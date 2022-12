Darren Till erleidet eine mutmaßliche Knieverletzung, als Dricus du Plessis ihn für die dritte Niederlage in Folge bei UFC 282 ausschaltet

Der britische MMA-Star Darren Till konnte seine MMA-Karriere nicht wieder in Gang bringen, da er seine dritte Niederlage in Folge bei UFC 282 erlitt.

Der Gorilla schien zu kämpfen, um seine Karriere in der T-Mobile Arena in Las Vegas zu retten, aber die Dinge liefen nicht nach Plan und er wurde in der dritten Runde von Dricus du Plessis eingereicht.

Getty Bis in Runde 3 ausgezapft

Die Dinge hätten nicht schlimmer für Till beginnen können, der früh niedergeschlagen wurde und so aussah, als würde er ohne einen einzigen Schlag erledigt werden, da sein Gegner Dutzende von unbeantworteten Schüssen landete.

Schließlich kam der beliebte Engländer wieder auf die Beine und fing an, einige Erfolge zu verzeichnen, wurde aber wieder auf den Rücken gelegt, bevor die erste Runde zu Ende ging.

Till traf in Runde zwei weiter ins Schwarze, als sein Gegner im ersten Frame sichtlich erschöpft von seiner vierminütigen Aufregung aussah.

Der Südafrikaner schien jedoch den Grappling-Vorteil zu haben und konnte den Liverpooler auf den Rücken legen, bevor Runde zwei vorbei war.

Da der Kampf scheinbar im Gleichgewicht war, sah du Plessis in Runde drei wie der frischere Kämpfer aus und sicherte sich einen Takedown, bevor er eine Rear-Naked-Choke-Submission einsperrte, um den Kampf zu beenden.

UFC-Kommentator Jon Anik enthüllte, dass Till behauptete, während des Kampfes eine mutmaßliche Knieverletzung erlitten zu haben, und es scheint dieselbe Verletzung zu sein, die ihn in den letzten Jahren geplagt hat.

Getty Der Engländer hatte seine Momente

Getty Aber kämpfte mit dem Wrestling seines Gegners

Der 29-Jährige riss sich das erste Kreuzband während seiner hauchdünnen Entscheidungsniederlage gegen den ehemaligen Mittelgewichts-Champion Robert Whittaker im Juli 20202 und seitdem sieht er nicht mehr so ​​aus.

Als er im September 2021 zu Derek Brunson zurückkehrte, war der 18-4-1-Kämpfer merklich außer Form und brach wenig überraschend zu einer Niederlage in der dritten Runde zusammen.

Nach dem Kampf gab Till bekannt, dass er sich nicht richtig auf den Kampf vorbereiten konnte, nachdem er sich während des Camps eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, die er unwissentlich durchzusetzen versuchte.

Nach der Niederlage gegen du Plessis bei UFC 282 befindet sich Till nun in einer Pechsträhne von drei Kämpfen und hat in fünf seiner letzten sechs Kämpfe Niederlagen erlitten – sein einziger Sieg kam 2019 gegen Kelvin Gastelum.

Vor seiner jüngsten Formschwäche war er einer der hellsten Stars in der UFC mit einer beeindruckenden 17-0-1-Bilanz, die gut genug war, um ihm einen Titelkampf im Weltergewicht zu bescheren.