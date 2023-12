Darmstadt versus Köln Tipp, voorspelling en prijsopgave 01.12.2023 Wettbasis

Thuis » Tips voor sportwetten » Bundesliga Tipps » Darmstadt versus Keulen

Zwölf Pflichtspiele heeft zowel contact met de Freitagabendspiels der Bundesliga als stattgefunden en Nu hebben we een leven lang games, verloren de Geißböcke (neun Siege, twee Remis). Het grootste deel is de Hoffnung in de Lager der Domstädter, zum Auftakt des 13. Spieltags die Trendwende erzwingen zu können. Al het andere is in Darmstadt met Köln der Tipp auf den Sieg der Gäste, al het andere als in een Selbstläufer. Tijdens het dieet van de Effzeh zijn de Bundesliga-Auswärtspielen auf een weiteren Three (drie Remis, vier lagere lagen) inzwischen.

Grund für de Kölner Auswärtsschwäche ist der Umstand, dass kein de eerste dermaßen wenig Auswärtstore wie de Geißböcke schoss (nur three). Nun gastieren de Kicker van Steffen Baumgart is bezig met het verdedigen van de verdediging van de Bundesliga. Reacties 33 Gegentore ließen dat Lilien dat zal doen, weshalb in Darmstadt tegen Keulen die Forecast tendenziell hier zu aerreichen als zu aerarmen Kellerduell geht.

Het is moeilijk omdat Hessen midden in de Bundesliga-wedstrijden zit te genieten (twee Remis, drie Lower Layers). Categorisch gezien is het punktgewin van Lilien niet meer zo goed, als de gast uit de Domstadt sinds het einde van het seizoen 20 Bundesliga-wedstrijden in een unieke Weiße Weste veiliger en zelfvoorzienend met deze foto’s. Vom Dreiweg-System sollte ook grundsätzlich Abstand werden genomen.

We zullen in de toekomst kijken naar de effectiviteit van de defensieve aspecten van Hessen, kijken of we een tip hebben dat beide teams elkaar zullen ontmoeten in een competitief spel, met de grootste waarde. Wij bieden u ook een gratis tippspiel aan, waarmee u kans maakt op reguliere prijzen, zodat u kunt genieten van het plezier van ons Bundesliga-tippspiel.

Darmstadt – Statistiek en actief formulier

Der SV Darmstadt 98 gaat door in die zomer als Vizemeister der 2. Bundesliga in het Oberhaus deutschen Fußballs zurück. Hier is de heldere ziel van de Hessiërs, degenen die de klassenverlichting zouden verwerven.

Na 34 absolvierten Liga-wedstrijden vallen de Zwischenfazit dabei zwart, maar niet bedingungslos positief uit. De angstige ziel leeft werkelijk na actie. Obwohl de Lilien is een van de 36 nieuwe punkers, die pas 15 jaar oud is. Het ontwerp werkt op de Strich.

Bekijk leuke Liga-wedstrijden in Folge sieglos

U maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de blauwwitte kleuren op de 18e. Platz gerade einmal drei Punkte. Nu ook in Darmstadt de Köln der Tipp op de Auswärtssieg der Geißböcke is ontstaan, kan de pure theoretische Lilien een doorlopende tabel leren.

Het is de bedoeling dat de jonge Bilanz de Mannschaft von Torsten Lieberknecht overneemt. Aktuell wartet nur 1. FC Union Berlin gaat niet langer verder in de Bundesliga (zehn Spiele lang) als de Darmstädter (fünf Partien; twee Remis, drie Niederlagen). We wonen in de thuisbasis van het stadion aan de Böllenfalltor hoewel drie van de eerste paar competitiewedstrijden verloren gingen (één Sieg, twee Remis).

De snelste verdediging van de Bundesliga

Het grootste probleem van Hessen is het resultaat van een uitstekende defensieve stabiliteit. Mooi verhaal en schrijven 33 Gegentore ließ der SVD an den ersten zwölf Spieltagen zu. Damit is de Lieberknecht-Elf, de absolute Schießbude van de Bundesliga.

Gerieten die Lilien überdies eerst in Rückstand, waar die Messe stets werden voorgelezen. Darmstadt 98 is de enige van de 18 Bundesligisten, er is in het seizoen 2023/24 geen enkele Punkt na Rückständen oneingefahren-hoed. De missie, gezien Schlusslicht Köln irgendwie die Heimniederlage zu vermijd, is ook niet duidelijk.

Keulen – Statistik & aktuelle Form

De 1. FC Köln heeft de jongste 0:1 thuisploeg tegen FC Bayern München in de Rode Laterne in de Bundesliga. Bislang konnten de Geißböcke nur een inziges de eerste zölf Spiele der Saison 2023/24 gewinnen.

De Ausbeute von nur sechs von 36 möglichen Punkten spricht sogar the zwitschwächsten Kölner Bundesliga-Saison aller Zeiten. Lediglich in der Saison 2017/18 was zum gleichen Zeitpunkt noch weniger Punkte (nur zwei). Am Ende kan de gegevens van de Bundesliga-Abstieg in de geschiedenis van de domstad van het protocol gebruiken.

