Am Montag (20 Uhr) bestreitet der SV Darmstadt 98 sein letztes Testspiel vor Pflichtspielbeginn. Der Bundesliga-Aufsteiger trifft auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool und will sich für den Start des DFB-Pokals am 14. August beim FC 08 Homburg (18 Uhr) aufwärmen. Nach dem Karlsruher SC (4:2), der SpVgg Greuther Fürth (4:4) und dem FC Bayern (3:4) trifft Liverpool in der Saisonvorbereitung bereits auf die vierte deutsche Mannschaft.

Die bisherigen Freundschaftsspiele verliefen für die Mannschaft von Torsten Lieberknecht nicht gut. Lediglich gegen den Amateurverein TSG Bad König (10:0) gelang ein souveräner Sieg, gegen die Zweitligisten Karlsruher SC und SV Sandhausen reichte es nur zu einem 0:0. Gegen den FC Gießen (0:2) und Norwich City (0:1) gingen die „Lilien“ sogar als Verlierer vom Platz.

Wie kann ich das Testspiel zwischen Darmstadt 98 und dem FC Liverpool live im TV verfolgen?

Das Testspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Liverpool wird live übertragen Hallo TV überweisen. Die Berichterstattung beginnt um 19.45 Uhr, Spielbeginn ist um 20 Uhr

Wird das Testspiel zwischen Darmstadt und Liverpool im Free-TV übertragen?

Ja, die Übertragung vom Free-TV-Sender Hallo TV Für das Testspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Liverpool ist kostenlos.

Kann ich Darmstadt 98 gegen Liverpool im Livestream sehen?

Ja! Hallo TV bietet über das Streamingportal und die App einen Livestream des Spiels Darmstadt 98 gegen den FC Liverpool an Hallo TV On bei.