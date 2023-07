Das Arbeitsministerium berichtete am Freitagmorgen, dass der US-Arbeitsmarkt im Juni netto 209.000 Arbeitsplätze geschaffen habe und die Arbeitslosenquote auf 3,6 Prozent gesunken sei. Obwohl diese Zahl niedriger ist als in den letzten Monaten – und die Zahlen zum starken Beschäftigungswachstum wurden für April und Mai um mehr als 100.000 nach unten korrigiert –, zeigen sie immer noch, dass Unternehmen überraschend schnell neue Arbeitsplätze schaffen, wenn man bedenkt, dass die Arbeitslosigkeit weiterhin in der Nähe moderner Tiefststände liegt.

Und doch reichte dieser heiße Arbeitsmarkt – ein Eckpfeiler der Wirtschaftspolitik von Präsident Joe Biden gegenüber den Wählern – nicht aus, um die inflationsbedingte Malaise in seiner wirtschaftlichen Zustimmungsrate zu bekämpfen.

Der wachsende Anteil der Generation X an der Arbeitslosenquote könnte einige dieser düsteren Ergebnisse erklären. Ältere Bevölkerungsgruppen nehmen eher an den Wahlen teil

„Dass diese Schicht wirtschaftlicher Ängste die Generation X durchzieht, wird den Demokraten nicht helfen, die Wirtschaft im nächsten Jahr zu verkaufen“, sagte Manley. „Daten wie diese könnten erklären, warum es eine Diskrepanz zwischen der Wirtschaftsleistung und der tatsächlichen Einstellung der Menschen dazu gibt.“

Über Bidens Wiederwahlaussichten hängt auch die mehr als einjährige Zinserhöhungskampagne der Fed. Da die Zentralbank im Laufe dieses Monats nahezu bereit ist, die Kreditkosten erneut zu erhöhen, und möglicherweise noch in diesem Jahr eine weitere oder mehrere Erhöhungen anstehen, wird der Stress auf dem Arbeitsmarkt nur noch zunehmen.

Das heißt nicht, dass es keine positive Geschichte zu erzählen gibt. Obwohl die Gesamtzahl der offenen Stellen im Mai zurückgegangen ist, gibt es laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Bureau of Labor Statistics immer noch weit mehr freie Stellen als Arbeitskräfte. Und die Durchschnittslöhne stiegen im vergangenen Jahr um 4,4 Prozent, zusätzlich zu einem stetigen Beschäftigungswachstum.

Biden und andere Demokraten setzen darauf, dass zumindest einige dieser Trends bis 2024 anhalten, da sie den Wählern einen starken Arbeitsmarkt, eine sinkende Inflation und eine stetige Verbesserung des Verbrauchervertrauens vorgaukeln. Das ist eine überzeugende Hand, sagte Jay Jacobs, der Vorsitzende des New York State Democratic Committee.

„Jeder berücksichtigt seinen eigenen Geldbeutel, wenn er zur Wahl geht“, sagte Jacobs. „Wird es Ausreißer geben? Ich bin sicher. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wäre ich viel lieber in unserer Lage als in der von irgendjemandem, der auf die Mängel dieser Wirtschaft hinweist, während wir voranschreiten.“



Längere Arbeitslosigkeit könne die Altersvorsorge und die künftigen Einkünfte älterer Arbeitnehmer schmälern, sagte er.

„Wir wissen, dass sich ältere Arbeitnehmer – insbesondere die über 50-Jährigen – in einer Rezession einfach nie erholen“, sagte er.