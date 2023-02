Opmerking van de uitgever: Sara Algoe is een professor van psychologie en neurowetenschappen aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill en is oprichter en directeur van Het liefdesconsortium.





CNN

—



Weet je nog de laatste keer dat je verliefd werd? Als je bent zoals veel mensen, heb je waarschijnlijk gemerkt dat je verlangde naar de momenten met die persoon – gewoon naast elkaar zitten, lachen tijdens een maaltijd of seks laten glijden in verder drukke schema’s.

We genieten van het gezelschap van de persoon van wie we houden. Deze voorkeur voor tijd doorgebracht met iemand van wie we houden, is niet beperkt tot mensen – het komt ook voor bij veldmuizen en primaten. En uit onderzoek blijkt dat tijd doorbrengen met een geliefde partner goed voor ons lijkt te zijn.

Jaren in een relatie voelen velen van ons zich echter stabiel bij onze partner, en andere prioriteiten kunnen strijden om onze tijd. Misschien gaan we weer tot laat doorwerken; misschien komen er kinderen in ons leven, of blijven we laat op om een ​​favoriete tv-show af te maken in plaats van met onze partner naar bed te gaan. Maar wat als we een motief zouden kunnen aanwakkeren om ons dichter bij onze partners te brengen en die plezierige gestolen minuten terug te vorderen?

Tientallen jaren onderzoek naar menselijk gedrag suggereert dat het moeilijker is dan het klinkt. Mensen raken in gewoontes, en ondanks onze beste bedoelingen zijn die gewoonten moeilijk te veranderen.

Onlangs hebben mijn onderzoeksmedewerkers en ik een aanpak uitgeprobeerd om mensen te helpen meer momenten te beleven met de persoon van wie ze houden door te werken met menselijke natuur in plaats van ertegen te vechten.

Hier is hoe.

We dachten dat we mensen konden helpen hun dankbaarheid jegens hun partner te uiten wanneer ze dat voelden, en deze uitingen van dankbaarheid zouden de paren dichter bij elkaar brengen door meer tijd samen door te brengen. Waarom dankbaarheid? Het is een emotie die ons eraan herinnert wat we in de eerste plaats leuk vinden aan onze partners.

Om daar te komen, hebben we een korte techniek ontwikkeld om mensen te helpen het te laten zien. Deelnemers aan het onderzoek maakten een plan om hun partner dankbaar te zijn wanneer ze dat voelden. (Onderzoek op andere gebieden, zoals bewegings- en recyclingdoelen, toont aan dat het ontwikkelen van een plan wilskracht helpt omzeilen, waardoor de kans groter wordt dat we doen waartoe we al gemotiveerd zijn.)

Cruciaal was dat dit geen tijdsintensieve sessie was. Het was een zelfgeleide oefening die een keer minder dan vijf minuten duurde voor slechts één lid van het paar.

Alleen al het maken van het plan had een positieve impact: mensen in ons onderzoek beseften dat er veel dingen waren die hun partner deed waarvoor ze dankbaar waren. Ze zeiden dat ze hun partner dankbaar waren voor zaken als over hun rug wrijven, ze aan het lachen maken, een compliment geven, luisteren als ze ergens last van hadden, helpen als ze ziek waren, tijd doorbrengen met hun gezin, een maaltijd voor ze maken en zelfs samen naar sport kijken.

In ons experiment van vijf weken ontdekten we dat deze techniek werkte. De deelnemende paren brachten gemiddeld meer tijd met hun geliefde door met naar schatting 68 minuten per dag, vergeleken met die in de controlegroep (die gedurende de vijf weken niet werden aangemoedigd om iets anders te doen). Het uiten van dankbaarheid bracht partners fysiek dichter bij elkaar.

We weten wat ze in die minuten gedurende 35 nachten aan het doen waren omdat ze het ons vertelden. Paren meldden significant meer tijd samen door te brengen, in hetzelfde bed te slapen of gewoon samen in dezelfde kamer te zijn, maar hun eigen ding te doen, in vergelijking met paren in de controlegroep.

Sommige dagen was het veel meer dan een uur, en sommige dagen veel minder. Ik vermoed dat ze de tijd zijn ingeslopen toen ze konden, op een dag samen ontbijten, op tijd thuiskomen in plaats van laat op kantoor te werken en soms een hele dag samen door te brengen.

Dankbaarheid voor de dingen die ze waardeerden aan hun partner bracht hen samen. En het kostte geen uren en weken training of het leren van een hele reeks nieuwe vaardigheden. Het is simpelweg de opwaartse spiraal die dankbaarheid in gang heeft gezet.

Wat bedoel ik met opwaartse spiraal? Welnu, het enkele feit dat mijn partner iets doet om mij te helpen, wekt niet noodzakelijkerwijs mijn dankbaarheid op. (Sorry, lieverd!) Onderzoek toont aan dat emotionele reacties gereserveerd zijn voor momenten waarop ik merk dat hij boven en buiten is gegaan.

Maar als we dankbaarheid voelen, vestigt die kleine uitbarsting van emotie onze aandacht op wat we leuk vinden aan onze partner en motiveert ons om hen te laten zien dat we ook om hen geven, vaak door een uiting van dankbaarheid. Op zijn beurt geeft het horen van een uiting van dankbaarheid de luisteraar een goed gevoel over zichzelf en de relatie. In een onderzoek onder romantische stelletjes voorspellen die goede gevoelens de kans dat ze hun dankbare partner later in mijn lab spontaan kussen!

Om dit op een natuurlijke manier in gang te zetten, hadden we mensen nodig die opmerkten wanneer ze hun partner in het dagelijks leven dankbaar waren en vervolgens hun (echte) dankbaarheid uitten. Dus gingen we over op “als-dan”-planning. Dit is een techniek die mensen ertoe aanzet kansen te identificeren om iets te doen waarvan ze al weten hoe ze het moeten doen – zoals dankbaarheid uiten – en een kort plan maken om het te doen wanneer ze de kans krijgen. De oefening werkt toe naar een gemakkelijk te onthouden plan: “Als mijn partner doet iets wat ik waardeer, Dan Ik zal mijn dankbaarheid uitspreken.”

In het dagelijks leven doen romantische stelletjes constant dingen voor elkaar die gewaardeerd kunnen worden – er zijn veel kansen.

We zijn natuurlijk nog aan het sleutelen hoe we dit voor iedereen kunnen laten werken. In dit onderzoek werkte het het beste voor tweederde van de mensen die van nature meer geneigd waren om dankbaarheid te uiten in hun dagelijks leven voordat ze het plan maakten. Voor het overige een derde moeten we blijven werken. (Er was geen nadeel, maar we hebben geen bewijs dat deze korte taak voor hen effectief was.)

We spelen ook in op authenticiteit. Bij de eerste poging van mijn team om de resultaten van de relatie te veranderen door middel van uitingen van dankbaarheid, was het veel meer betrokken voor de koppels: beide mensen gingen een paar keer per maand bij elkaar zitten om elkaar persoonlijk dankbaarheid te betuigen. Het werkte niet, en ik vermoed dat het kwam omdat we forceerden wat vanzelf moest komen.

Deze studie is een kleine stap in dat project, maar als eerste in zijn soort houdt het veel belofte in. Het vreugdevolle comfort van tijd met een geliefde maakt dagen gelukkiger en ons leven gezonder. Het is misschien onmogelijk om de duizelingwekkende vreugde van verliefd worden te herwinnen, maar er is niet veel voor nodig om de dingen die we leuk vinden aan onze partner te herontdekken en onze relatie te versterken in het proces.