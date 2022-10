Wien (pts001/11.10.2022/06:00) – Das 4-Sterne Stadthotel Gilbert hat eine ganz besondere Wirkung auf Körper, Geist und Natur – durch nachhaltige Nutzung, charmantes Design, gefeierte Gemeinschaft, außergewöhnliche Wohlfühlorte – und die Hauch von Skandinavien.

Eine wohltuende Auszeit in familiärer Atmosphäre, Bewegung wie zu Hause, vielfältige Rückzugsorte und Orte zum Genießen. „Wer zu Hause viel Sport treibt, möchte auch im Urlaub nicht darauf verzichten. Und wer im Alltag sehr gefordert ist, schätzt besonders Ruhe, Entschleunigung und wohltuende Wärme“, sagt Astrid Kahl-Schaban, Hoteldirektorin des 4-Sterne-Hotel Gilbert, klar. Deshalb verfügt das Wiener Stadthotel nicht nur über einen hervorragenden Fitnessbereich, sondern seit Kurzem auch über ein Spa. „Wer die Wahl hat, entscheidet sich für das Zusatzangebot“, sagt Astrid Kahl-Schaban.

Bleiben Sie klimafreundlich und tun Sie sich etwas Gutes

Sie bemerkt einen Trend zu kurzfristigen Buchungen, eine starke Nachfrage nach kleinen, familienfreundlichen, luxuriösen Boutique-Hotels und eine zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit: „Die Menschen suchen das Individuelle, das Familiäre, das Lässige, das Urbane.“ Der Gilbert berücksichtigt dies voll und ganz. Und: „Vielen ist es wichtig, klimafreundlich zu übernachten und einen guten ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen“, weiß die leidenschaftliche Gastgeberin.

Pionier im nachhaltigen Bauen

Für Astrid Kahl-Schaban ist Nachhaltigkeit beim Einkaufen, in der Gastronomie, bei der Reinigung und beim sorgsamen Umgang mit Energie ein Muss. „Wir bauen selbst Kräuter an und setzen auf regionale Produkte. Unsere einzigartige grüne Wandfassade ist ein sichtbares Zeichen, ein Pionierprojekt, das im Kampf gegen CO2 hilft“, sagt Astrid Kahl-Schaban stolz. Die Pflanzen, die die Fassade bedecken, wirken als natürlicher Schalldämpfer, verbessern die Luftqualität, tragen an heißen Tagen zur Abkühlung der Umgebung um bis zu 3 °C bei und reduzieren die Staubbelastung.

Spa-Investition steigert das Wohlbefinden der Gäste

Auch bei der Gestaltung der Wohlfühlbereiche setzte das Hotel Gilbert auf österreichische Kompetenz, Qualität und Nachhaltigkeit. Der Tiroler Saunapionier KLAFS war dafür der beste Partner. „Im Zuge der Renovierung haben unsere Architekten KLAFS als Wellness-Experten schlechthin empfohlen. Wir waren begeistert von der kompetenten Beratung im KLAFS Studio in Wien und auch von den zeitgemäßen und schönen Produkten. Orte schaffen – großzügig und puristisch, sehr privat und charmant und vor allem nachhaltig – naturnah und nachhaltig förderlich für unsere Gäste“, schwärmt Hoteldirektorin Astrid Kahl-Schaban.

Gönnen Sie sich eine private Sauna über den Dächern Wiens

Das Highlight: das Luxus-Loft mit Sauna und Außendusche auf der Dachterrasse – inklusive dem grandiosen Ausblick über die Stadt von der wohltuenden Rooftop-Sauna im 1. Wiener Gemeindebezirk. Ungewöhnlich, atemberaubend und mit einem unvergleichlichen Gefühl von Freiheit. Entspannung pur. Modern. schmucklos. Angenehm für das Auge. Der Wellnessbereich ist für alle zugänglich, ein Ort des Wohlfühlens, gemütlich und fein. Die schönen dunklen Steinfliesen sind edel und beruhigend. Sicherheit ausstrahlen.

Die Sauna, ebenfalls von KLAFS, lädt ein, die Stille zu genießen, die Entschleunigung zu spüren und sich wohlzufühlen. Bei beiden trifft Abachi-Holz der Bänke auf eine Vertäfelung aus Hemlocktanne – astfrei, damit das Auge noch mehr Ruhe wahrnimmt. Die Doppeldecken speichern die Wärme besser und isolieren hervorragend. „Wir bieten unsere Sauna von Oktober bis März zu festen Zeiten an, im Sommer nur auf Anfrage. Dank der hervorragenden Technik sind unsere Saunen in nur 30 Minuten einsatzbereit. So sparen wir wertvolle Energie und die Gäste bekommen trotzdem das, was sie brauchen sie wollen“, betont Hoteldirektorin Astrid Kahl-Schaban.

Das 4**** Hotel Gilbert in Wien* bietet 57 Zimmer, legt Wert auf das Wohlbefinden der Gäste und Nachhaltigkeit. * ist offen und gemütlich gestaltet. Es lädt zum Verweilen und Verweilen ein. * ist für den europäischen Nachhaltigkeitspreis „GrINN Awards 2022“ in den Kategorien „Best Sustainable 4-Star Hotel in Europe“ und „Best Sustainable Accommodation in Central Europe“ nominiert. * punktet im eigenen Restaurant „&flora“ mit sehr zeitgemäßer, überwiegend vegetarischer und veganer Küche.

Die KLAFS GmbH* hat bereits über 40.000 faszinierende, einzigartige, maßgeschneiderte und nachweislich wohltuende Entspannungsbereiche in österreichischen Hotels, Fitnessstudios, Freizeitbädern und privaten Wellnessoasen geschaffen. * ist Marktführer für Sauna- und Spa-Angebote mit kompromissloser Qualität, durchdachtem Design, hohem Komfort, Innovationen, Betriebssicherheit und exzellentem Service. * beschäftigt allein in Österreich 60 Mitarbeiter.

