Fünf amerikanische Gefangene wurden am Montag vom Iran im Rahmen eines von Katar vermittelten Abkommens freigelassen, das auch den Transfer von rund 6 Milliarden US-Dollar eingefrorener iranischer Gelder und die Freilassung von fünf iranischen Gefangenen in den Vereinigten Staaten beinhaltete.

Die sorgfältig choreografierte Vereinbarung wurde jahrelang ausgearbeitet und wird als großer diplomatischer Durchbruch für die beiden Feinde angesehen.

Ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung deutete jedoch darauf hin, dass der Pakt kein Hinweis auf ein umfassenderes Auftauen der Beziehungen ist und sagte, der Deal habe „unsere Beziehung zum Iran in keiner Weise verändert“. Kurz nachdem die amerikanischen Gefangenen den Iran verlassen hatten, verhängte die Biden-Regierung neue Sanktionen gegen das Regime.

Analysten zufolge ist das Gefangenenabkommen jedoch ein Beispiel für eine neue Methode ungeschriebener Vereinbarungen zwischen Washington und Teheran, bei der kleinere gegenseitige Zugeständnisse ausgetauscht werden, ohne dass es zu einer umfassenderen, formellen Vereinbarung kommt, wie sie 2015 erzielt und von Trump aufgegeben wurde Verwaltung im Jahr 2018.

Ein neues, weitreichendes Abkommen könnte für beide Seiten schwierig zu erreichen sein, da in den USA im November 2024 Präsidentschaftswahlen anstehen. Ein solches Abkommen würde wahrscheinlich auf den Widerstand des Kongresses stoßen, dessen Zustimmung es benötigen würde. Und aus iranischer Sicht wären Bemühungen, einen neuen Pakt mit einer US-Regierung zu schmieden, die bei diesen Wahlen möglicherweise gestürzt werden könnte, vergeblich, wenn der nächste Präsident davon aufgibt.

Es sei unwahrscheinlich, dass sich die Biden-Regierung auf eine „sinnvolle Wiederbelebung“ des Atomabkommens von 2015 einlassen werde, sagte Sanam Vakil, Direktor des Programms für den Nahen Osten und Nordafrika beim Think Tank Chatham House in London.

„Stattdessen hat man sich bereits auf eine ungeschriebene Vereinbarung geeinigt, wonach der Iran die Urananreicherung zurückfährt“, sagte sie. „Im Gegenzug schaut die Biden-Regierung weg und erlaubt dem Iran, seine Ölverkäufe zu steigern.“

Das Abkommen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen dem Iran und den USA in den letzten Monaten deutlich nachgelassen haben. Die Angriffe Irans und seiner Stellvertreter auf US-Interessen im Nahen Osten haben fast aufgehört, und die Ölexporte Irans sind trotz westlicher Sanktionen gegen seine Ölindustrie gestiegen. Unterdessen hat sich Berichten zufolge die Urananreicherung im Rahmen seines Atomprogramms verlangsamt.

Ali Vaez, Iran-Projektdirektor bei der Denkfabrik International Crisis Group, sagte, eine deeskalierende Einigung zwischen Washington und Teheran habe einen stabileren Kontext für Fortschritte geschaffen und nannte es einen „Status quo ohne Deal, keine Krise“.

Iran verlangsamt die Geschwindigkeit, mit der es sein Uran auf waffenfähiges Niveau anreichert, berichteten mehrere US-Nachrichtenagenturen letzte Woche unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht der UN-Atomaufsichtsbehörde, der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).

Gleichzeitig konnte sich der Iran trotz westlicher Sanktionen einer höheren Ölproduktion und -exporte rühmen. Der iranische Erdölminister Javad Owji sagte am Sonntag, dass die westlichen Sanktionen allmählich ihre Wirksamkeit verlieren.

Letzten Monat sagte er, dass die Ölproduktion bis zum Ende des Sommers auf 3,4 Millionen Barrel pro Tag (bpd) steigen werde. Die Produktion ist so hoch wie seit 2018 nicht mehr, als Trump aus dem Atomabkommen von 2015 ausstieg und erneut Sanktionen gegen den Iran verhängte.

