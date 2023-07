Anmerkung der Redaktion: Eine Version dieser Geschichte erscheint im CNN-Newsletter „Insider in the Middle East“, einem dreimal wöchentlichen Einblick in die größten Geschichten der Region. Hier anmelden.





Beamte der Vereinigten Staaten sagten, Iran könnte nur noch wenige Wochen davon entfernt sein, genug waffenfähiges Uran für den Bau einer Atombombe zu erhalten. Jetzt wurde der Mann, der mit der Wiederbelebung eines Atomabkommens zur Eindämmung dieses Programms beauftragt worden war, ins Abseits gedrängt.

Ein prominenter Diplomat, der für die Biden-Regierung die Atomgespräche mit dem Iran leitete, Rob Malley, wurde letzten Monat ohne Bezahlung beurlaubt, nachdem seine Sicherheitsfreigabe Anfang des Jahres im Zuge einer Untersuchung seines Umgangs mit geheimem Material ausgesetzt worden war.

Malley blieb eine Zeit lang im Amt, während die Ermittlungen liefen, doch es wurde ihm nicht gestattet, auf geheime Informationen zuzugreifen, berichtete CNN zuvor.

Als sein Urlaub im Juni bekannt gegeben wurde, sagte Malley gegenüber CNN, man habe ihm mitgeteilt, dass seine Sicherheitsfreigabe „überprüft“ werde, und sagte, er erwarte, dass die Ermittlungen „zuversichtlich und bald“ abgeschlossen würden.

Doch am Freitag übernahm der stellvertretende Gesandte Abram Paley den offiziellen Twitter-Namen für das Büro des Sondergesandten für Iran. Paley getwittert „Das gesamte Team des Außenministeriums ist weiterhin damit beschäftigt, unsere Politik gegenüber dem Iran umzusetzen.“ Auf der Website des Außenministeriums wurde auch Malleys Name als Sonderbeauftragter für den Iran entfernt.

In einem (n Interview am Sonntagsagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, er könne „anhand der aktuellen Umstände nicht darüber sprechen“, ob Malley auf seinen Posten zurückgebracht würde.

Laut einer letzte Woche veröffentlichten Einschätzung des US-Geheimdienstes hat der Iran sein Atomprogramm seit der Ermordung eines seiner wichtigsten Wissenschaftler im November 2020 rasch ausgeweitet, führt jedoch keine Aktivitäten durch, die zur Herstellung eines testbaren Atomgeräts erforderlich wären.

Malleys Abseitsstellung hat Fragen über das Schicksal eines lange ins Stocken geratenen Atomabkommens mit dem Iran aufgeworfen, das als dringlicher denn je angesehen wird, da Teheran mit der Urananreicherung fortfährt und sowohl die USA als auch der Iran sich auf wichtige Wahlen im nächsten Jahr vorbereiten.

Die Islamische Republik wird nächstes Jahr Parlamentswahlen abhalten, und in den USA stehen Präsidentschaftswahlen an. Analysten zufolge dürften Fortschritte bei den Atomverhandlungen sowie das Schicksal inhaftierter US-Amerikaner im Iran den amtierenden Politikern in den Umfragen Auftrieb verleihen.

Malley war einer der Architekten des Atomabkommens, das 2015 unter der Obama-Regierung mit dem Iran geschlossen wurde. Dies wurde 2018 vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump aufgegeben.

Nach Bidens Wahl wurde Malley 2021 als Iran-Gesandter zurückgeholt und wurde zu einer führenden Persönlichkeit in den Gesprächen über die Rückkehr zu einer Einigung.

Im vergangenen Jahr traten bei den Verhandlungen mehrere Knackpunkte auf, und im September kamen die Gespräche zum Erliegen. Die Beziehungen verschlechterten sich nur, als das iranische Regime brutal gegen eine Protestbewegung im eigenen Land vorging und begann, Russland im Krieg mit der Ukraine mit Drohnen zu beliefern.

Malley war bereits vor seiner Ernennung zum Iran-Gesandten eine polarisierende Figur gewesen. Im Jahr 2008 trat er aus dem Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama zurück, nachdem bekannt wurde, dass er sich während seiner Arbeit bei der Denkfabrik International Crisis Group, wo er Präsident und CEO war, mit Mitgliedern der palästinensischen militanten Gruppe Hamas getroffen hatte.

Malleys Kritiker, darunter Regimegegner aus der Diaspora, US-Konservative und Anhänger Israels, warfen ihm vor, er sei zu sympathisch gegenüber der Islamischen Republik und zu hart gegenüber ihrem Erzfeind Israel.

Auf die Frage nach Malleys Abseitsstellung sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, am 3. Juli: „Wir äußern uns nicht zu den internen Angelegenheiten anderer Länder“ und bezog sich dabei auf die USA.

Ein ehemaliger iranischer Beamter war weniger gehemmt. Javed Gurban Oghli, ein pensionierter Diplomat, wurde in iranischen Medien mit den Worten zitiert, Malley habe „Neigungen zum Iran“, was, wie er sagte, „Israel nahestehende Lobbys“ gegen ihn aufbrachte.

Gabriel Noronha, ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums unter der Trump-Administration und jetzt Fellow am Jewish Institute for National Security of America, sagt, Malleys Methoden seien schuld.

