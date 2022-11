Danny Murphy besteht darauf, dass Jude Bellingham nicht in die Startelf von Man City kommen würde und besser dran wäre, den Transfer von Liverpool oder Real Madrid zu besiegeln

Jude Bellingham würde nicht in die Startelf von Manchester City kommen, wenn er sich im Sommer der Mannschaft von Pep Guardiola anschließen würde.

Das sagt der ehemalige Liverpool-Star Danny Murphy, der glaubt, dass das englische Wunderkind besser dran wäre, wenn er für die Roten oder sogar den spanischen Giganten Real Madrid unterschreiben würde.

Getty Bellingham hat in dieser Saison gegen die Mannschaft von Pep Guardiola gespielt

Bellingha ist einer der aufstrebenden Fußballstars und weckt das Interesse einiger europäischer Spitzenmannschaften.

Der aktuelle Mann von Borussia Dortmund hat mit seinen gerade einmal 19 Jahren einen enormen Einfluss auf die Mannschaft ausgeübt, wobei der Mittelfeldspieler das Potenzial hat, ganz nach oben zu kommen.

Bellingham unterschrieb 2020 von Birmingham City für Dortmund, und seine beeindruckenden Leistungen für das Bundesliga-Team haben ihm bereits die Kapitänsbinde verliehen und Spekulationen über einen weiteren Wechsel ausgelöst.

Liverpool, Real Madrid und Chelsea sollen alle daran interessiert sein, ihn zu verpflichten, ebenso wie Man City.

In einem exklusiven Gespräch mit talkSPORT glaubt Murphy jedoch, dass er nicht in Guardiolas Team starten würde, obwohl Bellingham das komplette Paket ist.

Über White und Jordan sagte Murphy: „Würde er in irgendein Team kommen? Im Moment glaube ich nicht, dass er in jedes Team kommen würde, nein.

Getty Der 19-Jährige wird für England bei der WM in Katar spielen

„Also denke ich, für ihn ist es ein Fall von, will er jede Woche spielen gehen? Wahrscheinlich, weil er es gewohnt ist zu spielen.

„Oder will er irgendwohin, wo er Teil von etwas Wachsendem ist?“

Simon Jordan deutete an, dass er „perfekt“ für Liverpool sei, und Murphy fügte hinzu: „Das ist er, und er würde spielen.

“Der Unterschied ist, wenn er zum Beispiel zu City ging, könnte man im Moment argumentieren, dass er wahrscheinlich nicht spielen würde.”

Zweifellos wird es im nächsten Sommer großes Interesse für den zentralen Mittelfeldspieler geben, und Murphy glaubt, dass der aktuelle Champions-League-Titelverteidiger Madrid ein weiteres potenzielles Ziel für ihn sein könnte.

„Die Tatsache, dass er nach Dortmund gegangen ist, sagt mir, dass er niemand ist, der Angst vor Veränderungen hat oder eine Sprache lernt, also kommt Madrid in Frage“, fügte Murphy hinzu.

Getty Bellingham ist einer der besten Kandidaten im Fußball und wird bald eine große Entscheidung über seine Zukunft treffen müssen

„Umso mehr, wenn man es sich ansieht [Luka] Modrik und [Toni] Kroos, weil sie kurz vor dem Ende stehen. Sie brauchen jemanden mit einigen ernsthaften „Cojones“, um die Stiefel von Luka Modric zu füllen.

„Er ist ein anderer Typ [of player] aber das Endprodukt wäre in Bezug auf Tore machen und Tore schießen ähnlich. Modric ist ein kreativer Spieler und Bellingham ist wirklich ein Schöpfer, er kann mit seiner Körperlichkeit destruktiv sein.

Bellingham wurde in den englischen Kader von Gareth Southgate für die Weltmeisterschaft berufen, wobei der Youngster bereits 17 Spiele für sein Land absolvierte.

Die Three Lions werden am Montag zum ersten Mal im Turnier gegen den Iran im Einsatz sein, wobei talkSPORT das Spiel in Katar live überträgt.