Das älteste Schulhaus für schwarze Kinder in den USA ist in ein Museum umgezogen

WILLIAMSBURG, Virginia (AP) – Ein Gebäude, von dem angenommen wird, dass es das älteste erhaltene Schulhaus für schwarze Kinder in den USA ist, wurde auf einen Pritschenwagen gehievt und am Freitag eine halbe Meile nach Colonial Williamsburg verlegt, einem Museum in Virginia, das seinen Schwerpunkt weiter ausbaut Afroamerikanische Geschichte.

Das ursprüngliche Gebäude wurde 25 Jahre vor der amerikanischen Revolution erbaut und stand in der Nähe des College-Campus von William & Mary. Das Kiefernholzgebäude beherbergte gleichzeitig bis zu 30 Schüler, einige von ihnen freie schwarze Kinder, die neben den Sklaven lernten.

Hunderte von Menschen säumten die Straßen, um seine langsame Reise in das Herz des lebendigen Geschichtsmuseums zu feiern, das die Geschichte von Virginias Kolonialhauptstadt durch Dolmetscher und restaurierte Gebäude erzählt.

Für Historiker und Nachkommen gleichermaßen widerspricht die Bray School der Überzeugung, dass alle versklavten Amerikaner ungebildet waren. Aber der auf Glauben basierende Lehrplan der Schule – erstellt von einer englischen Wohltätigkeitsorganisation – rechtfertigte auch die Sklaverei und ermutigte die Schüler, ihr Schicksal als Gottes Plan zu akzeptieren.

„Religion stand im Mittelpunkt der Schule und war kein Evangelium der Abschaffung“, sagte Maureen Elgersman Lee, Direktorin des Bray School Lab von William & Mary.

„Es gab dieses Bedürfnis, zu missionieren und Erlösung zu bringen, ohne dennoch etwas zu tun, um die Institution der Sklaverei zu destabilisieren“, sagte Lee. „Rette die Seele, aber versklave weiterhin den Körper. Es war das Diesseits gegen das Jenseits.“

Es war eine Art Duplizität, die sich leicht in die größeren Widersprüche der Gründung des Landes einfügt, als die Demokratie, die gerade geschmiedet wurde, vielen ihrer Bürger ausdrücklich Rechte und Freiheiten verweigerte.

Williamsburg ist weniger als 10 Meilen von Jamestown entfernt, das 1607 von England gegründet wurde. Die Kolonie wurde nur ein Dutzend Jahre später mit versklavten Afrikanern als Arbeitskräfte versorgt. Anderthalb Jahrhunderte später stellten Schwarze, von denen die meisten immer noch versklavt waren, etwas mehr als die Hälfte der 2.000 Einwohner von Williamsburg.

Die Bray School wurde 1760 auf Empfehlung von Benjamin Franklin gegründet, dem Vorsitzenden einer in London ansässigen anglikanischen Wohltätigkeitsorganisation, die nach dem Philanthropen Reverend Thomas Bray benannt ist. Die Wohltätigkeitsorganisation richtete auch Schulen in anderen Städten ein, darunter New York und Philadelphia.

Der Lehrplan reichte von Rechtschreibung bis zum Book of Common Prayer. Aber selbst innerhalb des paternalistischen Rahmens der Schule könnte die Bildung immer noch ermächtigend, vielleicht sogar subversiv sein.

„Ich habe ein Faksimile eines der Bücher durchgesehen, und da sind Wörter wie ‚Freiheit’“, sagte Lee. „Was hat das Lernen dieser Wörter bewirkt, um das Selbstbewusstsein dieser Kinder zu erweitern? Ihr Weltbild?“

Isaac Bee, ein Schüler der Bray School, würde als Erwachsener vor einem Sklavenhalter namens Lewis Burwell davonlaufen. Eine Anzeige, die Burwell 1774 in der Virginia Gazette platzierte, bot ein Kopfgeld für seine Rückkehr und warnte, dass Bee lesen könne.

Die weiße Lehrerin, eine Witwe namens Ann Wagner, lebte im Obergeschoss der Schule und unterrichtete laut erhaltenen Aufzeichnungen schätzungsweise 300 bis 400 Schüler im Alter von 3 bis 10 Jahren.

