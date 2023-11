Das Beschäftigungswachstum in den USA ist solide, doch im Oktober zeichnen sich Anzeichen einer Abkühlung ab

Laut der jüngsten Zusammenfassung der Beschäftigungssituation des US Bureau of Labor Statistics (BLS) stieg die Beschäftigung im Oktober um 150.000, eine Verlangsamung gegenüber dem starken Anstieg im September und dem Monatsdurchschnitt der vorangegangenen 12 Monate von 258.000.

Das Beschäftigungswachstum im Oktober war laut BLS in mehreren Branchen zu beobachten, vor allem im Gesundheitswesen, in der Regierung und in der Sozialhilfe. Aufgrund des Streiks der United Auto Workers gingen Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe zurück.

Die Arbeitslosenquote hat sich im Oktober mit 3,9 % kaum verändert und die Zahl der Arbeitslosen im Land blieb mit etwa 6,5 ​​Millionen relativ gleich. Laut BLS liegt die Arbeitslosenquote seit März 2022 zwischen 3,4 % und 3,9 %. Der durchschnittliche Stundenlohn für Privatangestellte stieg im letzten Jahr um 4,1 %, ein leichter Rückgang gegenüber 4,2 % im Vormonat. Obwohl das Wachstum des Stundenlohns weiterhin hoch ist, hat es sich abgekühlt.

„Der Beschäftigungsbericht vom Oktober sendet ein klares Signal, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt“, so die National Association of Federally-Insured Credit Unions (NAFCU). sagte Chefökonom Curt Long in einer Erklärung. „Eine breite Palette von Maßnahmen ist im Laufe des Monats zurückgegangen, darunter Beschäftigung, Erwerbsbeteiligung und Lohnwachstum.

„Darüber hinaus gab es erhebliche Abwärtskorrekturen bei den Stellenzuwächsen im Vormonat“, fuhr Long fort. „NAFCU glaubt weiterhin, dass die Fed-Anhebungen in diesem Zyklus abgeschlossen sind, aber ein paar weitere Berichte wie dieser werden dazu führen, dass das FOMC bereits im ersten Quartal über eine Zinssenkung nachdenkt.“

Der Bericht zeigt, dass die Fed-Politik funktioniert

Der Oktoberbericht ist einer von mehreren Wirtschaftsindikatoren, die die Federal Reserve berücksichtigen wird, wenn sie im Dezember erneut zusammentritt, um ihre Geldpolitik zu besprechen. Die politischen Entscheidungsträger stimmten auf ihrer Novembersitzung dafür, ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert zu lassen, um die kumulativen Auswirkungen früherer Erhöhungen zu bewerten. Die lauen Arbeitsmarktzahlen im Oktober könnten ein Argument dafür sein, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember mit der Anhebung der Zinssätze zurückbleibt.

„Der Arbeitsmarkt kühlt ab, ist aber nicht kalt“, sagte Jim Baird, Chief Investment Officer von Plante Moran Financial Advisors, in einer Erklärung. „Es scheint, dass die Verlangsamung der Schaffung von Arbeitsplätzen und der allmähliche Anstieg der Arbeitslosenquote ausreichend Schutz für die Fed bieten könnten, um vorerst stillzustehen, solange auch der zugrunde liegende Inflationsdruck weiter nachlässt.“

Die Fortschritte bei der Verlangsamung der Inflation waren solide, doch die monatlichen Messwerte tendierten im August und September immer noch nach oben. Unterdessen stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2023 trotz der Bemühungen der Fed, die Wirtschaft zu bremsen und die steigende Inflation einzudämmen, mehr als doppelt so schnell wie im Vorquartal.

„Das Tauziehen zwischen den Verbraucherausgaben als Haupttreiber des Wachstums und den Versuchen der Fed, die Nachfrage abzukühlen, geht weiterhin hin und her“, sagte Baird. „Der BIP-Bericht war ein Gewinn für die Verbraucher, aber die jüngsten Arbeitsmarkttrends deuten auf bedeutende Fortschritte durch die Straffungsbemühungen der Fed und ein künftig langsameres Wachstum hin.“

Arbeitsplätze vermelden einen Sieg für den Wohnungsbau

Laut dem Vizepräsidenten und stellvertretenden Chefökonomen der Mortgage Bankers Association, Joel, sind die Einstellungen im Baugewerbe im siebten Monat in Folge gestiegen, und der Sektor hat in diesem Jahr bisher 148.000 Arbeitsplätze geschaffen, was den Anstieg der Zahl neuer Häuser widerspiegelt, die gebaut werden, da das bestehende Wohnungsangebot weiterhin gedämpft ist Kan.

„Geringe Bestände an Gebrauchtwohnungen haben dazu geführt, dass potenzielle Käufer in neue Häuser umziehen, was den Bedarf an Arbeitskräften erhöht, während Eigentümer, die in ihren aktuellen Häusern bleiben, weiterhin in Heimwerkerprojekte und Reparaturen investieren“, sagte Kan in einer Erklärung. „Ein starker Arbeitsmarkt unterstützt dennoch den Immobilienmarkt, sowohl im Hinblick auf den Hauskauf als auch auf die Hypothekenentwicklung.“

Laut dem Chefökonomen von Realtor.com sind die Hypothekenzinsen in der Woche bis zum 2. November leicht gesunken, liegen aber immer noch nahe der 8-Prozent-Schwelle, was die Kosten für den Kauf eines typischen zum Verkauf stehenden Hauses im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um weitere 7,4 Prozent steigen ließ Danielle Hale. Dies führt dazu, dass viele potenzielle Hauskäufer außen vor bleiben.

„Es ist wahrscheinlich, dass sich viele der neuen Arbeitnehmer im Oktober für die Miete statt für den Kauf ihres nächsten Eigenheims entscheiden werden, da die monatlichen Kosten für den Kauf eines Einsteigerhauses niedriger sind als für die Miete in nur drei der 50 großen Metropolmärkte und die jüngsten Mietrückgänge wahrscheinlich anhalten werden.“ „Da steigende Mietleerstände das Marktgleichgewicht zwischen Mietern und Vermietern verschieben“, sagte Hale. „Haushalte, die ihre Optionen abwägen möchten, werden nicht nur die aktuellen Kosten, sondern auch die Kosten im Laufe der Zeit berücksichtigen wollen, um festzustellen, welche Wahl voraussichtlich die beste finanzielle Rendite bietet.“

