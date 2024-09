Mittlerweile wird es vor allem nachts wieder richtig kalt. Viele Haushalte fragen sich schon, ob sie die Heizungen höher drehen sollen oder ob sie mit einem dicken Pullover 17 Grad in ihren vier Wänden noch ertragen können. Die eigentliche Heizsaison beginnt in Deutschland erst in wenigen Tagen: am 1. Oktober.