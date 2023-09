ICHIrgendwann, als die Spieler bereits in den Kabinen verschwunden waren, hatte Schiedsrichter-Ausbilder Lutz Wagner seine Sicht der Dinge dargelegt und viele Verantwortliche hatten in den Katakomben des Stadions am Böllenfalltor, dem Präsidenten des SV, die Türen geöffnet oder zugeschlagen Auch Darmstadt 98 wollte noch einmal seinen Standpunkt darlegen.

„Unverschämtheit!“, rief Rüdiger Fritsch den Journalisten zu, wollte zunächst in der Kabine verschwinden, drehte sich dann aber um und versuchte zu erklären, warum der Schiedsrichter Gladbach in der 49. Minute einen „physisch“ nicht gerechtfertigten Elfmeter gegeben hatte. Dass Fritsch mit seinen Bemerkungen zur Flugbahn des Balls in ein Feld ging, das eigentlich nicht zu seinen Stärken gehörte, wie er zugab („Ich war nicht gut in Physik“), zeigte, wie sehr dieses 3:3 – und Vor allem, dass der Elfmeterpfiff und der Platzverweis, der alles grundlegend veränderte – alle bewegt hatten.

Es war offensichtlich, dass der Torschütze und Rote-Karte-Spieler Matej Maglica nach dem Spiel von einer „Achterbahnfahrt“ sprach. Gut möglich, dass mancher auf der Darmstädter Seite das Gefühl hatte, vor dieser wilden Fahrt schon an jedem Imbissstand gewesen zu sein; hätte Cola, Zuckerwatte, Nierenspieß, Crêpes und Bier in dieser Reihenfolge konsumiert. Auf jeden Fall könnte einem der Spielverlauf übel werden.

Die Darmstädter zeigten gegen desolate Gladbacher eine faszinierende Halbzeitleistung und hätten mehr als 3:0 führen können, vielleicht sogar müssen. Aber dann war da noch der Handball von Maglica. Dann gab es den Videobeweis. Dann gab es die Rote Karte. Und dann war es wieder ein Spiel, am Ende hatten die „Lilien“ noch Glück mit einem Punkt, weil Gladbach auf den vierten Treffer drängte und Torwart Marcel Schuhen in höchster Not mehrfach klärte.







Der Knackpunkt waren das Handspiel und der Platzverweis. Darüber waren sich im Nachhinein zumindest alle einig. „Man kann nicht sagen, dass die Entscheidung falsch ist“, sagte Schiedsrichter-Ausbilder Wagner in den Katakomben. Auch Schiedsrichter Timo Gerach stand ihr zur Seite und sprach gegenüber DAZN über eine „Wischbewegung“, die er auf den Bildern erkannte: „Was in der Interpretation sicherlich fraglich ist: ob der Gladbacher die Kontrolle über den Ball hat oder ob er ihn nur in der Hand hat.“ Diese Frage bestimmt, ob die Situation im Spiel als offensichtliche Torchance gewertet werden kann – und diese wiederum bestimmt die Strafe für ein Handspiel: Gelb oder Rot. Der Schiedsrichter schätzte die Situation so ein, dass der Gladbacher Spieler ohne Handspiel die Kontrolle über den Ball und damit eine klare Torchance hatte. Hart, aber wahrscheinlich gerechtfertigt.

Fritsch sah das anders und gab nach dem Spiel eine Aussage ab, die ein großes, aber keineswegs neues Thema aufschlug: „Entweder haben die Kleinen Pech, oder sie haben keine Lobby.“ Ich weiß es nicht, aber es ist schwer zu ertragen“, sagte er. Hätte ein Spieler des FC Bayern oder Borussia Dortmund nicht eine Rote Karte gesehen? Hypothetisch. Aber mit dem wütenden Fritsch konnte man durchaus Mitleid haben. Selbst unter den Gladbacher Spielern gab es Zweifel am Elfmeter.

„Was soll er tun?“ fragte jemand, als sich die Mannschaft nach dem Schlusspfiff vor einem Fernseher in der Mixed Zone versammelte, um sich die Bilder dieser spielentscheidenden Szene noch einmal anzusehen. Maglica, der wegen seines Vergehens vom DFB für ein Spiel gesperrt wurde, berichtete, er habe im Moment nicht gespürt, wie der Ball auf seine Hand fiel. Auch der Verteidiger, der per Kopf zum 2:0 geschossen hatte, wirkte ziemlich ratlos, als ihm der Schiedsrichter die Rote Karte zeigte.







Beeindruckend war, wie Torsten Lieberknecht mit all dem umgegangen ist. Der Darmstädter Trainer ist dafür bekannt, etwas mehr Emotionen zu zeigen als viele andere in der Bundesliga. Auf der Pressekonferenz sagte er lediglich, dass er die Entscheidung für „sehr hart“ halte, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern. Vielmehr betonte der Trainer die erste Halbzeit, in der seine Mannschaft fantastisch gespielt habe.

Lieberknecht wollte vor allem die vielen positiven Aspekte ansprechen, die ihm aufgefallen waren, doch dann kam er nicht umhin, wieder an den FC Union Berlin zu denken: Man sei gegen Darmstadt fast 70 Minuten in Unterzahl gewesen, es habe „eine ganz andere Routine“ stattgefunden. Das habe ihm gefehlt, räumte Lieberknecht ein, der grundsätzlich forderte: „Wir müssen weiterhin eine Planwagenmentalität aufbauen, um zu punkten.“

Spiele verschwinden oft schnell aus dem Gedächtnis, wenn es um eines dieser Spiele geht: ein 0:0-Unentschieden gegen einen Konkurrenten oder ein 3:0-Unentschieden gegen den FC Bayern. Die Begegnung zwischen Darmstadt und Gladbach hat das Potenzial, mitunter über mehrere Spieltage, vielleicht sogar bis zum Saisonende, in Erinnerung zu bleiben. Als Vergleichswert bei kontroversen Entscheidungen oder als Ursprung einer positiven oder negativen Entwicklung, die durch den Ausgang dieses Spiels oder durch die Leistung der Mannschaft bestimmt wird.

Vielleicht wird man irgendwann in der Rückrunde sagen, dass die „Lilies“ das, was sie in diesem verrückten Spiel erlebt haben, genutzt haben, um ihren Zusammenhalt zu stärken und eine Wir-gegen-Alle-Mentalität zu erzwingen, die einem Absteiger gut tun kann. Es wäre nicht fehl am Platz, wenn dieses verrückte Spiel, bei dem zunächst alle wie Verlierer wirkten, am Ende einen Sieger hervorbringen würde, zumindest in Fußballgeschichten.