NBA Top Shot-ontwikkelaar Dapper Labs en zijn CEO, Roham Gharegozlou, worden geconfronteerd met een rechtszaak waarin het bedrijf wordt beschuldigd van het verkopen van niet-geregistreerde effecten in de vorm van zijn “Moments”, die niet-fungibele tokens zijn voor sportfans.

Ondanks de beweringen van de advocaat van Dappers dat ‘basketbalkaarten geen waardepapieren zijn. Pokémon-kaarten zijn geen waardepapieren. Honkbalkaarten zijn geen waardepapieren. Het gezond verstand zegt het. De wet zegt het. En de rechtbanken zeggen het’, besloot rechter Victor Marrero de zaak door te laten gaan.

Zoals hij schreef in zijn beslissing (Friel v. Dapper Labs, Inc. et al., 1:21-cv-05837-VM):

Al met al ondersteunt de economische realiteit van deze zaak de conclusie van het Hof dat de beschuldigingen van de AC in dit stadium opgaan. Samenvattend stellen eisers terecht dat het aanbod van Dapper Labs van de NFT, Moments, een aanbod was van een “investeringscontract” en dus een “beveiliging”, vereist om te worden geregistreerd bij de SEC.

De aanklagers, Gary Leuis, Jeeun Friel en John Austin, beschuldigen Dapper Labs ervan niet alleen honderden miljoenen dollars winst te maken door de verkoop van niet-geregistreerde effecten, maar ook “de markt voor Moments te ondersteunen, evenals de algehele waardering van NBA Top Shot” door te voorkomen dat gebruikers maandenlang hun geld opnemen. Terwijl Top Shot-gebruikers zich niet konden terugtrekken, benadrukte Dapper Moments-verkopen om interesse te wekken en de waarde te verhogen voor zijn Flow Blockchain en Flow-token.

Toen we NBA Top Shot op het hoogtepunt van zijn activiteit in maart 2021 rapporteerden, konden veel gebruikers hun geld nog steeds niet uit het platform halen. Volgens CryptoSlam piekte het aantal actieve kopers die maand op 184.000 voordat het sterk daalde, terwijl een bericht op de blog van het bedrijf van 26 maart 2021 zei dat ongeveer 28.000 gebruikers waren goedgekeurd voor opnames, en dat er in de volgende maand nog 5.000 zullen worden toegevoegd week.

De eisers haalden marketing voor NBA Top Shot aan die de dure verkoop van Moments en meer handel op het platform benadrukte, zoals deze tweet ongeveer een transactie van $ 208.000 voor een LeBron James Moment. De eisers verwezen in hun rechtszaak naar ons artikel uit 2021 als onderdeel van hun argument dat Dapper Labs Top Shot-gebruikers er niet van weerhield hun aankopen van Moments te bekijken en ernaar te verwijzen als investeringen.

In februari 2021 werd de gemiddelde Moment verkocht voor $ 181,81, nu is de gemiddelde verkoop $ 10,40.

In hun tegenargumenten schreven advocaten van Dapper Labs en Gharegozlou: “Toen Dapper zijn Moments verkocht, verkocht het gevormde producten niet als onderdeel van kapitaalinzameling, maar als producten. Dit was geen kapitaalinvestering, geen oproep aan passieve investeerders, maar de verkoop van kaarten aan verzamelaars.”

In een verklaring per e-mail aan The Verge vandaag zei Dapper Labs SVP, hoofd communicatie Stephanie Martin: “Belangrijk is dat het bevel van vandaag – dat de rechtbank beschreef als een “close call” – alleen de motie van de beklaagden om de klacht af te wijzen tijdens de pleidooien afwees. stadium van de zaak. Het heeft niet geconcludeerd dat de eisers gelijk hadden, en het is geen definitieve uitspraak over de grond van de zaak. Rechtbanken hebben herhaaldelijk vastgesteld dat consumptiegoederen – waaronder kunst en verzamelobjecten zoals basketbalkaarten – geen waardepapieren zijn onder de federale wetgeving. We zijn ervan overtuigd dat hetzelfde geldt voor Moments en andere verzamelobjecten, digitaal of anderszins, en we kijken ernaar uit om onze positie in de rechtbank krachtig te verdedigen naarmate de zaak voortduurt.”

Hoe je ze ook bekijkt of wat de rechtbanken uiteindelijk ook beslissen, de interesse in NBA Top Shot Moments als investering of als “gevormde producten” daalde snel van een piek twee jaar geleden, toen marktvolger CryptoSlam op 22 februari $ 45 miljoen aan verkopen noteerde in slechts één dag , 2021, als onderdeel van een maand van $ 224 miljoen.

Vandaag toont CryptoSlam $ 71.645 aan verkopen en iets meer dan 12.000 unieke kopers deze maand… tot nu toe.