„Dann muss Müller wechseln!“ Matthäus speculeert over de toekomst van Bayern-Star

Louis van Gaal ziet er altijd geweldig uit: Thomas Müller speelt altijd! En als je tevreden bent met je tijd bij FC Bayern München, zul je altijd blij zijn met je nationale voetbal bij Thomas Tuchel, regelmatig met je vrienden bij de Bank.

In het bisjargon, de absolute Bundesliga-spieltagen war der Offensivestar, der 2000 in de Jugend of deutschen Rekordmeisters wechselte, zwar ooit in Kader, kam aber nur zehnmal zum Einsatz. Vier Startelfeinsätzen stehen dabei sechs Einwechlungen gegenüber. Kein einziges Spiel absolvierte Müller, dessen Vertrag 2024 ausläuft, über die full Distanz.

Want Lothar Matthäus zei zelf over de “ein schleichender Abgang” des bayerischen Urgesteins ab, die in signaalgever is Lucht-Kolumne schrijft. Dies führe zwangsläufig zu Discussionen über die Zukunft des 34-Jährigen – zumal eerste kürzlich in der Sport afbeelding concreet, daarom kijken we ernaar uit om in het najaar van 2024 weer te spelen.

Muller? “Dann muss er den Verein wechseln”

Dan vertellen wij je wat de Frage is, wij en onze Welcher Roller zullen er blij mee zijn. Er is geen behoefte aan meer informatie. Het is duidelijk dat we nog leven, dat Müller blij zal zijn met FC Bayern, en dat we blij zullen zijn met Matthäus, „zoals een man ook aanwezig kan zijn, dat Harry Kane in München zal zijn.“

Daar komen we weer, het was Müller wil. U kunt er zeker van zijn dat wij graag zo snel mogelijk met u communiceren en dat uw communicatie te allen tijde zo duidelijk mogelijk zal zijn.

Dat Müller het team is dat we aankunnen, Davon is Julia Simic überzeugt. “Er is nooit een belangrijker bestaan ​​van de mens en ook van een profspeler”, zei de voormalige nationale speler een hele week lang. SPORT1 ik ben STAHLWERK Doppelpas. “Auch neben dem Platz, weil er die Mannschaft mitreißen en de jonge Spielern Tipps geben.”

Er is dus nog steeds zo’n herstel en een langzame rol in de basiself wedstrijden, maar Matthäus heeft het nu goed begrepen: “Dan moet er een hele wereld zijn. Das muss man offen sagen.”

Vielleicht der Zeitpunkt für etwas Neues

Müller kon zowel zijn eigen carrière als nieuwe accepteren, Matthäus concretiseren en zijn eigen carrière herinneren.

“Ik heb nog niet zo lang in Bayern gespeeld met Thomas, maar ik heb er nooit naar geluisterd en heb ze in het jaar 2000 nog in de VS kunnen ervaren”, beschrijft de Duitse recordspeler van de situatie en de toekomst: “ Ik heb er nog nooit van gehoord. Een lange tijd in München, hoewel ik weg ben geweest, heb ik niet meer voorbereiding gehad op de Bundesliga.”