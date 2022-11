Darren Carter, Chef von Birmingham City Women, verspricht, junge Talente weiterhin zu belohnen, nachdem Layla Banaras, 16, angerufen hat | Fußball Nachrichten

Darren Carter, Manager von Birmingham City Women, sagt, die 16-jährige Layla Banaras habe „ein anderes Level erreicht“ und sei fester Bestandteil seiner Pläne.

Banaras hat ihr halbes Leben damit verbracht, in Birmingham City zu spielen, und wurde die jüngste Spielerin vom Förderband der Blues Academy, die aufstieg und sich dem Kader der ersten Mannschaft anschloss, als sie am vergangenen Wochenende beim beeindruckenden 1: 0-Meisterschaftssieg gegen Bristol City auf die Bank kam Ashton-Tor.

Der vielseitige Youngster krönte eine denkwürdige Woche mit einem Tor und einer Vorlage für die U21 bei einem beeindruckenden 5:0-Sieg in Brighton Mitte der Woche, wobei Hannah Fishwick, Charlotte Crees, Grace Murphy und die Tormaschine der Akademie, Delphi Cole, auch für die Blues auf Tore trafen.

Der Teenager, der sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld spielen kann, war in der vergangenen Saison Kapitän des U16-Akademieteams von Birmingham, bevor er die Entwicklung des Vereins vertrat.

Banaras spielte die vollen 90 Minuten als jüngster Spieler auf dem Platz, im Alter von nur 16 Jahren und 25 Tagen, im letzten Saisonfinale des FA WSL U21 Academy Cup gegen Manchester United im St. George’s Park.

Carter enthüllte, dass Banaras den technischen Direktor der Akademie, Paul Cowie, bei ihrer Rückkehr in dieser Saison beeindruckt hatte, und bestand darauf, dass hochwertige junge Spieler mit starken Werten weiterhin mit Möglichkeiten für die erste Mannschaft in Birmingham City belohnt werden.

„Layla war mit ihrer Einstellung zur U21 ausgezeichnet“, sagte Carter.

„Paul Cowie hat seit Beginn der Saison gesagt, dass sie zurückgekommen ist und es auf ein anderes Level gebracht hat.

„Wir hatten ein paar Verletzungen mit der ersten Mannschaft und sie ist wahrscheinlich in den letzten drei oder vier Wochen zu uns gekommen und hat mit uns trainiert, und Sie können einen echten Fortschritt darin sehen, wie sie das Intensitäts- und Energieniveau erreicht.

„Aber ihre Einstellung war auch ausgezeichnet. Sie können jetzt sehen, dass sie im Umfeld der ersten Mannschaft immer selbstbewusster wird.

„Sie trainiert wirklich gut, und sie hat diese Chance verdient. Ich habe es immer gesagt, seit ich hierher gekommen bin, dass, wenn die jungen Spieler reinkommen und ihre Chance nutzen – und beeindrucken und eine gute Einstellung zeigen – dann werde ich es immer belohnen das.

“Layla hat es sich sicherlich verdient, es wurde ihm sicherlich nicht gegeben, sie hat sich ihren Platz auf der Bank verdient (gegen Bristol City) und sie wird auf absehbare Zeit bei uns bleiben.”

Iftikhar arbeitet bei der Weltmeisterschaft mit Belgien

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Shadab Iftikhar, Chef von Fort William, erzählte Sky Sports News von seiner Ernennung zum Highland League-Klub Fort William und sprach darüber, wie es war, in der Mongolei zu leiten und was er bei der Zusammenarbeit mit dem belgischen Chef Roberto Martinez gelernt hatte.



In der Zwischenzeit arbeitet sein Wegbereiter Shadab Iftikhar mit Belgien bei der Weltmeisterschaft in Katar zusammen. Sky Sportnachrichten versteht.

Sky Sportnachrichten gab letztes Jahr bekannt, dass Iftikhar den Posten des Trainers beim Highland-League-Klub Fort William übernahm, und damit der erste britische Südasiate, der jemals in der schottischen A-Nationalmannschaft geführt wurde.

Iftikhars Partnerschaft mit dem belgischen Trainer Roberto Martinez begann, als er dem damaligen Wigan-Trainer während seines FA Level 2-Trainerkurses vorgestellt wurde. Nachdem Iftikhar beeindruckt hatte, schrieb er bald Scouting-Berichte über die Opposition der Latics und folgte Martinez nach Everton.

Nach Abschluss seiner UEFA-A-Lizenz zog der in Preston geborene Iftikhar in die Mongolei, um New Mongol Bayangol zu leiten und wurde später stellvertretender Trainer der mongolischen Nationalmannschaft – bevor er als Trainer von Vailima Kiwi FC in der Samoa National League tätig war.

Im vergangenen Sommer schloss sich der britisch-pakistanische Iftikhar bei der EM 2020 wieder Martinez als Teil des technischen Stabs des belgischen Trainers an.

Bild:

Roberto Martinez gibt Kevin De Bruyne beim 1:0-Weltmeistersieg Belgiens gegen Kanada Anweisungen





Sprechen mit Sky Sportnachrichten Letztes Jahr sagte Iftikhar über seine Beziehung zu Belgiens Chef Martinez: „Ich habe nicht genug Stunden am Tag, um darüber zu sprechen, was ich von dem Oberbeleuchter gelernt habe, er hat meiner Karriere einfach so sehr geholfen.

„Jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, nehme ich so viel mit. Er ist der klügste Mann, den ich je getroffen habe. Ich bin ihm und seinen Mitarbeitern dankbar – Shaun Maloney und Luke Benstead sind brillante Leute, sie haben mir so geholfen Und der Oberbeleuchter, wegen ihm bin ich da, wo ich heute bin.

„Ich habe nur den größten Respekt vor ihm. Er ist ein absoluter Gentleman, und ehrlich gesagt kann ich ihm nicht genug dafür danken, was er für mich persönlich auf und neben dem Platz getan hat.“

Britische Südasiaten im Fußball

Weitere Geschichten, Features und Videos finden Sie auf skysports.com auf unserer bahnbrechenden Seite „South Asians in Football“ und halten Sie sich über Sky Sports News auf dem Laufenden und unsere digitalen Sky Sports-Plattformen.