Auch die Ölexporte der Islamischen Republik sind gestiegen und beliefen sich im August auf durchschnittlich 1,9 Millionen bpd, berichtete Reuters unter Berufung auf die Reederei TankerTrackers.com. Das ist nicht weit von den Zahlen vor den Sanktionen entfernt, als die Exporte nach Schätzungen der US Energy Information Administration im Jahr 2017 durchschnittlich mehr als 2,5 Millionen bpd betrugen.

Selbst eine ungeschriebene Vereinbarung könne sich als heikel erweisen, sagen Analysten angesichts der anhaltenden Streitigkeiten zwischen den beiden Nationen, die den jüngsten Rückgang der Spannungen untergraben könnten. Auch das Vertrauen zwischen beiden Seiten scheint schwach zu sein.

Die Frustration des Westens über den Iran hat im vergangenen Jahr zugenommen. Die Islamische Republik hat während ihres Krieges gegen die Ukraine Drohnen an Russland verkauft und im eigenen Land Proteste gegen das obligatorische Hijab-Gesetz gewaltsam niedergeschlagen, was den Zorn des Westens auf sich zog.

Teheran habe der IAEO außerdem mitgeteilt, dass es mehrere Inspektoren der Agentur, die mit der Durchführung von Verifizierungsaktivitäten im Iran beauftragt seien, ausschließen werde, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi am Samstag und verurteilte die Entscheidung Irans aufs Schärfste.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, sagte am Sonntag, sein Land werde seine Zusammenarbeit mit der Atomaufsichtsbehörde im Rahmen der unterzeichneten Vereinbarungen fortsetzen, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Nach der Vereinbarung vom Montag, die bereits Kritik bei der US-Republikanischen Partei hervorgerufen hat, darf Iran die freigegebenen Gelder nur für humanitäre Zwecke verwenden. Beamte der Biden-Regierung haben betont, dass die Gelder, die auf Konten in Katar überwiesen wurden, vom Iran nur für humanitäre Einkäufe verwendet werden können und dass jede Transaktion vom US-Finanzministerium überwacht wird.

Aber in einem Interview mit NBC letzte Woche sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi, seine Regierung werde entscheiden, wie und wo sie die sechs Milliarden Dollar ausgeben werde.

Auf die Frage, ob die Gelder für humanitäre Zwecke, einschließlich Nahrungsmittel und Medikamente, verwendet würden, sagte Raisi, dass „humanitär alles bedeutet, was das iranische Volk braucht“.

„Dieses Geld wird also für diese Bedürfnisse veranschlagt und die Bedürfnisse des iranischen Volkes werden von der iranischen Regierung entschieden und bestimmt“, sagte Raisi.

Trita Parsi, geschäftsführende Vizepräsidentin des Quincy Institute in Washington, D.C., sagte, die Beteiligung Katars an der Verwaltung der freigegebenen iranischen Gelder sei eine Garantie dafür, dass diese für humanitäre Zwecke verwendet werden. „Die Iraner werden keinen Zugang zu diesem Geld haben“, sagte er. „Es sind die Katarer, die das Geld behalten werden.“

Wenn die Iraner beispielsweise Geld für den Kauf von Nahrungsmitteln und Medikamenten verlangen, müsse vor der Durchführung der Käufe die Genehmigung der USA eingeholt werden, sagte er und fügte hinzu, dass die Bedingungen des Abkommens für den Iran so streng seien, dass sie „demütigend“ seien .“

„Die größte Angst, die diese (US-)Regierung hat, ist, dass ihr vorgeworfen wird, sie sei nachsichtig gegenüber dem Iran“, sagte Parsi. „Um die Tatsache auszugleichen, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, um die Freilassung der Amerikaner sicherzustellen, verhängen sie neue Sanktionen und tun Dinge, die sie wirklich hart aussehen lassen.“