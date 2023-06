Über die Lautsprecher

Peter Koerte, CTO und CSO, Siemens AG

Als Chief Strategy Officer und Chief Technology Officer der Siemens AG ist Peter Koerte für die Entwicklung der Unternehmensstrategie und die Leitung der weltweiten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verantwortlich. Zu seinen aktuellen Schwerpunkten zählen die beschleunigte Entwicklung innovativer nachhaltiger Technologien sowie die Implementierung und Weiterentwicklung der Siemens Xcelerator Business-Plattform, deren umfassendes, auf Kooperation und Partnerschaft basierendes Angebot die digitale Transformation für Kunden ermöglicht.

Bis 2020 leitete Peter Koerte Digital Health, die Einheit bei Siemens Healthineers, die KI-gestützte Diagnoseverfahren für das Gesundheitswesen entwickelt. Ab 2011 war er in mehreren leitenden Positionen in der Diagnostik tätig. Bevor er 2007 seine Karriere bei Siemens im Bereich Unternehmensstrategie begann, arbeitete er für die Boston Consulting Group.

Peter Koerte besitzt einen Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Karlsruhe und einen Doktortitel in Strategie und internationalem Management der WHU Otto Beisheim School of Management. Außerdem absolvierte er das General Management Program der Harvard Business School.

Elizabeth Bramson-Boudreau, CEO und Herausgeberin, MIT Technology Review

Elizabeth Bramson-Boudreau ist CEO und Herausgeberin von MIT Technology Review, dem unabhängigen Medienunternehmen des Massachusetts Institute of Technology.

Seit Elizabeth Mitte 2017 die Leitung von MIT Technology Review übernommen hat, hat das Unternehmen einen massiven Wandel von seiner früheren Position als angesehenes, aber Nischen-Printmagazin zu einer vielgelesenen, plattformübergreifenden Medienmarke mit einem globalen Publikum und einem nachhaltigen Unternehmen durchgemacht . Unter ihrer Führung wurde MIT Technology Review für seine redaktionelle Autorität, seine erstklassigen Veranstaltungen und seinen neuartigen Einsatz unabhängiger, origineller Forschungsergebnisse zur Unterstützung von Werbetreibenden und Lesern gelobt.

Elizabeth verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Leitung von Teams bei weltweit führenden Medienunternehmen. Sie konzentriert sich weiterhin auf neue Wege zur Kommerzialisierung von Medieninhalten, um anspruchsvolle, anspruchsvolle Verbraucher sowie B2B-Zielgruppen anzusprechen.

Bevor Elizabeth zu MIT Technology Review kam, hatte sie eine leitende Führungsposition bei The Economist Group inne, wo ihre Führung sich über alle Geschäftsbereiche erstreckte und Fusionen und Übernahmen umfasste; Redaktions- und Produkterstellung und -modernisierung; Verkauf; Marketing; und Veranstaltungen. Zu Beginn ihrer Karriere war sie als Beraterin tätig und beriet Technologieunternehmen beim Markteintritt und der internationalen Expansion.

Elizabeth verfügt über einen Executive MBA der London Business School, einen MSc der London School of Economics und einen Bachelor-Abschluss des Swarthmore College.