Die Williamsburg Bray School war bis 1774 in Betrieb; nur Philadelphia wurde nach dem Unabhängigkeitskrieg wiedereröffnet. Das Gebäude wurde viele Jahre lang ein Privathaus, bevor es in den Campus von William & Mary integriert wurde.

Das ehemalige Schulhaus wurde schließlich von seinem ursprünglichen Standort entfernt, um einem Schlafsaal Platz zu machen. Die ursprüngliche Struktur hatte 1,5 Stockwerke mit einem kleinen Obergeschoss. Es wurde im Laufe der Jahre um zwei ganze Stockwerke erweitert und zuletzt als Büro für ROTC genutzt, das College-Programm, das Militäroffiziere ausbildet.

Historiker glaubten, das ursprüngliche Gebäude der Bray School identifiziert zu haben, aber es wurde erst 2021 durch den Einsatz der Dendrochronologie bestätigt, einer wissenschaftlichen Methode, die Baumringe im Bauholz untersucht, um das Erntedatum des Holzes zu bestimmen.

„Dies ist eine bemerkenswerte Geschichte des Überlebens“, sagte Matthew Webster, Executive Director für architektonische Erhaltung und Forschung von Colonial Williamsburg. „Und für uns ist es so wichtig, es (in seinen ursprünglichen Zustand) zurückzusetzen und die ganze und wahre Geschichte zu erzählen.“

Die Bray School war außergewöhnlich: Obwohl Virginia bis in die 1800er Jahre wartete, um Anti-Alphabetisierungs-Gesetze zu verhängen, verbieten weiße Führer in weiten Teilen des kolonialen Amerikas, versklavten Menschen Bildung zu erteilen, da sie befürchteten, dass Alphabetisierung ihre Freiheit fördern würde. South Carolina kriminalisierte 1740 das Lehren von Sklaven, Englisch zu schreiben.

Im Schulhaus steht immer noch der ursprüngliche Pfosten am Fuß der Nussbaumtreppe, seine quadratische Oberseite ist abgerundet und durch Jahrhunderte des Gebrauchs geknickt, sagte Webster und fügte hinzu, dass es ein „sehr starkes Stück für viele Menschen“ sei.

Bei Tonia Merideth, der Oral Historikerin des Bray School Lab, hat das Gebäude bei ihrem ersten Besuch viele Emotionen geweckt. Es war ein materieller Beweis gegen die Erzählung, dass ihre Vorfahren Analphabeten und dumm waren.

„Alles, was ich über meine Vorfahren gelernt habe, war falsch“, sagte sie. „Sie könnten es lernen. Sie haben gelernt. Sie konnten.“

Merideth fügte hinzu: „Unabhängig von den Absichten der Schule nahmen die Kinder immer noch an dieser Ausbildung teil und dienten ihr möglicherweise zu ihrem eigenen Wohl und zur Unterstützung ihrer Gemeinde.“

Merideth kann ihre Wurzeln bis zur Familie Armistead zurückverfolgen, die Menschen in der Gegend von Williamsburg versklavte und bekanntermaßen mindestens ein Kind namens Locust auf die Bray School geschickt hat. Aber nur drei Jahre Studentenlisten sind erhalten.

Der Umzug der Bray School ist Teil der fortlaufenden Abrechnung von Colonial Williamsburg über seine vergangene Erzählweise der Geschichte der Schwarzen und der Entstehungsgeschichte der Nation. Das Museum wurde 1926 gegründet, erzählte aber bis 1979 keine schwarzen Geschichten.

Im Jahr 2021 wurde das Backsteinfundament einer der ältesten schwarzen Kirchen des Landes freigelegt. Im vergangenen Jahr begannen Archäologen mit der Ausgrabung von Gräbern auf dem Gelände.

Gleich nebenan befindet sich der neue Standort der Bray School.

„Wir gehen zurück und wir bekommen diese Schule und wir bekommen dieses Vermächtnis“, sagte Merideth. „Und wir bringen es zurück in die historische Gegend.“