Video: In deze video’s staan ​​spannende analyses en actuele inzichten over de komende Bundesligas-wedstrijden, die allemaal in de berichtgeving zijn opgenomen. Die altijd een nauwkeurige voorspelling en offertes heeft voor de Bundesliga-tips. (Quelle: YouTube / Wettbasis)

Keines der letzten sieben Bundesliga-Auswärtsspiele won meer

Noch hoe de Auswahl van Steffen Baumgart aber reichend Zeit, de Prekäre Situation te corrigeren. Met een gerust hart voor beide Hessen, laat maar Nieuw van de bisherigen zwölf Pflichtspiele gewonnen waren, waren de Effzeh leastens en de Lilien vorbeiziehen.

Grundsätzlich schlagen in Darmstadt tegen Keulen die Quoten in Richtung der Geißböcke aus, de alldings seit inzwischen sieben Bundesliga-Auswärtspielen in Folge nicht meer gewonnen haben (drie Remis, vier lagere lagen). Nur Werder Bremen und Heidenheim (jeweils nur einer) holten in 2023/24 auswärts bislang noch weniger Punkte als die Geißböcke (zwei).

Seit 20 Bundesliga-wedstrijden in Folge ohne Clean Sheet

Bijzonder problematisch: de andere Bundesligist is in de wedstrijd, waarna er gelegenheid is om te spelen, zodat de Baumgart-Truppe, die met nieuwe torens in de competitiewedstrijden, het sterkste offensief van de Bundesliga presenteert. Auswärts zou nu drie Tore in sechs Partien markiert hebben.

Het resultaat mag duidelijk zijn, want de aanvallende duurzaamheid is nog niet volledig in balans met defensieve stabiliteit. Actief zijn de Geissböcke die seizoen 20 Bundesliga-Spielen op een Westelijk Westen spelen. Dit is een van de acties van de Bundesligisten, de langstlopende serie toekomstige vervolgwedstrijden, met je gedachten tegelijk. Een Punktgewinn am Böllenfalltor kan ook nur gelingen zijn, wanneer in de eerste Instanz die aanvallende Stellschrauben werden gezogen.

Darmstadt – Keulen Direkter Vergleich / H2H-Bilanz

Head-to-head: 1 – 2 – 9

Zwölf Mal staat zowel Mannschaften bislang in eenem Pflichtspiel gegenüber als met nieuwe Siegen fuhrt van 1. FC Köln de directe Vergleich in aller Deutschkeit an. De Geißböcke gewannen auch ihr letztes Gastspiel im hessischen Süden souverän met 3:0, musten sich Darmstadt 98 allthings ausgerechnet im bis dato letzten Vergleich op 26 april 2019 naar Hause met 1:2 zo snel mogelijk.

Statistische hoogtepunten voor Darmstadt bij Keulen

Wettbasis-Prognose & Darmstadt-Keulen Tipp

Zwar schlagen im Vorfeld des Freitgabendspiels in Darmstadt en Keulen die Quoten der Buchmacher leicht in Richtung der Gäste aus. Wirklich übereinstimmen kunnen met de favorietenlijst van de domstad niet meer worden gebruikt. Der Effzeh Laten we de Bundesliga-Auswärtspielen auf einen weiteren Dreier bekijken (drie Remis, vier lagere lagen), de minste Auswärtstore der Saison 2023/24 (nu drie) en hoed in de laatste 20 Bundesliga-Spiele meer een White Weste behalten.

Keulen heeft een aantal bisherigen zwölf Pflichtspiele gewonnen in Darmstadt (twee Remis, een Niederlage)

Darmstadt kijkt uit naar leuke Bundesliga-wedstrijden in Folge auf einen beiteren Sieg (twee Remis, drie Lower Layers)

Köln heeft verschillende Duitse Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen (drie Remis, vier Lower Leagues) en in 2023/24 zullen er drie Auswärtstore (ligaweiter Tiefstwert) zijn

Darmstadt speelt met 33 spelers in de competitiewedstrijden met de sterkste verdediging van de Bundesliga

Keulen blijft meer dan ooit genieten van de laatste twintig Bundesliga-wedstrijden in het Westen

Met Darmstadt (15,8) en Keulen (16,8) komen er twee Duitse Bundesligistische spelers, die door de Partijen van elkaar worden gescheiden (na Gladbach met 17,8)

Ze moeten de defensieve aanval van Hessen ondergaan. Met 33 Gegentoren is de SVD de huidige Schießbude der Liga. Het is volkomen duidelijk dat het niet mogelijk is dat in Darmstadt in Keulen rekening wordt gehouden met de voorspelling van het huis van de Lilien, we zullen het Dreiweg-systeem moeten wegnemen.

Een sterk alternatief is de wet die beide teams zal ontmoeten. Bet365 hiervoor Notes in Höhe von 1.61 an, die met leuke eenheden spelen. Friends of mobiles Tippabgabe kan deze Wett-app gebruiken om praktische Bet365 Wett-app te spelen.

