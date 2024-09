Darmstadt 98 ligt na de aanval van Offensief Kraft Philipp Förster (29) ook in Defensief na. Wie der Zweitligist mitteilt, hat Marco Thiede (32) is Böllenfalltor unterschrieben. De rechterverdediger komt tot stilstand, wat een vertraging in Karlsruher SC eind juni aangeeft na sieben Jahren ausgelaufen.

Onder de streep gaat het verder

Sportdirecteur Paul Fernie zegt: „De Verpflichtung von Marco Thiede biedt ons flexibiliteit met betrekking tot de rechten van verdediging. Marco is een professionele mentale speler, met ervaring in beide competities.” Nieuwe toegang Thiede veroorzaakt: „In het verleden heb ik hier in Darmstadt een eerste glimp kunnen opvangen van de Abläufe en de top Bedingungen. Deze mannelijkheid is volledig open en krachtig, maar speelt ook een rol bij de integratie.