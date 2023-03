Der SV Darmstadt 98 had de Tafellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Een unerwartete Niederlage tegen Abstiegskandidaat Arminia Bielefeld heeft de HSV aangestoken, die Spitze zu übernehmen. Ongeëvenaarde bleibt in der Rückrunde der FC St. Pauli.

FC St. Pauli – SpVgg Greuther Furth 2:1 (1:1)

Der FC St. Pauli heeft gewonnen in de 2. Fußball-Bundesliga auch am 24. Spieltag fortgesetzt. Die Hamburger speelde in 2:1 (1:1) tegen de SpVgg Greuther Fürth tegen de nieuwe coach Fabian Hürzeler in Folge, gerangschikt op acht punten achter de Relegationsplatz drie, op de eerste plaats. FC Heidenheim investeert.

Die Gäste speelt vanaf de 45. Minuut in Unterzahl en konnten das Handicap in der zweiten Hälfte nicht mehr compensieren. Ragnar Ache (6.) hatte das Kleeblatt in Führung schossen, maar Manolis Saliakas (13.) glich für die Millerntor-Elf aus.

Zuvor hatten die Norddeutschen Glück, dass der Videochiedsrichter dem 0:2 von Ache (10.) die Anerkennung verweigerte. Daar staan ​​knappe im Abseits, der hit wurde zu Recht nicht gegeben. In de 45. Minuut sterft verder Gideon Jung aufgrund een notbremse durch Rote Karte. Oladapo Afolayan (55.) heeft een fehlerkette bij de Franken in der Abwehr tot 2:1 voor die St. Paulianer.

Fürth zei über weite Strecken den gefälligeren Spielaufbau. Die Franken liessen een andere Mal Ball en Gegner laufen, die Gastgeber riethäufig in die Bredouille. Allerdingen gingen verder met fahrlässig mit ihren Torchance um. Außerdem führten individuele Fehler zu den Toren der Hausherren am Millerntor.

Arminia Bielefeld – SV Darmstadt 98 3:1 (0:0)

Darmstadt 98 heeft in Rennen een Aufstieg die niet gepatzt en gekönnte die Tabellenführung verlieren. Bij Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld verloor de Hessen 1:3 (0:0) en kassierte de beide Niederlage nacheinander. Der Hamburger SV könnte am Sonntag vorbeiziehen.

Mathias Honsak (54.) haatte Darmstadt in Führung. Maar Manuel Prietl (72.), Benjamin Kanuric (90.+1) en Fabian Klos (90.+4) sorgten für den überraschenden Sieg der Bielefelder, beiden Uwe Koschinat ein erfolgreiches Trainerdebüt feierte.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit tat sich Darmstadt schwer, Torchancen herauszuspielen. Einzig Honsak sorgte für Gefahr – sein Schuss (23.) flog an den Pfosten. Ansonsten hield het Koschinats-team vast met de gast van Tor Fern. Umso ärgerlicher aus Sicht der Bielefelder war die Entstehung des Führungstreffers: Nach onem weiten Abschlag von Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen landete der Ball bei Honsak, der mühelos verwandelde. Kurz darauf ließ Filip Stojilkovic (56.) die riesige Chance aufs 2:0 aus, Prietl rettete für seinen schlagenen Torhüter Martin Fraisl.

Bielefeld aber kämpfte sich zurück in die Partie. Nachdem Robin Hack mit een volleyschuss een Schuhen scheitert oorlog, gelang Prietl der Ausgleich. Darmstadt en weiterhin nur seten den Weg nach vorne. In der Schlussphase war Bielefeld überlegen en drängte auf den Siegtreffer – Kanuric traf mit one fulminanten Schuss in den Winkel zum 2:1.

1. FC Maagdenburg – SC Paderborn 0:0

Der 1. FC Magdeburg heeft de titel van de Abstiegszone-abgesetzt. Die Sachsen-Anhaltiner holen door een torloses Unentschieden tegen SC Paderborn den sibten Zähler aus den letzten drei Spielen. Der FCM hatte die letzten both Spiele sogar für sich entscheid können.

Die Torfabrik des SCP comb in Magdeburg long Zeit nicht sorichtig auf Touren. Die Gastgeber verteidten mit viel Mut en Geschick, trotzdem hatten die Ostwestfalen die besseren Chancen. In de 45. Minuut heeft Julian Justvan de beste Möglichkeit in de eerste Hälfte für Paderborn auf dem Fuß, Magdeburgs Torwart Dominik Reimann konnte alldings parieren.

Die gastgebers waren vaak vorsichtiger, gespeeld om hun kompakt en machten die Räume eng. Dus konnte Paderborns gefürchtete Offensive nur selten auftrumpfen. In de twee helften is er een kans voor de FCM. Torjäger Baris Atik (51.) Scheiterte bei seiner Möglichkeit am gut reactenden SCP-Torwart Jannik Huth. Das Spiel werd nu aantrekkelijker en interessanter.