebung einiger Migranten nach Ruanda – in Rechtsmitteln steckengeblieben und hat es versäumt, in den sieben Monaten seit ihrer Ankündigung eine einzige Person zu transportieren.

„Es funktioniert eindeutig nicht (und) es hat in keiner Weise als Abschreckung gewirkt“, sagte Ramanauskas gegenüber anderen Asylsuchenden.

Um den Ruanda-Plan herum gab es einen anhaltenden Wirbel provokanter Sprache über illegale Migration, die nach Ansicht der Regierung eine starke Haltung untermauert, Kritiker jedoch sagen, dass sie spaltend und grausam gegenüber denen ist, die vor Krieg, Instabilität oder Verfolgung fliehen.

„Was die Regierung in den letzten Jahren durch ihre Rhetorik getan hat, ist zu versuchen, in den Köpfen der Menschen Asylbewerber und illegale Einwanderer zu verschmelzen“, als Teil eines „ziemlich bewussten Versuchs zu suggerieren, dass alle Asylbewerber von Natur aus illegal sind“, sagte Professor Tim Bale der Politik an der Queen Mary University in London und Autor von Büchern über die Konservative Partei gegenüber CNN.

Experten glauben jedoch, dass es zumindest teilweise Lösungen für die scheinbar unlösbare Krise der illegalen Migration im Vereinigten Königreich gibt.

Großbritannien könnte nicht nur der Bearbeitung von Anträgen Priorität einräumen, indem es die Finanzierung erhöht und neue Zentren im ganzen Land schafft, sondern auch eine Regel aufgeben, dass Asylanträge auf britischem Boden gestellt werden müssen – und es den Menschen ermöglichen, bei Botschaften einen Antrag zu stellen, bevor sie eine lange Reise durch Europa und quer durch Europa antreten der Kanal.

Und eine aktuelle Regel, die Asylsuchende ein Jahr lang von der Arbeit ausschließt, sollte gelockert werden, um den Menschen zu helfen, für sich selbst zu sorgen und zur Wirtschaft beizutragen, sagen Kritiker.

„Es ist Wahnsinn: Sie halten Menschen in Armut, was zu Kriminalität führt – sie haben nichts zu tun, um ihre Zeit zu verbringen, was nicht gut für sie und schlecht für die lokalen Gemeinschaften ist“, sagte Ramanauskas. Schweden, Kanada und Australien gehören zu den Ländern, die Asylsuchenden erlauben, sofort zu arbeiten, während in den Vereinigten Staaten die Wartezeit sechs Monate beträgt.

Bei all der plumpen Rhetorik aufeinanderfolgender konservativer Regierungen ist auch politisches Kalkül im Spiel.

„Es hat der Konservativen Partei seit Anfang der 1960er Jahre nie geschadet, die Einwanderung in den Köpfen der Menschen zu haben“, sagte Bale.

Während ihrer 12 Jahre an der Macht – eine Zeit, die weitgehend vom Brexit und den Behauptungen ihrer Anhänger dominiert wurde, dass das Vereinigte Königreich die Kontrolle über seine Grenzen „zurückgewinnen“ könnte – haben die Konservativen wiederholt versucht, die oppositionelle Labour Party als „Reste“ darzustellen, die weich sein würden zum Thema Migration.

Dieser Imperativ bedeutet, dass die Lösung des britischen Problems der illegalen Migration möglicherweise nicht die politischen Dividenden bringt, nach denen die Partei sucht – insbesondere da sie darum kämpft, die britische Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen. „Wenn Sie Leute in ihrer Tasche nicht beliefern können, dann ist dies eine nützliche Ablenkung“, sagte Bale.

Doch selbst auf traditionell fruchtbaren Gebieten bleibt es immer wahrscheinlicher, dass der Konservativen Partei der Weg ausgeht. „Es gibt immer einen Kompromiss zwischen dem, was in den Nachrichten ist, und den Wählern, die anfangen zu glauben, dass die Regierung die Kontrolle verloren hat“, sagte Bale.

Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass die Wähler das Vertrauen in die Konservativen verlieren, um das Problem der Einwanderung anzugehen – ein Trend, der die Partei in der Vergangenheit mit der Abwehr der Kritik von aufständischen rechten Parteien kämpfen ließ, dass sie nicht genug getan habe, um die Ankünfte zu reduzieren .

Das ist die Dynamik, der Rishi Sunak gegenübersteht, Großbritanniens neuer Premierminister, der bereitwillig den Ruanda-Plan angenommen und viel von seinem frühen politischen Kapital ausgegeben hat, um seine Innenministerin Braverman zu verteidigen, während sie das „kaputte“ Asylsystem des Vereinigten Königreichs beklagt.

Nach 12 Jahren harter Worte und als der menschliche Einfluss auf Asylsuchende in Großbritannien aus Einrichtungen wie Manston zu sickern beginnt, riskiert Sunak, schnell das Vertrauen der Briten auf allen Seiten der Migrationsdebatte zu verlieren.

„Sie sind an dem Punkt angelangt, an dem die Leute berechtigt sind zu fragen … wenn es kaputt ist, wer hat es kaputt gemacht?“ sagte Balle.