Danke, Gen Z. Die Workers of America schulden Ihnen etwas.

Mitglieder der United Auto Workers drängten die Detroit Three auf eine bessere Bezahlung und eine Vier-Tage-Woche. Paul Sancya/Associated Press

Nach der Pandemie drängt die Generation Z auf Veränderungen in unserer Arbeitsweise.

Die Prioritäten reichen von einer besseren Work-Life-Balance über unterschiedliche Arbeitszeiten bis hin zu einer Vier-Tage-Woche.

Arbeitnehmer über Generationen hinweg profitieren von einigen der Fragen, die die Generation Z gestellt hat.

Der jüngste Schattenwurf darüber, wie effing Die 40-Stunden-Woche ist seelenzerstörend könnte verschleiern, wie viel Veränderung Sie – mit der großen Unterstützung der Pandemie – für viele Arbeitsplätze bewirken. Und es ist klar, dass Sie noch nicht fertig sind.

Von der viertägigen Arbeitswoche bis hin zur Idee, dass es bei einem Job um mehr als nur einen Gehaltsscheck gehen sollte, drängen jüngere Arbeitnehmer die alten Chefs zu großen Veränderungen. Die Generation Z wird wahrscheinlich nicht alles bekommen, was sie verlangt – zumindest nicht sofort. Aber die Tatsache, dass das jüngste Segment eines Arbeitskräftepools die Säulen der Belegschaft, die seit einem Jahrhundert bestehen, zerstört, ist eine große Sache, sagten Arbeitsplatzexperten gegenüber Insider.

Pradeep Philip, leitender Partner bei Deloitte Access Economics, sagte Insider, dass die entwickelten Volkswirtschaften in den letzten 50 Jahren so viel Wohlstand geschaffen haben, dass sich diejenigen, die neu in der Arbeitswelt sind, fragen müssen, ob die alten Methoden noch Sinn machen.

„Es gibt jetzt Raum für die jüngere Generation, darüber nachzudenken, welchen Wert wir darin legen? Was machen wir mit diesem Reichtum? Wie leben wir unser Leben?“ sagte Philip. Das führe zu Fragen zur Work-Life-Balance und zur Flexibilität am Arbeitsplatz, sagte er.

Während ein paar Die Chefs werden weiterhin zurückschlagen „Im Allgemeinen ist es von Dauer, Arbeitnehmern jeden Alters mehr Autonomie einzuräumen“, sagte Nicole Kyle, Mitbegründerin von CMP Research, das Trends am Arbeitsplatz untersucht.

„Wenn Sie sich für eine langfristige Mitarbeiterbindung einsetzen, müssen Sie irgendwann Flexibilität finden“, sagte sie zu Insider.

Die Frage, warum wir von Montag bis Freitag arbeiten, warum Mitarbeiter nicht mehr Einfluss auf die Arbeitszeiten haben oder warum sie sich nicht vom Strand aus anmelden können, kann für viele ältere Arbeitnehmer als berechtigt erscheinen.

Das war die Meinung eines Mannes weiter TikTok war empört durch den Protest eines jungen Arbeiters gegen eine 40-Stunden-Woche: „Alle meine Arbeiterbrüder unterdrücken im Moment ein Lachen, das diesem Kind einfach die Seele austrocknen würde“, sagte er.

Doch auf ganzer Linie erreichen viele Arbeitnehmer eine bessere Behandlung durch ihre Vorgesetzten – und greifen einige der Forderungen auf, die viele Angehörige der Generation Z gestellt haben. Denken Sie an den bahnbrechenden Deal, den die United Auto Workers gerade mit den Detroit Three abgeschlossen haben. Es gleicht den Anstieg der Lebenshaltungskosten aus und bedeutet, dass einige Arbeitnehmer davon betroffen sein werden 42 Dollar pro Stunde verdienen bis Anfang 2028. Bei UPS bedeutet ein Gewerkschaftssieg im Sommer, dass die Fahrer des Versandgiganten letztendlich zurechtkommen 170.000 US-Dollar an Gehalt und Sozialleistungen .

