Berlin

Aufgrund der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten warnt das Auswärtige Amt vor Reisen nach Israel, in die gesamten palästinensischen Gebiete und in den Libanon. Das gab das Ministerium bekannt. Das Auswärtige Amt rief die deutschen Bürger vor Ort dazu auf, sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand einzutragen, die über Ausstiegsmöglichkeiten informiert. Die bereits in der Region stationierten Krisenunterstützungsteams würden verstärkt.

Bisher sei von Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete „dringend abgeraten“ worden. Für den Gazastreifen gab es bereits eine Reisewarnung. Für den Libanon gab es bisher nur Warnungen für Teile des Landes, darunter auch die Gebiete nahe der Grenze zu Syrien und Israel.

Es bestehen weiterhin kommerzielle Flugverbindungen

Nach Angaben des Ministeriums werde das Auswärtige Amt „Deutsche und ihre Familien, die sich bereits in Israel oder den palästinensischen Gebieten aufhalten und ausreisen wollen, nach Kräften unterstützen, wie bereits in den vergangenen Tagen.“ Es gibt weiterhin kommerzielle Flugverbindungen, allerdings haben viele Fluggesellschaften ihre Flüge eingestellt oder geplante Flüge kurzfristig abgesagt.

Das Auswärtige Amt verwies am Sonntag auf einen Sonderflug der Fluggesellschaft Condor aus der jordanischen Stadt Aqaba und „Flugmöglichkeiten mit der Luftwaffe“. Bei Bedarf könnten zusätzliche Luftwaffenflüge eingerichtet werden. „Sollte sich die Lage verschlechtern, ist die Bundeswehr auch zu einem militärischen Evakuierungseinsatz bereit.“

CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul nannte das Vorgehen der Bundesregierung bei der Rückführung Deutscher aus Israel „chaotisch“. „Jetzt muss und wird die Bundeswehr das wieder in Ordnung bringen. „Es ist ein Glücksfall für unser Land, das sich für Bürger in Not von seiner schlechten Seite gezeigt hat“, sagte Wadephul der „Rheinischen Post“ (Montagausgabe). Die Regierung hat die Lufthansa viel zu spät gefragt.

Mehrere Sonderflüge der Lufthansa

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Sonderflüge der Lufthansa, um Deutschen die Ausreise aus Israel zu ermöglichen. Bis Samstag machten rund 2.800 Bundesbürger davon Gebrauch. Seit Samstag ist die Bundeswehr auch direkt an der Ausreise deutscher Staatsbürger aus Israel beteiligt. Zwei Militärtransporter mit insgesamt rund 80 Passagieren an Bord landeten am Sonntagmorgen auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. Ein drittes Flugzeug sei am Sonntagmorgen in Tel Aviv gelandet, teilte die Luftwaffe auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, mit.

Eine Reisewarnung erleichtert Touristen die kostenfreie Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot. Derzeit bestehen Reisewarnungen für insgesamt 16 Länder, darunter die Ukraine, Syrien und Afghanistan, sowie teilweise Reisewarnungen für mehrere andere Länder wie Russland und Ägypten.

Die Sicherheitslage im Nahen Osten hat sich geändert

Angesichts der Entwicklungen nach dem beispiellosen Massaker islamistischer Hamas-Terroristen vor einer Woche am Samstag hat sich die Sicherheitslage im Nahen Osten verändert. Das israelische Militär bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen „integrierten und koordinierten Luft-, See- und Landangriff“ auf die Hamas im Gazastreifen vor. Die Vorbereitungen stünden kurz vor dem Abschluss, hieß es am Samstagabend.