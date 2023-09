Die Tennisfanin, die nach dem Biertrinken bei den US Open 2021 und 2022 große Popularität erlangte, bringt ihr Talent in eine andere Sportart.

Megan Lucky, liebevoll „Biermädchen“ genannt, kam 2021 in Flushing Meadows auf die große Leinwand, während die Fans ihr dabei zusahen, wie sie ein Pint Bier trank.

Ein Jahr später entdeckten die Kameras sie mit einem weiteren Drink in der Hand, den sie zur Freude der Menschen um sie herum wieder schnell in sich hineintrank.

Und letzte Woche gab sie bekannt, dass sie nach Flushing Meadows zurückkehren würde, um einen Hattrick mit beeindruckenden Niederlagen zu erzielen.

Doch in einem Video, das sie ihren 115.000 Instagram-Followern zur Verfügung stellte, enthüllte Lucky, dass sie am Wochenende ihres Moments auf der großen Leinwand beraubt wurde.

Allerdings sagte sie ihren begeisterten Fans, dass sie ihre Tuckerfähigkeiten auf eine andere Sportart übertragen werde, um den Trend fortzusetzen.

„Ich möchte nur ganz schnell den Elefanten im Raum ansprechen“, sagte sie.

„Und aus welchem ​​Grund auch immer, wer auch immer das Sagen hatte, wollte mich dieses Jahr nicht auf dem Jumbotron (großer Leinwand) sehen.“

„Ich kenne ihre Gründe nicht, sie haben sie mir nicht mitgeteilt, aber ich hatte trotzdem viel Spaß (bei den US Open) und bin damit zufrieden.

„Ich weiß, dass das Universum einen Plan mit mir hat und wie ich letztes Mal sagte, ‚Beer Girl‘ ist ein Teil von mir.

„Vielleicht nehme ich sie bald mit zu einer anderen Sportart, die ihre lebenslustige Energie braucht, also achten Sie darauf.

„Aber für den Moment ist dies nicht das Ende, es ist nur der Beginn einer neuen Ära.“

Luckys US-Open-Possen gingen viral und wurden schnell zu einem Online-Phänomen, wobei einige Tenniskommentatoren sogar auf sie Bezug nahmen.

Ihren Ruhm erlangte sie während des Drittrundenspiels zwischen Roberto Bautista-Agut und Felix Auger-Aliassime im Jahr 2021.

Ein Jahr später wurde das Video ihrer Bemühungen über 350.000 Mal aufgerufen und um den Erfolg zu feiern, postete Lucky: „Ich habe euch vermisst.“

Später lud sie ihren Followern Bilder des Biertrinkens 2022 mit der Überschrift hoch: „Ein Idiot namens Serena hat mir die Show gestohlen.“

Auch wenn ihr US-Open-Aufenthalt vorbei zu sein scheint, konnte Lucky ihr Rampenlicht optimal nutzen, nachdem sie mit einer Vielzahl von Alkoholmarken zusammengearbeitet hatte, doch jetzt möchte sie ihre eigene persönliche Marke entwickeln.

Sie fügte hinzu: „Es ist mir immer noch nicht gelungen, wirklich Geld zu verdienen, also fange ich jetzt an, mehr in meinen sozialen Netzwerken zu posten.“