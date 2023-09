Der Schauspieler Bijou Phillips hat die Scheidung von Danny Masterson eingereicht, nachdem er wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Phillips führte in ihrem Scheidungsantrag „unüberbrückbare Differenzen“ an.

Das Paar ist seit 12 Jahren verheiratet und hat eine gemeinsame neunjährige Tochter, für die Phillips das alleinige Sorgerecht anstrebt.

Schauspieler Bijou Phillips reichte weniger als zwei Wochen nach Erstgenanntem die Scheidung von Danny Masterson ein Diese 70’er Show Stern war

zu mindestens 30 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Vergewaltigung zweier Frauen, berichteten US-Medien am Dienstag.

Das Model und die Sängerin führten in ihrer Klage vor einem kalifornischen Gericht „unüberbrückbare Differenzen“ an, berichtete die Promi-News-Website TMZ.

Masterson, im Mai für schuldig befunden der die beiden Frauen 2001 und 2003 in seinem Haus in den Hollywood Hills in Los Angeles vergewaltigt hatte, wurde am 7. September zu 30 Jahren bis lebenslanger Haft verurteilt.

Der 47-jährige US-Schauspieler, der mit Phillips ein Kind hat, kann erst mit 77 Jahren eine Bewährung beantragen.

Phillips strebt das alleinige Sorgerecht für ihre neunjährige Tochter an, mit Besuchsrecht für Masterson, berichtete TMZ.

Ihr Anwalt reagierte nicht sofort auf Anfragen von AFP nach einer Stellungnahme.

Phillips war während seiner beiden Prozesse bei Masterson geblieben – der erste wurde letztes Jahr für ungültig erklärt, nachdem die Jury keine einstimmige Entscheidung treffen konnte.

Die Geschworenen kamen im Wiederaufnahmeverfahren zu einem weiteren Vergewaltigungsvorwurf gegen eine dritte Frau zum Stillstand. Diese Anklage wurde abgewiesen.

Masterson erlangte 1998 mit der Veröffentlichung der Retro-Sitcom Berühmtheit

Diese 70’er Showwo er zusammen mit den anderen Stars Mila Kunis und Ashton Kutcher die Rolle des Steven Hyde spielte.

Er spielte erneut zusammen mit Kutcher in der Netflix-Serie Die Ranchwurde jedoch 2017 entlassen und aus der Serie ausgeschlossen, nachdem die Polizei von Los Angeles bestätigt hatte, dass sie mehrere Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Schauspieler untersuchte.

Die drei Frauen, die im Mittelpunkt der Anklage gegen Masterson standen, waren damals Mitglieder der Scientology-Kirche. Zwei von ihnen sagten, Kirchenbeamte hätten sie davon abgehalten, sich an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden.