Während das Repräsentantenhaus und der Senat hinsichtlich einer Ausgabenvereinbarung noch weit voneinander entfernt sind, wird die Bundesregierung bald offiziell den Prozess der Vorbereitung auf einen möglichen Shutdown einleiten und sich an dem obligatorischen, aber standardmäßigen Prozess der Veröffentlichung von Shutdown-Leitlinien an die Behörden vor Ablauf der Finanzierungsfrist am 30. September beteiligen.

Das Standardverfahren, das die Schritte zur Einstellung nicht wesentlicher Regierungsfunktionen festlegt, steht kurz vor dem Beginn.

„Eine Woche vor Ablauf der Bewilligungsgesetze wird OMB unabhängig davon, ob die Verabschiedung der Bewilligungen unmittelbar bevorsteht, mit den leitenden Beamten der Agentur kommunizieren, um die Agenturen an ihre Verantwortung zur Überprüfung und Aktualisierung ordnungsgemäßer Abschaltpläne zu erinnern, und einen Entwurf einer Kommunikationsvorlage zur Verfügung stellen.“ Mitarbeiter über den Stand der Mittelzuweisungen informieren“, heißt es in einem Haushaltsrundschreiben des Office of Management and Budget.

Da eine mögliche Schließung nur noch eine Woche entfernt ist, wird diese Mitteilung am Freitag an die Behörden gesendet, sagten OMB-Beamte gegenüber CNN.

Jede Abteilung und Agentur hat ihre eigenen Pläne und Verfahren. Diese Pläne enthalten Informationen darüber, wie viele Mitarbeiter beurlaubt würden, welche Mitarbeiter unverzichtbar sind und ohne Bezahlung arbeiten würden (z. B. Fluglotsen, Geheimdienstagenten und Laborpersonal des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention) und wie lange dies dauern würde den Betrieb in den Stunden vor einem Shutdown abbauen und welche Aktivitäten zum Stillstand kommen würden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Regierung am Rande einer Schließung steht. Die Regierung blieb von Dezember 2018 bis Januar 2019 für 35 Tage, eine Rekordlänge, still, da es im Kongress zu einer Pattsituation über die Finanzierung der Grenzmauer des damaligen Präsidenten Donald Trump kam.

Außerdem schloss die Regierung wegen einer Pattsituation während der Trump-Regierung im Januar 2018 drei Tage lang. Und im Jahr 2013 leitete der damalige Präsident Barack Obama einen 16-tägigen teilweisen Regierungsstillstand, der durch einen Streit über den Affordable Care Act und andere Haushaltsunstimmigkeiten verursacht wurde .