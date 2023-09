Selbst die abgemilderte Anordnung des Berufungsgerichts tritt nicht sofort in Kraft. Die Verwaltung hat zehn Tage Zeit, um eine Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof zu beantragen.

Das Urteil vom Freitagabend erfolgte im Rahmen einer im Nordosten von Louisiana eingereichten Klage, in der Verwaltungsbeamte beschuldigt wurden, Plattformen unter Androhung möglicher Kartellklagen oder Änderungen des Bundesrechts, die sie vor Klagen über die Beiträge ihrer Nutzer schützen würden, zur Entfernung von Inhalten zu zwingen.

COVID-19-Impfstoffe, der Umgang des FBI mit einem Laptop, der dem Sohn von Präsident Joe Biden, Hunter, gehörte, und Wahlbetrugsvorwürfe gehörten zu den Themen, die in der Klage behandelt wurden, in der der Regierung vorgeworfen wurde, mit Drohungen behördlicher Maßnahmen konservative Standpunkte zu unterdrücken .

Die Bundesstaaten Missouri und Louisiana reichten die Klage ein, zusammen mit einem konservativen Websitebesitzer und vier Personen, die gegen die COVID-19-Politik der Regierung waren.

In einer nicht unterzeichneten 75-seitigen Stellungnahme stimmten drei Richter des 5. Bezirks den Klägern zu, dass die Regierung „gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen habe“, indem sie Social-Media-Plattformen zeitweise mit Kartellmaßnahmen oder Gesetzesänderungen drohte, um sie vor Haftung zu schützen.

Das Gericht hat jedoch einen Großteil des weitreichenden Urteils des US-Bezirksrichters Terry Doughty vom 4. Juli gestrichen und erklärt, dass die bloße Ermutigung zur Entfernung von Inhalten nicht immer eine verfassungsrechtliche Grenze überschreitet.

„Erst einmal ist es unumstößlich, dass eine einstweilige Verfügung zu weit gefasst ist, wenn sie einem Beklagten ein rechtmäßiges Verhalten auferlegt. Neun der zehn Verbote der einstweiligen Verfügung bergen genau das Risiko. Darüber hinaus sind viele der Bestimmungen doppelt und daher unnötig“, heißt es in der Entscheidung vom Freitag.

Durch das Urteil wurden auch einige Behörden von der Verordnung ausgeschlossen: das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, die Cybersecurity and Infrastructure Agency und das Außenministerium.

Der Fall wurde von den Richtern Jennifer Walker Elrod und Edith Brown Clement verhandelt, die vom ehemaligen Präsidenten George W. Bush für das Gericht nominiert wurden; und Don Willett, nominiert vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Doughty wurde von Trump für die Bundesbank nominiert.