Die UPS-Mitarbeiter haben in ihren jüngsten Vertragsverhandlungen eine Lohnerhöhung durchgesetzt. Brynn Anderson/Associated Press

Diese Zuwächse sind natürlich nicht nur der Generation Z zu verdanken, aber die Tatsache, dass Arbeitsplatznormen weit verbreitet in Frage gestellt werden, ist zum Teil darauf zurückzuführen, wie schnell sich Informationen mittlerweile verbreiten, sagte Philip. Und jüngere Arbeitnehmer, die gegangen sind viral mit Beiträgen über die Arbeit tragen dazu bei, Ideen wie die Vier-Tage-Woche voranzutreiben.

Die Idee, weniger Stunden bei gleichem Lohn zu arbeiten, entstand bei Technikarbeitern und Kreativagenturen, sagte Alex Soojung-Kim Pang, Autor und Programmdirektor der gemeinnützigen Organisation 4 Day Week Global, gegenüber Insider. Er sagte jedoch, es sei bemerkenswert, dass die UAW in ihren Verhandlungen mit den Chefs der Autohersteller eine Vier-Tage-Woche vorgeschlagen habe.

Obwohl die Gewerkschaft dieses Zugeständnis nicht erhalten hat, „denke ich, dass es auf der Tagesordnung der Gewerkschaften bleiben wird“, sagte er. Pang bemerkte, dass andere Gruppen, die oft Gewerkschaften angehören – von Arbeitern in Spitzenrestaurants bis hin zu Krankenschwestern – auf Vier-Tage-Wochen und andere Überlegungen zur Arbeitsweise drängen.

Die Grundlagen unserer jahrzehntelangen Arbeitsweise zu hinterfragen, könnte ein erster Schritt sein, um wesentliche Veränderungen herbeizuführen.

Pang sagte, der weltweite Versuch zur Fernarbeit zeige, wie Entwicklungen, die einst als nicht umsetzbar galten, tatsächlich funktionieren können. „Das hat wirklich die Tür zu neuen Arbeitsweisen geöffnet“, sagte er.

Hier sind einige Beispiele dafür, wie die Generation Zer zur Neugestaltung der Arbeit beiträgt:

(Neben-)Treiben zu ihren eigenen Bedingungen

Jüngere Arbeitnehmer fragen sich laut, wie sie die Arbeit weniger mühsam gestalten können. Vielleicht ist es die Suche nach einem Nebenjob, der inspiriert – oder zumindest hilft ihnen, die Miete zu bezahlen .

Einige – darunter a Mutter, die viral ging zur Verteidigung ihrer Kinder – wehren Sie sich gegen die Augenrollen, mit denen viele junge Arbeitnehmer Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen Die Boomer genossen finanziellen Wohlstand .

Tabus abbauen

Als jüngste von fünf Generationen am Arbeitsplatz spricht die Generation Zer über einige Dinge, über die früher nur geflüstert wurde. Umfragen deuten darauf hin, dass jüngere Arbeitnehmer kein Problem damit haben, über Gehälter und sogar Gehälter zu diskutieren Konfrontation von Managern mit Fehltritten . Das könnte bedeuten: „ verwalten „ damit Ihr Chef weiß, was Sie brauchen und was Ihre Ambitionen sind.

Eine junge Arbeitnehmerin, die sich darüber beklagte, dass ihre Rolle im Unternehmen sich wie eine „…“ anfühle. Vollzeit-Schauspielauftritt „ermutigte die Menschen, bei der Arbeit sie selbst zu sein.

Damit sich das Büro mehr wie zu Hause anfühlt

Im Gegensatz zu den Vorwürfen der älteren Generation, dass die 20-Jährigen für immer an ihren Bildschirm gefesselt sind, sagen viele junge Arbeitnehmer, dass sie in ihrem Job echte Erfahrungen machen wollen damit sie lernen können . Aber nur weil sie einen Ort haben möchten, an den sie sich wenden können, heißt das nicht, dass sie zu einem Büro gehen wollen, das denselben Richtlinien unterliegt wie die älteren Generationen.

Der Arbeitsplatz Die Kleiderordnung ist legerer geworden Zum Teil dank einer pandemiebedingten Abneigung gegen harte Hosen. Und selbst der Fachjargon am Arbeitsplatz – dieser Code, der zeigt, dass man dazugehört, weil man weiß, wie man ihn herumwirft – ist es eine Neufassung der Generation Z bekommen .

