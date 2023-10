DDie Freien Wähler Bayerns trafen sich am Samstag in Bad Gögging zur Mitgliederversammlung – in Niederbayern, wo sie bei der Landtagswahl vor einer Woche besonders gut abgeschnitten hatten. Der Führer der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, kam mehrmals, um seinem Volk „Danke, danke, danke“ zu sagen, weil sie „den Kopf gehalten“ und „die Truppen aufgestanden“ seien. Er spricht von einem Wahlkampf, der „wunderbar“, am Ende aber auch „schmutzig“ gewesen sei.

Damit meint er natürlich die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt, das einst in seiner Schultasche gefunden wurde. In diesem Zusammenhang wurden seine demokratischen Gesinnungen nicht nur vor 35 Jahren, sondern auch in der Gegenwart angezweifelt – bis hin zu den jüngsten Forderungen der CSU, die Unterstützung der Demokratie in eine Präambel des Koalitionsvertrags aufzunehmen, über den beide Parteien derzeit grübeln.