Der Juul-Konsum unter Teenagern nahm in den Jahren 2018 und 2019 explosionsartig zu, was bei Eltern und Ärzten die Besorgnis darüber hervorrief, welche Auswirkungen das Dampfen auf die Gesundheit junger Menschen haben würde. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, das Produkt bereits kurz nach der Markteinführung an Minderjährige vermarktet zu haben. In diesem Frühjahr erklärte sich Juul Labs bereit, mehr als 400 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Behauptungen beizulegen, dass seine Werbung auf Jugendliche ausgerichtet sei.

Juul wurde „zum Aushängeschild für all die Fehler, die die E-Zigaretten-Industrie gemacht hat“, sagte Jamie Ducharme, Autor von „Big Vape: The Incendiary Rise of Juul“ und Gesundheitskorrespondent beim Time Magazine. Das unverwechselbare Design des Geräts – einst ein Verkaufsargument – ​​wurde mit „Verstoß gegen Vorschriften und Anzettelung eines Skandals“ in Verbindung gebracht.