Fürth (dpa). Nach einer verrückten Nachspielzeit von fast einer Viertelstunde standen die deutschen Spieler verlegen im Kreis, während Sambias Fußballer freudetrunken an ihnen vorbeitanzten. Die DFB-Elf verlor am Freitagabend in Fürth gegen den afrikanischen WM-Außenseiter mit 2:3 (0:0) – und das im letzten Testspiel vor der WM-Abreise nach Australien.

Vor 11.404 Zuschauern trafen die überragenden Stürmerinnen Barbra Banda (48. Minute, 90.+12) und Racheal Kundananji (54.) für die Gäste. Zwei Kopfballtore von Lea Schüller (90.+1) und Kapitänin Alexandra Popp (90.+10) reichten dem DFB-Team nicht.

„Natürlich sind wir enttäuscht“, sagte Popp und kritisierte das Offensiv- und Defensivverhalten. „Wir haben gerade drei Gegentore kassiert, das war definitiv zu einfach, das darf uns so nicht passieren“, beklagte sich der Stürmer am ARD-Mikrofon. „Und in Zukunft lassen wir einfach zu viel zurück.“ Beim Sechzehner sei man vielleicht zu verspielt, „und dann wird man bestraft.“

Voss-Tecklenburg: „Müssen Fehler minimieren“

Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kritisierte die leichten Gegentore. „Wir müssen Fehler minimieren, wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein, wir müssen sie löschen“, sagte der 55-Jährige. Der Offensive mangelte es an Präzision. Ärgerlich auch: Mit Marina Hegering, Lena Oberdorf und Carolin Simon meldete Voss-Tecklenburg drei verletzte Spielerinnen, ein „Worst-Case-Szenario“.

Man müsse jetzt „in Ruhe zuhören, was los ist“. Hegering „bekam einen Stollen an der Ferse“, berichtete der Trainer später auf der Pressekonferenz, Simon „brach sich bei der Aktion das Knie.“ Und Oberdorf wurde mit bandagiertem rechten Oberschenkel gesehen. Genaue Diagnosen sollen an diesem Samstag folgen. Klar ist aber, dass man auf „Backup-Lösungen“ zurückgreifen muss. Es dürften also mehr als 23 Spieler nach Australien fliegen.

Das Turnier in Australien und Neuseeland beginnt für die DFB-Spieler am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko. Bei der letzten Besetzung der 23 Kaderplätze vor der heutigen Nominierung standen ausschließlich etablierte Vize-Europameister des Vorjahres in der Startelf.

Voss-Tecklenburg startete mit einer kompletten Abwehr und insgesamt acht Spielern vom Champions-League-Finalisten VfL Wolfsburg in die Partie. Die sonst offensiv wirkende Svenja Huth agierte als Rechtsverteidigerin und machte so vor ihr Platz für Vereinskollegin Jule Brand. Die ersten vielversprechenden Angriffe der DFB-Elf liefen über den schnellen 20-Jährigen.

Die Offensivkräfte Lina Magull und Klara Bühl standen dieses Mal in der Startelf – und taten der deutschen Mannschaft zunächst sichtlich gut. Beim mühsamen 2:1-Sieg gegen Vietnam vor zwei Wochen fehlten wegen ihrer späteren Ankunft im Trainingslager noch sämtliche Spitzenspieler des FC Bayern München.

Es wurden zu viele Chancen vergeben

Die Chelsea-Spielerinnen Melanie Leupolz und Sjoeke Nüsken wurden in der zweiten Halbzeit für Oberdorf und die etwas angeschlagene Verteidigerin Marina Hegering eingewechselt. Ein Ballverlust von Brand leitete das 0:1 ein. Kathrin Hendrich konnte mit Banda, der tief einschoss, nicht mithalten. Der 23 Jahre alte Angreifer, der bei der WM groß rauskommen könnte, leitete wenig später durch Kundananji auch das 0:2 ein – die DFB-Abwehr schien völlig überfordert.

Den Gastgebern mangelte es in der Offensive an Effizienz, zu viele Chancen wurden vergeben. Nüsken mit einem Kopfball an den Pfosten und Sydney Lohmann vom FC Bayern verpassten das 1:2 zunächst ebenso wie ihre Vereinskollegin Carolin Simon: Sie donnerte einen indirekten Freistoß an die Unterkante der Latte. Dann trafen Schüller und Popp einen Kopfball, bevor ein letzter Konter die deutsche Niederlage besiegelte.

Heute wird die 55-jährige Voss-Tecklenburg ihren 23-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland nominieren, am Dienstag erfolgt die Abreise nach Australien. Sie wäre lieber mit einem Sieg zur Weltmeisterschaft gegangen, „als mit so einem Ergebnis“, resümierte sie.

