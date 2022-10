Das Berufungsgericht von Arizona setzt die einstweilige Verfügung, die das Abtreibungsverbot blockiert, wieder ein

Der vom Vorsitzenden Richter Peter J. Eckerstrom verfasste kurze Beschluss besagt, dass Planned Parenthood und seine Tochtergesellschaft in Arizona gezeigt haben, dass sie sich wahrscheinlich gegen eine Entscheidung des Richters in Tucson durchsetzen werden, um die Durchsetzung des alten Gesetzes zuzulassen. Sie sagten, der Richter hätte eine Reihe von Gesetzen zur Einschränkung von Abtreibungen in Betracht ziehen sollen, die seit der ursprünglichen einstweiligen Verfügung nach der Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs von 1973 in der Rechtssache Roe v. Wade verabschiedet wurden, wonach Frauen ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung haben.

Zu diesen Gesetzen gehört ein neues Gesetz, das Abtreibungen nach 15 Wochen Schwangerschaft blockiert und letzten Monat in Kraft trat.

Der Oberste Gerichtshof setzte Roe im Juni außer Kraft, und der republikanische Generalstaatsanwalt von Arizona, Mark Brnovich, forderte daraufhin die Aufhebung der einstweiligen Verfügung, die die Durchsetzung der Abtreibung vor der Staatlichkeit blockierte. Kellie Johnson, Richterin am Obersten Gericht des Pima Court, stimmte am 23. September zu und hob die Anordnung vor zwei Wochen auf.

Anbieter im ganzen Bundesstaat stellten Abtreibungen nach der Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs ein, aber viele nahmen die Verfahren Mitte des Sommers wieder auf. Dies geschah, nachdem ein Bundesrichter ein separates Gesetz zur „Personalität“ blockiert hatte, von dem sie befürchteten, dass es Strafanzeigen gegen Ärzte und Krankenschwestern ermöglichen würde. Nach Johnsons Entscheidung hielten sie wieder an.

Das Berufungsgericht sagte, das erstinstanzliche Gericht habe sich geirrt, indem es seine Analyse nur auf den Antrag des Generalstaatsanwalts beschränkt habe, die nach der Verhängung von Roe erlassene einstweilige Verfügung aufzuheben, und sich geweigert habe, die später vom Gesetzgeber verabschiedeten Gesetze zur Regelung der Abtreibung zu berücksichtigen.

„Arizona-Gerichte haben die Verantwortung, zu versuchen, alle relevanten Gesetze dieses Staates zu harmonisieren“, schrieb Eckerstrom und spiegelte die Argumente der Anwälte für geplante Elternschaft wider.

Das Berufungsgericht hat eine Anhörung für nächste Woche angesetzt, um zu prüfen, ob ein beschleunigter Zeitplan für die Anhörung der vollständigen Berufung von Planned Parenthood festgelegt werden soll.