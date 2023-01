Darmstadt und Heidenheim gewinnen: Aufstiegsfavoriten machen Erstliga-Ambitionen deutlich

Zum Start der zweiten Liga unterstreichen die Top-Klubs ihre Absicht, in die Bundesliga aufzusteigen. Tabellenführer Darmstadt setzt seine starke Heimserie fort, nur Verfolger Heidenheim ist vor den eigenen Fans noch besser, der ebenfalls drei Punkte holt. Holstein Kiel dreht das Spiel in Fürth.

SV Darmstadt 98 – SSV Jahn Regensburg 2:0 (2:0)

Start nach Maß für den Tabellenführer: Darmstadt 98 besiegte Jahn Regensburg zum Auftakt der Rückrunde der zweiten Bundesliga-Saison mit 2:0 (2:0) und sicherte sich damit Platz eins. Braydon Manu (18.) und Fabian Holland (29.) trafen für Lilien, die am ersten Spieltag in Regensburg ihre einzige Saisonniederlage hinnehmen mussten. Die Gäste warten nun seit fünf Spielen auf einen Sieg und müssen den Blick nach unten richten. Auch Regensburgs Scott Kennedy sah nach einer Notbremse die Rote Karte (22.).

Darmstadt startete verhalten, nutzte aber die erste Chance zur Führung vor 15.798 Zuschauern. Marvin Mehlem erbeutete gegen Maximilian Thalhammer kurz vor dem Gäste-Strafraum den Ball und bediente Manu. Mit der Führung im Rücken hatte Darmstadt das Geschehen mehrheitlich im Griff. Holland köpfte vor der Pause ein. Auch im zweiten Durchgang kontrollierten die Gastgeber die Begegnung. Regensburg war in harmloser Unterzahl.

1. FC Heidenheim – FC Hansa Rostock 2:0 (0:0)

Der 1. FC Heidenheim hat seine Siegesserie fortgesetzt. Die Baden-Württemberger gewannen das Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 2:0 (0:0) und sind seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. In diesen sechs Spielen holte der FCH stolze 16 Punkte, zuletzt gab es vier Dreier in Folge. Tim Kleindienst (80.) und Florian Pick (88.) erzielten die Tore. Der Sieg schob den FCH am Hamburger SV vorbei auf den zweiten Platz. Allerdings kann der HSV am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig kontern.

Beide Mannschaften neutralisierten sich lange gegenseitig, Torchancen blieben rar. Heidenheim wirkte spielerisch etwas stärker, nutzte die optische Überlegenheit aber zunächst nicht aus. In den zweiten 45 Minuten traten die Norddeutschen zunächst entschlossener und offensiver auf. John Verhoek, selbst ehemaliger Angreifer in Heidenheim, traf mit dem Kopf die Latte des FCH-Tors (58.).

Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth 2:1 (0:1)

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat seine Siegesserie unter dem neuen Trainer Alexander Zorniger nicht verlängert. Die Franken verloren nach der Halbzeitführung mit 1:2 (1:0) bei Holstein Kiel. Zuvor hatte Fürth unter dem Trainer zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Dickson Abiama (30.) brachte die Gäste in Führung. Dabei profitierte er von einem groben Fehler von Tim Schreiber. Der Kieler Schlussmann hielt den Ball nicht, Abiama staubte ihn ab. Schreiber schlug irritiert mit Händen und Fäusten auf den Boden. Der nigerianische Torschütze beendete auch eine Torflaute, die mehr als anderthalb Saisons gedauert hatte.

Doch die Störche starteten deutlich besser in die zweite Halbzeit. Hauke ​​Wahl (46.) köpfte nach Flanke von Steven Skrzybski ein. Wahl vergab in der 44. Minute eine gute Gelegenheit. Simon Lorenz (84.) erzielte den Siegtreffer für die Störche. Zorniger hatte sein Team vor den offensiven Qualitäten der Norddeutschen gewarnt. Dementsprechend konzentrierte sich Fürth zunächst auf eine stabile Abwehr und eine gute Ordnung.

Kiel tat sich nach einem Rückstand zunächst schwer, das Spiel in den Griff zu bekommen. Fürth war sehr kompakt und ließ kaum Platz zu. In der Offensive wurden die Fürther immer mutiger. Vor allem Simon Asta sorgte für Gefahr. In der zweiten Halbzeit schaffte Kiel jedoch die Wende und holte am Ende verdient drei Punkte.