Darren Bent von talkSPORT besteht darauf, dass er Martin Odegaard bei Arsenal behalten würde, auch wenn das bedeuten würde, dass sie Jude Bellingham verpflichten würden.

Letzterer hat bei Real Madrid bereits seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Sommer einen großen Eindruck hinterlassen und in allen Pflichtspielen, die er für sie bestritt, Tore erzielt, darunter auch den Siegtreffer in der Nachspielzeit am Wochenende.

4 Bellingham hat in vier LaLiga-Spielen für die Blancos fünf Tore erzielt Bildnachweis: Getty

4 Aber Bent würde Odegaard lieber bei den Gunners behalten Bildnachweis: Getty

Sein Talent war deutlich zu erkennen, seit er seine Karriere bei Birmingham City begann, und obwohl er erst 20 Jahre alt war, ist noch viel zu erwarten.

Der Mittelfeldspieler erweist sich als einer der besten Spieler im Weltfußball, aber Arsenal-Fan Bent scheint einen seiner eigenen zu bevorzugen.

Auf die Frage auf Drive, ob er Ödegaard gegen den Madrid-Star tauschen würde, sagte er: „Bellingham? Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Aber die Frage, die mir bei der Planungsbesprechung vor der Show gestellt wurde, war, ob ich Odegaard gegen ihn tauschen würde.

„Und nein, ich tausche nicht unseren Kapitän, einen unserer einflussreichen Spieler. Genau in diesem besonderen Moment würde ich Odegaard behalten, danke.“

Sein Co-Moderator Andy Goldstein war fassungslos und antwortete: „Warte mal, dir gehört Arsenal, am Telefon ertönt: ‚Hallo, hier ist Real Madrid. Möchtest du Bellingham gegen Odegaard tauschen?‘ Du würdest nein sagen?

Bent blieb bei seinem Wort und antwortete: „Ich würde nein sagen. Ich würde Odegaard behalten. Unser Kapitän, unser Anführer. Er ist inspirierend.“

Er fügte hinzu: „Ich denke, Bellingham ist wahrscheinlich ein besserer Spieler, aber wenn man bedenkt, wie Arsenal im Moment ist und Odegaard der Kapitän ist, werde ich ihn nicht austauschen.“

„Ja, aber nicht auf dieser Position“, antwortete Bent auf die Frage, ob er die Gunners verbessern würde. „Ich würde Kai Havertz sofort gegen ihn eintauschen. Ich würde (Declan) Rice, Bellingham und Odegaard spielen.“

4 Der Norweger hat seinen Wert als Arsenal-Kapitän unter Beweis gestellt Bildnachweis: Getty

4 Aber Bent ist sich bewusst, dass Bellingham für die Spitze bestimmt ist Bildnachweis: Getty

„Das sind Ihre drei, aber ich werde Odegaard nicht das Kapitänsamt wegnehmen und sagen: ‚Los geht’s.‘ Ich tue das nicht.“

Bent lobte den Youngster jedoch weiterhin für seine bisherigen Leistungen in Madrid und fügte hinzu: „Was Bellingham dort macht, ist unerhört.“

„Ich denke, das ist nichts Negatives, die Arroganz, zu diesem Verein zu gehen und fast zu sagen: ‚Es ist mir egal, ob das Toni Kroos ist, das ist (Luka) Modric, das ist Vinicius Jr., das werde ich zeigen.“ Jeder, ich bin der Hauptmann.‘

„Sogar einige der Feierlichkeiten, die Arme weit geöffnet für die Fans. Ich hoffe wirklich, dass er zehn Jahre bei diesem Fußballverein bleibt.“