„Malleys Ansatz bestand darin, dem Iran von vornherein Zugeständnisse in Form von (Aussetzungs-)Sanktionen anzubieten, um guten Willen aufzubauen, und er lehnte die Vorstellung ab, dass Druck zu mehr Einfluss führen würde“, sagte Gabriel Noronha, ehemaliger Sonderberater der Iran Action Group im US-Außenministerium, sagte CNN.

„Gleichzeitig baute der Iran seine Wirtschaft wieder auf und beschleunigte sein Atomprogramm“, sagte Noronha und fügte hinzu, dass Teheran folglich glaubte, seinen Einfluss auf die USA erhöht zu haben. „Infolgedessen gelang es ihm nicht, den Respekt oder die Angst der Iraner zu gewinnen, was seine Verhandlungsaussichten zum Scheitern brachte“, sagte er.

Aber diejenigen, die eng mit Malley zusammengearbeitet haben, sind sich nicht einig, dass der 60-Jährige dem Iran gegenüber zu sanft war.

Ali Vaez, Iran-Projektdirektor bei der International Crisis Group (IGC), sagte, Malleys Maßnahmen stünden im Einklang mit der nationalen Sicherheitsstrategie der US-Regierung.

„Mit oder ohne Rob Malley glaubt die Biden-Regierung, dass die einzige nachhaltige Lösung für die Atomkrise mit dem Iran eine diplomatische ist“, sagte Vaez, der Malley seit mehr als einem Jahrzehnt kennt und ihm bei der ICG direkt unterstellt ist.

„Diejenigen, die dieser Regierung vorwerfen, dass sie gegenüber dem Iran ‚zu sanft‘ sei, werden es schwer haben zu erklären, warum die USA jetzt mehr und nicht weniger Sanktionen gegen den Iran verhängen als zu der Zeit, als Präsident Biden sein Amt antrat“, sagte Vaez.

CNN hat Rob Malley über das Außenministerium um einen Kommentar gebeten.

Foad Izadi, außerordentlicher Professor an der Fakultät für Weltstudien der Universität Teheran, sagte, der iranische Präsident Ebrahim Raisi wolle eine Einigung und habe möglicherweise gehofft, mit Malley als Gesandten eine Einigung zu erzielen.

„Die Tatsache, dass Malley auf der anderen Seite stand, war ein Zeichen dafür, dass sich möglicherweise eine ähnliche Situation (wie die früheren Gesprächsrunden, die zu einem Pakt führten) wiederholen könnte, nachdem Biden Präsident wurde“, sagte er. „Aber jetzt, mehr als zwei Jahre später, wissen wir, dass das mehr oder weniger Wunschdenken war.“

Die US-Gespräche mit dem Iran laufen ohne Malley. Während Paley als amtierender Sondergesandter für den Iran fungiert, wurde Brett McGurk, ein Beamter des Nationalen Sicherheitsrates der USA und Veteran der Nahostpolitik, als führender Beamter für die Einschränkung des iranischen Atomprogramms ausgewählt.

Als Biden 2021 sein Amt antrat, ernannte er McGurk zum Koordinator für Nahost- und Nordafrika-Fragen im Nationalen Sicherheitsrat. Die Regierung nahm später in diesem Jahr Verhandlungen über den erneuten Abschluss eines Atomabkommens mit dem Iran auf.

Wie CNN berichtete, wurden die indirekten Gespräche gegen Ende des Jahres stillschweigend wieder aufgenommen, und McGurk stand im Mittelpunkt.

Seitdem ist McGurk mehrmals zu indirekten Gesprächen mit iranischen Beamten in den Oman gereist. Das letzte Mal fand im Mai dieses Jahres statt, und Malley scheint von diesen Gesprächen ausgeschlossen worden zu sein.

McGurk hat angedeutet, dass er darauf brennt, wieder einen Deal zu sehen, aber es ist unklar, wie sich seine Taktik von der Malleys unterscheiden könnte.

Er kritisierte Trumps Kampagne des „maximalen Drucks“ gegen den Iran im Jahr 2019, die die Islamische Republik weiter isolierte und ihre Wirtschaft lähmte, es ihr aber nicht gelang, das Fortschreiten ihres Atomprogramms zu stoppen. Er sagte, die zusätzlichen Sanktionen hätten dazu geführt, dass sich Iran „provokativer und nicht weniger“ verhalte. McGurk äußerte sich auch kritisch zu Trumps anderer Politik im Nahen Osten, einschließlich der Syrienpolitik.

Vaez von der ICG erwartet keine Änderung der US-Politik gegenüber dem Iran.

„Die US-Politik wird durch die Berechnungen der nationalen Sicherheit der Regierung bestimmt und nicht durch eine einzelne Person im nationalen Sicherheitsapparat“, sagte Vaez. „Mit oder ohne Rob Malley glaubt die Biden-Regierung, dass die einzige nachhaltige Lösung für die Atomkrise mit dem Iran eine diplomatische ist.“

Noronha sagte, Malleys möglicher Abgang bedeute wahrscheinlich, dass kein „großer Deal“ mit dem Iran zustande komme, „aber die Bemühungen der Regierung, eine begrenzte Einigung zu erzielen, gehen noch weiter.“