Das Ballon-Drama ist die schlimmstmögliche Vorbereitung auf den erwarteten Besuch von Blinken in China

CNN

—



Man kann sich kaum eine schlimmere Aufwärmphase für die kritischen Gespräche von Außenminister Antony Blinken in Peking vorstellen, die in den nächsten Tagen erwartet werden, als die Nachricht, dass ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon fröhlich über die USA schwebt.

Das Pentagon sagt, es habe den Ballon – laut einem Verteidigungsbeamten so groß wie drei Busse – mehrere Tage lang verfolgt, aber die Entscheidung getroffen, ihn nicht abzuschießen. Es wurde argumentiert, dass der Ballon weit über kommerziellen und militärischen Flugrouten schwebte – und dass er keine große nachrichtendienstliche Bedrohung darstellte.

Dies scheint eine vernünftige Position zu sein, da bekannt ist, dass chinesische Überwachungssatelliten mit einer weitaus größeren Spionagekapazität im Weltraum über den USA schweben. Und Beamte sagten, es sei nicht das erste Mal, dass die USA einen von Pekings Ballons während dieser und früherer Regierungen verfolgten.

Dies ist kaum eine DEFCON-1-Situation. Aber der Ballon bietet einen perfekten Einblick in einen der destruktivsten Faktoren, die die USA und China zur Konfrontation treiben. Die Politik der kritischsten geopolitischen Beziehung der Welt ist in beiden Ländern so verzerrt, dass jeder Vorfall eine neue Runde von Schuldzuweisungen auslösen kann. Dafür reist Blinken nach Peking.

Washington ist bereits in Aufruhr.

Die Republikaner – die Präsident Joe Biden immer als sanft zu China darstellen wollen, obwohl er tatsächlich mindestens so hart war wie Ex-Präsident Donald Trump – sind in Aufruhr wegen dessen, was sie als Verletzung der Souveränität der USA darstellen.

„Informationen deuten stark darauf hin, dass das (Verteidigungs-) Ministerium es versäumt hat, auf diesen Luftraumeinbruch durch einen Überwachungsballon in großer Höhe mit Dringlichkeit zu reagieren. Kein Angriff sollte ignoriert und angemessen behandelt werden“, sagte der Senator von Mississippi, Roger Wicker, der oberste Republikaner im Senate Armed Services Committee.

Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy – der China diese Woche bereits gewarnt hat, dass es ihn nicht davon abhalten kann, Taiwan zu besuchen, wenn er will – forderte ein Briefing über den Ballon für die Kongressführer der Gang of Eight.

„Chinas dreiste Missachtung der US-Souveränität ist eine destabilisierende Aktion, die angegangen werden muss, und Präsident Biden darf nicht schweigen“, sagte der kalifornische Republikaner.

Es ist berechtigt, sich zu fragen, warum China vor Blinkens kritischem Besuch einen Spionageballon über die USA geschickt hat, wobei beide Seiten offensichtlich daran interessiert sind, den gefährlichen Absturz in ihren Beziehungen aufzuhalten. Es scheint weit weniger wahrscheinlich, dass dies eine absichtliche Provokation ist, da es Grund zu der Annahme gibt, dass China auch die Hitze reduzieren will. Vielleicht hat Peking die Kontrolle über seinen Ballon verloren. Wenn jedoch gerade jetzt ein US-Ballon über das chinesische Festland geblasen würde, wäre es wahrscheinlich, dass die Regierung von Präsident Xi Jinping den maximalen Propagandawert aus dem Vorfall herausholen würde.

Chinas Außen- und Verteidigungsministerium haben bisher nicht auf die Bitte von CNN um Stellungnahme reagiert.

Zu Beginn der Blinken-Gespräche schien es ein kleines Fenster zu geben, um die Beziehungen zwischen der langen, angespannten Zeit zu verbessern, die zu Xis normenbrechender Sicherung einer dritten Amtszeit führte, was möglicherweise zu einer Verschlechterung der nationalistischen chinesischen Haltung beigetragen hat Spannungen mit den USA und die nächste amerikanische Präsidentschaftswahl. (Rennen im Weißen Haus degenerieren fast immer zu China-Bashing, das Peking verärgert.)

Aber die Atmosphäre rund um die Gespräche war bereits durch ein Memo von US Air Force General Michael Minihan getrübt worden, über das letzte Woche erstmals von NBC berichtet wurde, das warnte, dass sein „Bauchgefühl“ ihm sage, er sei bereit für einen Krieg mit China – und nicht nur theoretisch , aber in zwei Jahren. Diese Vorhersage stimmt nicht mit den Einschätzungen der US-Regierung über den geopolitischen Streit im Pazifik oder notwendigerweise mit den Ereignissen in der Region überein. Aber es zeigte, wie einzelne Ereignisse die Spannungen zwischen China und den USA in die Höhe schnellen lassen können.

Jetzt schweben wir über dieser aufrührerischen Atmosphäre und haben einen chinesischen Spionageballon. Dieser Vorfall mag sich als harmlos herausstellen, aber es ist ein weiteres kleines Drama, das nicht nur Blinkens Reise überschattet, sondern auch die politischen Flammen weiter anfachen wird, die die Falken in Washington und Peking anfachen, die sehen, was sie sehen wollen – einen unvermeidlichen Marsch in Richtung Konflikt – und dieses gefährliche Szenario wahrscheinlicher machen.