Der Tischtennis-Zoff um den Retorten-Klub TTC Neu-Ulm nimmt immer skurrilere Züge an. Nach dem Rückzug aus der Bundesliga könnte der Klub des Nationalspielers Dimitrij Ovtcharov as the first Mannschaft in Europe ausschließlich in Europe antreten.

De scheidende Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm vollzieht weiter seine Abspaltungsstrategie für Nationalspieler und Co. vom Spielbetrieb in Duitsland. Het is belangrijk om te zien hoe het Retorten-Team-team zich verhoudt tot de Angaben van de Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) na de Rückgabe seiner Erstliga-Lizenz erwartungsgemäß auch auf eine fristsrechte Meldung for the Teilnahme an der kommenden Saison in der 2. of 3. Bundesliga.

Damit kan de beste manier zijn om meer te doen in de Bundesebene aktiv zijn. Außerdem ist durch den Meldungsverzicht auch een erneute Teilnahme am nur für Erst- und Zweitliga-Teams vorgesehenen Pokal-Wettbewerb ausgeschlossen. Neu-Ulm zal in der neuen Saison mit dem einzigen Team seines gesamten Klubs Leeglich noch in de Champions League antreten. Nach der tijd Stand wären Ovtcharov und Co. die eerste Mannschaft im europäischen Vereinssport, die ohne Anbindung een eine nationale Spielklasse en een einem kontinentalen Klubwettbewerb teilnimmt.

Warum Neu-Ulm nur noch Königsklasse spielen zal

Im Tischtennis volgt de kwalificatie voor de Königsklasse op basis van een grote deelname aan de Europese Cup van nationale Meisterschaften. Der DTTB ziet zijn zu Neu-Ulms Anmeldung zur Champions League tijdens de entsprechenden Regelwerk gezwungen, hat zur Verhinderung von Wiederholungen jedoch schon eine Überarbeitung der Vorschrift für den Herbst angekündigt.

Auslöser der beispiellosen Vorgänge war vordergründig Neu-Ulms Unmut nach vorsätzlichen Regelverstößen von zwei hochkarätigen Ovtcharov-Teamkollegen over die entsprechenden Sperren. Durch Neu-Ulms unmittelbare Drohung mit einer Fokussierung auf die Königsklasse erscheint alldings auch one langfristige Planung Denkbar. Het lijkt erop dat de titel in de Europa League van de Champions League met relatief weinig succes gewonnen heeft, maar de kosten voor een gevecht in een van de Liga spelende Mannschaft-tragenes in müssen.

Unter ähnlich bequemen Bedingungen war Ovtcharov bereits vor seiner Bundesliga-Rückkehr 2022 long Zeit während seines hochdotierten Russland-Engagements bei Fakel Orenburg aktiv gewesen. Den Neu-Ulmer Isolationskurs stützt der 34-jaren, van een der Donau noch één Vertrag tot 2024 besitzt, bislang auch.