„Daran arbeiten wir gerade“: Lindner kündigt weitere Gashilfen an

Lindner kündigt weitere Gashilfen an

Die Verabschiedung der Dezember-Abschläge und eine Preisbremse ab März seien bereits beschlossen, laut Finanzminister Lindner arbeite die Regierung nun an weiteren Entlastungen für Gaskunden. Mittelfristig will der FDP-Chef auch die Versorgung mit heimischem Fracking-Gas decken.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Gaskunden weitere Erleichterungen zugesagt. „Sollte die Gaspreisbremse erst im Frühjahr kommen, muss geprüft werden, ob eine Entlastung nachträglich über eine Jahres- oder Quartalsmitteilung erfolgen kann“, sagte er der Funke Mediengruppe. „Daran arbeiten wir gerade“, fügte er hinzu.

Auch Bürger, die mit Öl oder Holzpellets heizen, können auf weitere Entlastungen hoffen. Zumindest schloss Lindner dies nicht explizit aus. „Man muss die Gesamtwirkung der verschiedenen Entlastungsmaßnahmen sehen – vom Heizkostenzuschuss über das Neubau-Wohngeld bis hin zur Energiepauschale“, sagte er. Eine Preisbremse für Heizöl und Pellets sei „derzeit nicht geplant, wird aber diskutiert“.

Lindner setzte sich auch für den schnellen Einstieg in die heimische Schiefergasförderung mittels Fracking ein. „Wir haben in Deutschland erhebliche Gasvorkommen, die ohne Gefährdung des Trinkwassers gefördert werden können“, sagte der FDP-Vorsitzende. Die Förderung sei „auch unter ökologischen Bedingungen verantwortungsvoll“, erklärte Lindner entsprechend. „Es wäre ziemlich unverantwortlich, wegen ideologischer Bindungen auf Fracking zu verzichten.“

Lindner: Fracking „ist ratsam“

Die Funke-Zeitungen zitieren Lindner mit den Worten, umweltfreundliches Fracking sei „an mehreren Standorten in Deutschland“ möglich. „Wir müssen schnell in die Produktion gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in einigen Jahren einen relativ großen Bedarf aus heimischen Gasquellen decken können. Das ist angesichts der weltweiten Entwicklung ratsam.“

Beim Fracking werden Chemikalien und Druck eingesetzt, um in Erdschichten enthaltenes Erdgas zu extrahieren. Seit 2017 ist in Deutschland die Ausbeutung von Gasvorkommen in Schiefer- und Kohleflözschichten verboten, weil dies unter anderem als Grundwassergefährdung gilt. Die Wirtschaft und die Parteien FDP, CDU/CSU und AfD haben zuletzt immer wieder die Aufhebung dieses Verbots gefordert.