Darrell Brooks: Mann, der SUV in Waukeshas Weihnachtsparade fuhr, des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden

Darrell Brooks wurde am Mittwoch wegen vorsätzlicher Tötung ersten Grades in sechs Fällen für schuldig befunden, weil er im vergangenen November in Waukesha, Wisconsin, mit seinem SUV in eine Menge von Teilnehmern der Weihnachtsparade gefahren war, sechs Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt hatte.

Ihm droht wegen der Verurteilungen eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Der 40-jährige Brooks wurde auch wegen 61 Fälle von rücksichtsloser Gefährdung der Sicherheit durch den Einsatz einer gefährlichen Waffe, sechs Fällen von tödlichem Aufprall und Flucht, zwei Fällen von Kautionssprüngen und einem Fall von Hausfriedensbruch verurteilt – eine saubere Sache für die Staatsanwaltschaft .

Brooks vertrat sich selbst vor Gericht und war während des gesamten Prozesses kämpferisch, wobei er wiederholt über den Richter sprach, um dumme und ausgefallene Argumente vorzubringen. Doch als am Mittwoch der Strom der Schuldsprüche verlesen wurde, blickte er nach unten, stützte den Kopf auf die Hände und saß schweigend da.

Der Prozess findet weniger als ein Jahr statt, nachdem er am 21. November bei Waukeshas Weihnachtsparade mit einem roten Geländewagen durch die Menge gefahren war und dabei einen 8-jährigen Jungen und mehrere Mitglieder der Gruppe „Dancing Grannies“ getötet hatte.

Brooks war weniger als zwei Wochen zuvor in einem Fall von häuslicher Gewalt gegen eine Kaution von 1.000 US-Dollar aus dem Gefängnis entlassen worden, die die Staatsanwaltschaft später als „unangemessen niedrig“ einräumte. In diesem Fall soll er laut Gerichtsunterlagen eine Frau überfahren haben, die sagte, sie sei die Mutter seines Kindes.

Die Staatsanwälte sagten in den Schlussplädoyers am Dienstag, er sei absichtlich mit erheblicher Geschwindigkeit durch die Menge gefahren und habe 68 einzelne Paradebesucher getroffen, was einen fröhlichen Nachmittag in einen schrecklichen verwandelt habe.

„Er erreichte Geschwindigkeiten von ungefähr 30 Meilen pro Stunde. Das ist Absicht. Er hat 68 verschiedene Leute durchpflügt. 68. Wie kannst du einen treffen und weitermachen? Wie kannst du zwei treffen und weitermachen?“ sagte die Bezirksstaatsanwältin von Waukesha, Susan Opper.

“Seine Absicht muss ich beweisen, und ich behaupte, dass es ohne Zweifel überwältigende Beweise dafür gibt, dass dies eine vorsätzliche Handlung von Darrell Brooks und ein Akt der völligen Missachtung menschlichen Lebens war.”

In seinen eigenen abschließenden Argumenten versuchte Brooks, Fragen über das Fahrzeug und seine Absicht zu stellen. Er sagte wiederholt, dass während des Prozesses „Missverständnisse“ und „Lügen“ über ihn verbreitet worden seien.

„Ich habe noch nie von jemandem gehört, der versucht hat, jemanden absichtlich zu verletzen, während er versucht, in die Hupe zu blasen und gleichzeitig versucht, die Leute auf seine Anwesenheit aufmerksam zu machen“, sagte Brooks.

Die Geschworenen berieten am Dienstagabend knapp zwei Stunden lang und nahmen dann am Mittwochmorgen wieder auf.

Angriffsverdächtiger zieht während des Prozesses sein Hemd aus und gerät mit Richter aneinander

Vor Gericht beschrieb eine Reihe von Videos und Zeugen die verstörenden Anblicke des SUV, der durch die Paradestrecke rammte.

„Die Band war gerade an uns vorbeigefahren, ein roter SUV … mit vielleicht 30, 40 Meilen pro Stunde, geradewegs über die Band von Waukesha South (High School) gefahren“, sagte Kyle Jewell, ein Zuschauer, der erfolglos versuchte, den SUV einzuholen um es zu stoppen. „Und es ist nicht so, als hätte es aufgehört, es ging über … es sah aus, als würde es in die Luft fliegen, wie über ein ziemlich großes Objekt, und es war wie eine große alte Bremsschwelle und ging weiter.“

Nicole White, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft die erste Person war, die von Brooks ‚Fahrzeug angefahren wurde, sagte aus, dass sie Verletzungen an ihrer Wirbelsäule und ihrem Steißbein erlitten und einen Bänderschaden an ihrem rechten Knie erlitten habe.

„Ich erinnere mich nur, dass ich von dem Fahrzeug von hinten auf meinen Rücken gefahren wurde und dann auf die Knie fiel und mich irgendwie unter das Fahrzeug rollte“, sagte White.

Der Prozess gegen Brooks war geprägt von seiner ungewöhnlichen Entscheidung, sich vor Gericht zu vertreten, und seinen anhaltenden Störungen. Während des gesamten Prozesses hat er über Staatsanwälte und den Richter gesprochen, vage Fragen gestellt, die Zuständigkeit des Gerichts angefochten und erklärt, „Darrell Brooks“ sei nicht sein Name.

Richterin Jennifer Dorow hat Brooks wegen seiner Ausbrüche wiederholt vom Gericht entfernt und in einen nahe gelegenen Gerichtssaal gebracht, wo er über einen Monitor und ein Mikrofon kommunizieren kann, die meistens stummgeschaltet sind.

Am Dienstag, nachdem sie ihn wegen Unterbrechungen für die Schlussplädoyers der Staatsanwaltschaft entfernt hatte, nannte sie ihn „hartnäckig trotzig“.

„Er respektiert weiterhin nicht die Tatsache, dass eine Entscheidung getroffen wurde, und er möchte Punkte argumentieren und nachfragen und nachfragen, die dieses Gericht bereits behandelt hat“, sagte sie.

Brooks bekannte sich zuvor wegen Wahnsinns nicht schuldig, aber seine öffentlichen Verteidiger zogen das Plädoyer für Wahnsinn im September zurück. Die Anwälte reichten später einen Antrag auf Rückzug aus dem Fall ein, und der Richter entschied, Brooks zu gestatten, sich vor Gericht zu vertreten.

Opper, die Staatsanwältin, forderte die Geschworenen in ihren abschließenden Argumenten auf, sich in ihren Überlegungen nicht durch Brooks Verhalten während des Prozesses ablenken zu lassen.

„Sie dürfen nichts anderes über Darrell Brooks als sein Verhalten in der Innenstadt von Waukesha am Abend des 21. November 2021 in Betracht ziehen“, sagte Opper der Jury. „Nichts, was er vorher getan hat, nichts, was er seitdem getan hat. Wenn Sie in den Beratungsraum zurückkehren, gehorchen Sie bitte Richterin Dorow. Beschränken Sie Ihre Kommentare auf sein Verhalten am 21. November.“