Darren Bent zegt dat hij de kans kreeg om van Aston Villa naar Paris Saint-Germain te komen.

De talkSPORT-expert vertelde Andy Goldstein dat hij met de toenmalige PSG-baas Carlo Ancelotti had gesproken over een mogelijke verhuizing naar de Franse hoofdstad en onthulde ook waarom hij tegen de verhuizing besloot.

Getty Bent met in de hoofdrol Villa waarschuwde de nieuwe rijke PSG

Sprekend op talkSPORT Drive over mogelijke verhuizingen naar het buitenland, vertelde Bent aan Goldstein: “Er kwamen een paar kansen voor mij, maar de timing was niet goed.

“Er was er een na mijn eerste seizoen in Sunderland. Galatasaray en Fenerbahce kwamen allebei binnen, maar het eerste seizoen, nee, dat was een non-starter.

“En toen kwam er een gesprek nadat ik naar Villa was gegaan. Ik had dat echt indrukwekkende seizoen vanaf januari, ik scoorde goals en hield Villa op de been.

“PSG, Carlo Ancelotti, we hadden gesprekken. Maar nogmaals, ik was net naar Villa gekomen.

“Ik hield van het leven daar. In die tijd, bij Villa, vond ik het absoluut geweldig. Ik was zo blij waar ik was.”

Bent was in de transferperiode van januari 2011 bij Villa gekomen en scoorde negen Premier League-doelpunten in 16 optredens voor hen.

Carlo Ancelotti was enthousiast over Bent bij PSG

talkSPORT Bent onthulde dat hij met Ancelotti had gesproken, maar in Villa bleef

Ondertussen was PSG net gekocht door Qatari Sports Investments en had het in december van dat jaar Ancelotti aangenomen als hun manager.

Ancelotti, hoewel teleurgesteld door het missen van Bent, verspilde geen tijd om indruk te maken met de nieuwe fondsen van de club door in plaats daarvan Thiago Motta, Alex en Maxwell aan te trekken.

Bent zou later spelen voor Fulham, Brighton en Derby, maar onthulde dat een jongere versie van hemzelf in de voetsporen zou zijn getreden van Jadon Sancho en Jude Bellingham.

Hij voegde eraan toe: “Op mijn 18e of 19e had ik graag de kans gehad om in het buitenland te spelen.

AFP of licentiegevers Sancho verhuisde van City naar Dortmund en werd een superster

“Als je ziet welke impact het heeft gehad op jonge spelers, zoals Marcus Edwards (bij Sporting) en Jadon Sancho, die naar Borussia Dortmund verhuisden en een superster werden.

“Dan is er Jude Bellingham, die Birmingham verliet voor Dortmund en van zichzelf een nog grotere superster maakte.”