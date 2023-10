Ein böses Foul von Freiburgs Vincenzo Grifo gegen Bochums Cristian Gamboa wird nur mit einer Gelben Karte geahndet, was für Diskussionen sorgt. Nach dem Bundesliga-Spiel ist TV-Experte Dietmar Hamann wütend – denn DFB-Schiedsrichtersprecher Alex Feuerherdt versuchte zu erklären, warum die Rote Karte nicht gegeben wurde.

Verärgert über die Schiedsrichterentscheidung beim Bundesligaspiel in Freiburg geriet TV-Experte Dietmar Hamann in ein Wortgefecht mit DFB-Funktionär Alex Feuerherdt. „Wenn wir für so etwas keine Rote Karte geben, dann können wir aufhören“, beschwerte sich Hamann im Sky-Studio über ein Foul des Freiburger Vincenzo Grifo an Cristian Gamboa vom VfL Bochum. Als Feuerherdt, Sprecher der DFB-Schiri GmbH, die Gelbe Karte von Grifo verteidigte, konterte Hamann: „Alex, du drehst es so, wie du es brauchst.“

Schiedsrichter Tobias Reichel entschied, als der Freiburger schwer getroffen wurde, dass Gamboa nicht am Knöchel, sondern nur seitlich am Fuß getroffen worden sei. „Das Trefferbild ist eigentlich ein Kriterium, das für die Schiedsrichter wichtig ist“, erklärte Feuerherdt. Hamann wandte vehement ein: „Erzählen Sie mir nichts vom Trefferbild. Das ist eine Rote Karte.“ Bochums Trainer Thomas Letsch hatte zuvor die Nachsicht des Schiedsrichters kritisiert. „Ich frage mich, ob er sich den Fuß brechen muss, bevor er rot wird? Das muss mir jemand erklären“, sagte Letsch.

Als Feuerherdt argumentierte, dass Grifo die Kante von Gamboas Schuh getroffen habe, redete sich Hamann weiter in Rage und sagte: „Der Schuh geht nicht bis zum Schienbein.“ Kurz darauf begann der Ex-Nationalspieler sogar mit allgemeiner Kritik. „Am Ende der Saison kommt die DFB-Statistik zurück und es heißt: Einmal hat der Videobeweis die falsche Entscheidung getroffen. „Es gab dieses Jahr schon zehn Situationen, in denen man eine falsche Entscheidung getroffen hat“, sagte Hamann.

Dem widersprach Feuerherdt entschieden. Er war überrascht, weil ihm bei früheren TV-Ausstrahlungen zehn Fehler nicht gezeigt worden waren. „Ehrlich gesagt kann ich die Härte nicht nachvollziehen. Das ist keine 100-Null-Entscheidung für Red“, sagte der DFB-Funktionär. Vor seinem Wechsel zum DFB war Feuerherdt unter anderem Autor von Kolumne „Collinas Erben“ bei ntv.de, das sich nach jedem Bundesliga-Spieltag mit den Entscheidungen der Schiedsrichter befasste. Der Titel stammt aus dem gleichnamigen Schiedsrichter-Podcast, den Feuerherdt in loser Folge mit Klaas Reese veröffentlichte.