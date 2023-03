Künstliche Intelligenz kon een menschliche Intelligenz, Verantwortung en Bewertung nicht ersetzen, mahnt der Deutsche Ethikrat. Deskundigen zien dat de kans zich voordoet in KI-Einsatz – ausgerechnet in der Medizin, wanneer ze met einschränkungen komen.

Der Deutsche Ethikrat sich für stricte Begrenzungen bei der Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) ausgesprochen. “Der Einsatz von KI moet menschliche Entfaltung erweitern en darf sie nicht afnemen”, zei Alena Buyx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, zur Stellungnahme “Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz”. “KI darf den Menschen nicht ersetzen”, zei Buyx.

Der Deutsche Ethikrat is een unabhängiges Gremium in Deutschland, dat is sich mit ethischen Fragen en Herausforderungen im Bereich der Naturwissenschaften, Medizin en Gesundheitsversorgung beschäftigt. Die 26 Mitglieder werd von der Präsidentin des Deutschen Bundestages ernannt. Der Bundestag of de Bundesregierung kon de Ethikrat beauftragen, zu bestimmten Themen zu beraten.

Voor de Medizinbereich die de Ethikrat auch Gründe auf, warum een ​​KI-Einsatz sinnvoll sein konne: Dus konnten mit Hilfe von KI Versorgungsengpässe aufgrund von Personalmangel gelindert en präzisere Diagnosen zijn. Bei der Entwicklung en Nutzung von KI-Produkten müsse alldings ein ärztlicher Kompetenzverlust werden vermeden. Die Privatsphäre von Patientinnen en Patientsen müsse mit intensere Datennutzung in der medizinischen Forschung werden naar Einklang gebracht.

Vorsicht voor Diskriminierung

Voor de KI-Einsatz der öffentlichen Verwaltung müssten die Bürgerinnen und Bürger vor Diskriminierung schützt. Maschinellen Empfehlungen dürfe man nicht blind volgen. Weiterhin müssten Einselfallbetrachtungen sowie die Einsichts- und Einspruchsrechte von Betroffen gewährleistet. “KI-Anwendungen können menschliche Intelligenz, Verantwortung und Bewertung nicht ersetzen”, zei Julian Nida-Rümelin, der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.

Der Einsatz von KI in der schulischen Bildung sollte nach the Empfehlungen nicht durch technology Visionen gesteuert, sondern sich an grundlegenden Bildungsvorstellungen orientieren. Er is een kans dat de elementen worden beschreven, die nachweislich die Kompetenzen en sozialen Interaktionen der Lernenden erweitern.

Im Bereich der öffentlichen Kommunikation and Meinungsbildung empfiehlt der Ethikrat unter andere Weiterentwicklungen der Regeln für Online-Plattforms hinsichtlich der Auswahl and Moderation von Inhalten sowie zu personalisierter Werbung and zum Datenhandel. Außerdem fordert er besseren Zugang auf Plattformdaten für die Forschung and empfiehlt, den Aufbau einer digitalen Kommunikationsinfrastruktur in öffentlich-rechtlicher Verantwortung zu erwägen.